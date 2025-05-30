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Новости Задержание корректировщиков
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Наводил ракеты РФ на аэродромы ВСУ: СБУ задержала агента ФСБ на Хмельнитчине

Корректировщика задержали в Хмельницкой области

Служба безопасности Украины предотвратила серию ударов РФ по авиационной инфраструктуре Сил обороны.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в Хмельницкой области был задержан агент ФСБ, который собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на западе Украины.

Речь идет о 53-летнем безработном, попавшем в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на телеграм-каналах.

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"Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях Украины и отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах. По имеющимся данным, враг планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по отечественной военной авиации", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила агента и задокументировала его разведывательную активность. Предатель впоследствии был задержан по месту жительства. До этого были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны.

У него изъят телефон, на котором он накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте: Корректировал удары РФ по Днепру: задержан таксист-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (19990) корректировщик (64) Хмельницкая область (955)


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Топ комментарии
+3
Чергового убивцю Українців, суддівські істоти від портнова, відпустять з часом, як і беркутню та єфремова чи бая і мехеду з Секретаріату КМУ!?!?!
Приклад бездіяльності щодо посилення покарання за подібні злочини, від стефанчука+зеленського+шмигаля з десятками зкацаплених портновим держСекретарів з ЦОВВ!!
Тобто, злочинець і його численні жертви серед Українців, є, але належного його покарання, влада уникає=саботує здійснювати!
То виходить, що владні особи, здійснюють злочин, спільно із убивцею!
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30.05.2025 10:22
+3
Коли вони вже визихають ці виродки ? ніхто нічого з російським телеграмом не збираєтся нічого робити .Це наслідок безвідповідальності влади яка в умовах кривавої війни граєтся в рейтинги.
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30.05.2025 10:28
+2
Чергова мерзенна гнида...
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30.05.2025 10:20
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Чергова мерзенна гнида...
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30.05.2025 10:20 Ответить
Чергового убивцю Українців, суддівські істоти від портнова, відпустять з часом, як і беркутню та єфремова чи бая і мехеду з Секретаріату КМУ!?!?!
Приклад бездіяльності щодо посилення покарання за подібні злочини, від стефанчука+зеленського+шмигаля з десятками зкацаплених портновим держСекретарів з ЦОВВ!!
Тобто, злочинець і його численні жертви серед Українців, є, але належного його покарання, влада уникає=саботує здійснювати!
То виходить, що владні особи, здійснюють злочин, спільно із убивцею!
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30.05.2025 10:22 Ответить
Коли вони вже визихають ці виродки ? ніхто нічого з російським телеграмом не збираєтся нічого робити .Це наслідок безвідповідальності влади яка в умовах кривавої війни граєтся в рейтинги.
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30.05.2025 10:28 Ответить
Дать звиздюлей и отпустить. Все равно реального наказания через суд не будет.
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30.05.2025 10:29 Ответить
невже передавав таємні дані про розташування військового летовища в р-ні Старокостянтинова? тепер зрозуміло хто винний в майже щоденних обстрілах цієї місцевості.
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30.05.2025 10:34 Ответить
в староконе можно пирамиду хеопса из обломков одних шахидов построить)
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30.05.2025 10:50 Ответить
тєлєграм виконує функцію липкої стрічки, і ряди партії рускава міра рєдєют нєуклонна.
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30.05.2025 10:36 Ответить
Військові аеродроми з укриттями для літаків лишилися ще з часів так ненависного багатьом совка. А от про базування літаків тим паче Ф16 збирати інфу це вже завдання кротів та щурів. В самому Хмельницькому є цілий мікрорайон військових пенсів половина з яких вихідці з того світу й ненавидять Україну
Тож роботи СБУ непочатий край
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30.05.2025 10:47 Ответить
Прив'яжіть його скотчем до https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_Shadow Storm Shadovw і запустіть до москалів по зарплату.

Це ж не буде розцінено як смертна кара?
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30.05.2025 10:50 Ответить
В кайдани і на відбудву зруйнованих міст і сіл.
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30.05.2025 10:59 Ответить
 
 