Задержаны два агента, которые шпионили за боевой авиацией ВСУ в Киевской и Николаевской областях, - СБУ. ФОТО

Задержаны два российских информатора, которые передавали врагу информацию о боевой авиации ВСУ в Николаевской и Киевской областях.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержание на Киевщине

Агент ФСБ фиксировала время, направления и ориентировочное количество полетов самолетов Сил обороны.





"Фигуранткой оказалась 34-летняя местная безработная, которая сотрудничала с российской спецслужбой в обмен на обещание денег. Для выполнения заказа оккупантов женщина оборудовала на балконе своей квартиры "наблюдательный пункт". Там же она фиксировала "график" взлетов и посадок военных бортов.

Во время документирования ее преступлений дополнительно установлено, что агентка выходила на местность и отчитывалась фсб о последствиях вражеских "прилетов", - говорится в сообщении.

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Николаевская область

Задержан мобилизованный из местной воинской части, который скрыто снимал боевые вылеты авиации ВСУ.

Мужчина передавал видео в популярные мессенджеры, где их могли "перехватить" представители российских спецслужб.

У задержанных проведены обыски и изъяты мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас им сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Оба находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит от 5 лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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