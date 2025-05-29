Корректировал удары РФ по Днепру: задержан таксист-агент ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контрразведка СБУ задержала в Днепре 38-летнего местного таксиста, который работал агентом ФСБ России и собирал данные для ракетно-дронных атак по городу.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, злоумышленник объезжал город и его окрестности, маскируясь под таксиста, и фиксировал координаты потенциальных целей.

Во время перевозки пассажиров агент обнаруживал места сосредоточения украинских военных и автомобилей, а также пытался собрать информацию о боевых позициях противовоздушной обороны. Полученные данные он планировал передать кураторам из ФСБ через анонимный чат в мессенджере, но был задержан "на горячем" во время съемки периметра военного объекта.

Таксисту объявлено подозрение по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. Следственные действия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

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