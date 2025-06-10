Призывала создавать "буферные зоны" в Украине. СБУ задержала корректировщицу РФ в Харькове
В Харькове задержан агент ФСБ, которая корректировала удары РФ по городу.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Местная безработная попала в поле зрения рашистов, когда призвала в соцсетях к созданию в Украине так называемых "буферных зон".
После вербовки в Telegram ей передали список геолокаций, которые "нужно было проверить и дать детальное описание".
"Агент установила, что по координатам размещались подразделения Сил обороны и начала разведывать их количество и техническое оснащение. Сотрудники СБУ разоблачили предательницу сразу после ее вербовки. Это позволило задокументировать каждый ее шаг и задержать по месту жительства.
Одновременно Служба безопасности провела мероприятия для обеспечения безопасности локаций украинских войск", - говорится в сообщении.
У женщины изъята компьютерная техника и телефон с доказательствами работы на ФСБ.
Лингвистическая экспертиза также подтвердила факты подрывной деятельности фигурантки, когда она публично распространяла тезисы Кремля.
Ей сообщено о подозрении по трем статьям УК Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность Украины);
- ч. 2 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии рф против Украины).
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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