Оккупанты все чаще прибегают к штурму на мотоциклах и багги на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении россияне все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и багги. Один из таких эпизодов зафиксировали бойцы бригады "Форпост": группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды они оказались под прицельным ударом операторов FPV-дронов.

Эти попытки прорывов происходят круглосуточно. Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям, сообщает Цензор.НЕТ.

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