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Новости Фото Задержание корректировщиков Завербованные агенты ФСБ
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Корректировал удары РФ по Днепру: задержан таксист-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала в Днепре 38-летнего местного таксиста, который работал агентом ФСБ России и собирал данные для ракетно-дронных атак по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

СБУ задержала агента ФСБ в Днепре, который корректировал удары по городу

Как отмечается, злоумышленник объезжал город и его окрестности, маскируясь под таксиста, и фиксировал координаты потенциальных целей.

Во время перевозки пассажиров агент обнаруживал места сосредоточения украинских военных и автомобилей, а также пытался собрать информацию о боевых позициях противовоздушной обороны. Полученные данные он планировал передать кураторам из ФСБ через анонимный чат в мессенджере, но был задержан "на горячем" во время съемки периметра военного объекта.

Таксисту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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Автор: 

Днепр (4437) СБУ (19988) Днепропетровская область (4052) Днепровский район (92)


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Топ комментарии
+8
З цих покидьків вже варто робити «рухливі мішені» для військової підготовки новобранців.😡😡😡😡😡
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29.05.2025 13:13
+6
прив'язати у центрі міста з тебличкою - корегувальник
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29.05.2025 13:14
+6
догори ногами
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29.05.2025 13:18
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З цих покидьків вже варто робити «рухливі мішені» для військової підготовки новобранців.😡😡😡😡😡
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29.05.2025 13:13 Ответить
московити або нащадки заезених в ешелонах...
поки всіх не відфільтруємо або вони не натуралізуються над Україною буде велика загроза .
їх мілйонів 8-9 , зараз може 6-7 .
багато
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29.05.2025 13:18 Ответить
Я так не думаю. Їх щначно менше, але «мал клоп да вонюч».
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29.05.2025 13:46 Ответить
прив'язати у центрі міста з тебличкою - корегувальник
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29.05.2025 13:14 Ответить
догори ногами
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29.05.2025 13:18 Ответить
Як в пісні "Машингвери": За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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29.05.2025 13:33 Ответить
Такий же убивця Українців в тилу, як і московіти на передовій!!!
Ну, тепер портновські суддівські, з отією «доброчесністю», суворо покарають, як отих, із Секретаріату КМУ Бая чи Мехеду??
Беркутня звільнена, сміється з цього шоу від татарова!! Але послуги, будуть надані…
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29.05.2025 13:21 Ответить
Адвокатьска мафія імені портнова за спинами ГО, ГРД і інших щирих активістів, відмаже будь кого, поки посполиті, нічого не підрзрюючі, будуть яро принижувати суддів всіма способома, що портнов і ввів свою схему тиску на суд і перетворення суддів в залежних від «громадської думки» стараннями портнова і його імені, нікчем.
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29.05.2025 13:51 Ответить
чому маскують обличчя? Нехай дніпровці дізнаються про свого сусіда, в нього є сім"я, батьки, діти. Вони теж повинні стати "відомі" і у своєму районі, і в учбових закладах. Іх батько, чоловік, син наводив ракети, які могли вбити або вбили дніпровців, когось залишили без домівок.
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29.05.2025 13:23 Ответить
я також за це, бо скоріш за все цей проросійський настрій у всієї його родини, це потенційні зрадники та ждуни. Депортувати з України. Я з Дніпра, залюбки б жбурнула в цю потвору величезний камінь!!!!
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29.05.2025 13:46 Ответить
тепер буде в їдальні баланду розвозить.
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29.05.2025 13:30 Ответить
Як же його - такого мобільного - минула чаша сія - ЗСУ?
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29.05.2025 13:32 Ответить
і слава Богу що минула. Уявляєте скільки позицій наших хлопців ця тварюка б здала??
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29.05.2025 13:44 Ответить
падла смердюча!! Я не хочу все життя годувати цього падлючого бугая! Стріляти при спробі втечі.
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29.05.2025 13:43 Ответить
Треба видати йому талони на посилене харчування.
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29.05.2025 13:50 Ответить
Запереть эту тварь в собственном такси и поджечь. Полностью заслужил.
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29.05.2025 13:55 Ответить
 
 