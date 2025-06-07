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Наші десантники зірвали штурм росіян та знищили ворожі автівки, мотоцикли та атакували піхотинців. ВIДЕО
Бійці 46-ої окремої аеромобільної бригади продовжують успішно знищувати мобільні цілі ворога. Дрони точково вражають ворожі автівки, мотоцикли та пересування між позиціями.
Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, інформує Цензор.НЕТ.
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тільки но, якийсь зелений радник радісно вигукував, що кацапи на мотиках окупують все, що забажають.
то, як?
як, це працює?
як, марафонське бидло це хаває, і те і те одночасно?