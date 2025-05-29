Коригував удари РФ по Дніпру: затримано таксиста-агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі 38-річного місцевого таксиста, який працював агентом ФСБ Росії та збирав дані для ракетно-дронових атак по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зловмисник об’їжджав місто та його околиці, маскуючись під таксиста, та фіксував координати потенційних цілей.

Під час перевезення пасажирів агент виявляв місця зосередження українських військових та автомобілів, а також намагався зібрати інформацію про бойові позиції протиповітряної оборони. Отримані дані він планував передати кураторам з ФСБ через анонімний чат у месенджері, але був затриманий "на гарячому" під час зйомки периметра військового об’єкта.

Таксисту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

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