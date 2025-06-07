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Оккупанты все чаще прибегают к штурму на мотоциклах и багги на Волчанском направлении. ВИДЕО
На Волчанском направлении россияне все чаще прибегают к штурмам на мотоциклах и багги. Один из таких эпизодов зафиксировали бойцы бригады "Форпост": группы противника на большой скорости пытались прорваться к позициям защитников, но за считанные секунды они оказались под прицельным ударом операторов FPV-дронов.
Эти попытки прорывов происходят круглосуточно. Оккупанты стремятся использовать фактор скорости и внезапности, чтобы дезориентировать украинских защитников и нанести удар по укреплениям, сообщает Цензор.НЕТ.
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