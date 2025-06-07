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ССО знищили ворожу штурмову групу на Курському напрямку прямо біля кордону України. ВIДЕО

Оператори 6-го полку "Рейнджер" Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на Курському напрямку прямо біля державного кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

Як зазначається, шестеро рейнджерів здійснили наліт на групу противника, яка намагалася штурмувати позиції Сил оборони в Сумській області. Воїни ССО запропонували ворожим військам здатися, гарантуючи їм збереження життя, медичну допомогу, а також їжу та воду.

"Після відмови, рейнджери розпочали спеціальні дії та завдяки злагодженій бойовій роботі зі сходом Сонця швидко виконали задачу, знищивши чотирьох ворогів, та ще одного змусили здатися в полон", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також: ССО знищили групу російських штурмовиків у тилу ворога: "Бл#ть, м’ясо скрізь". ВIДЕО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що сьогодні було збито російський винищувач Су-35 на Курському напрямку.

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ліквідація (4077) Сили спеціальних операцій (50) Курськ (1157)


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- ворог вирішив не здаватися і обрав достойну смерть.
- пане командире, але ж я бачив білий прапор...
- тобі примарилося, ворог обрав достойну смерть.
- поняв, приняв, ворог вирішив не здаватися...
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07.06.2025 12:12 Відповісти
Якщо сумський напрямок називати курським - тоді не так страшно все виглядає ...?
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07.06.2025 12:57 Відповісти
Вовки!!!!
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07.06.2025 13:01 Відповісти
 
 