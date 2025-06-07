ССО уничтожили вражескую штурмовую группу на Курском направлении прямо около границы Украины. ВИДЕО

Операторы 6-го полка "Рейнджер" Сил специальных операций ВСУ уничтожили группу противника и пленили одного вражеского военнослужащего на Курском направлении прямо около государственной границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

Как отмечается, шестеро рейнджеров совершили налет на группу противника, которая пыталась штурмовать позиции Сил обороны в Сумской области. Воины ССО предложили вражеским войскам сдаться, гарантируя им сохранение жизни, медицинскую помощь, а также еду и воду.

"После отказа, рейнджеры начали специальные действия и благодаря слаженной боевой работе с восходом Солнца быстро выполнили задачу, уничтожив четырех врагов, и еще одного заставили сдаться в плен", - говорится в сообщении.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что сегодня был сбит российский истребитель Су-35 на Курском направлении.