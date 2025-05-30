Наводил ракеты РФ на аэродромы ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ на Хмельнитчине

Служба безопасности Украины предотвратила серию ударов РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Хмельницкой области был задержан агент ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины.

Речь идет о 53-летнем безработном, попавшем в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на телеграм-каналах.

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"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по отечественной военной авиации", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила агента и задокументировала его разведывательную активность. Предатель впоследствии был задержан по месту жительства. До этого были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У него изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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