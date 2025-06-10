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Новости Задержание корректировщиков
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Призывала создавать "буферные зоны" в Украине. СБУ задержала корректировщицу РФ в Харькове

СБУ задержала корректировщицу РФ в Харькове

В Харькове задержан агент ФСБ, которая корректировала удары РФ по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Местная безработная попала в поле зрения рашистов, когда призвала в соцсетях к созданию в Украине так называемых "буферных зон".

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После вербовки в Telegram ей передали список геолокаций, которые "нужно было проверить и дать детальное описание".

"Агент установила, что по координатам размещались подразделения Сил обороны и начала разведывать их количество и техническое оснащение. Сотрудники СБУ разоблачили предательницу сразу после ее вербовки. Это позволило задокументировать каждый ее шаг и задержать по месту жительства.

Одновременно Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.

У женщины изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами работы на ФСБ.

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Лингвистическая экспертиза также подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки, когда она публично распространяла тезисы Кремля.

Ей сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);
  • ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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Автор: 

СБУ (20053) Харьков (7584) корректировщик (71) Харьковская область (1095) Харьковский район (352)


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Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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10.06.2025 12:47 Ответить
На кіл суку !!!
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10.06.2025 12:51 Ответить
електоральне поле Партії коригувальників потроху звужується.
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10.06.2025 12:51 Ответить
Порвите ее по шву.
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10.06.2025 12:51 Ответить
Вот что в черепе у таких дебилов? 🤔
Ну мозга там точно нет 😁
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10.06.2025 13:07 Ответить
 
 