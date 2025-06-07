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Пограничники уничтожили 2 замаскированные гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники обнаружили и уничтожили две замаскированные 122-мм гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. Удар был нанесен FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

Смотрите: На Курском направлении пограничники уничтожили укрытие с личным составом врага и две машины. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) Госпогранслужба (6580) уничтожение (7249)


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