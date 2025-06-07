Пограничники уничтожили 2 замаскированные гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. ВИДЕО

Пограничники обнаружили и уничтожили две замаскированные 122-мм гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. Удар был нанесен FPV-дронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Госпогранслужбы Украины.

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