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Оккупанты все чаще прибегают к штурму на мотоциклах и багги на Волчанском направлении. ВИДЕО

На Волчанском направлении россияне все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и багги. Один из таких эпизодов зафиксировали бойцы бригады "Форпост": группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды они оказались под прицельным ударом операторов FPV-дронов.

Эти попытки прорывов происходят круглосуточно. Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Пограничники уничтожили 2 замаскированные гаубицы Д-30 и их артиллерийский расчет на Запорожском направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19674) Госпогранслужба (6580) уничтожение (7249)


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птєнци залдостанова
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07.06.2025 11:50 Ответить
Раллі в один кінець
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07.06.2025 11:51 Ответить
********* лапті з тими мотоциклами!
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07.06.2025 12:04 Ответить
Одноразових орків, ****** посадив на колесо?
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07.06.2025 12:05 Ответить

З підручників навчились
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07.06.2025 13:03 Ответить
 
 