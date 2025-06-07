Пограничники уничтожили 2 замаскированные гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. ВИДЕО
Пограничники обнаружили и уничтожили две замаскированные 122-мм гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. Удар был нанесен FPV-дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль