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Новини Фото Затримання коригувальників Завербовані агенти ФСБ
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Коригував удари РФ по Дніпру: затримано таксиста-агента ФСБ, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі 38-річного місцевого таксиста, який працював агентом ФСБ Росії та збирав дані для ракетно-дронових атак по місту.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ затримала агента фсб у Дніпрі, який коригував удари по місту

Як зазначається, зловмисник об’їжджав місто та його околиці, маскуючись під таксиста, та фіксував координати потенційних цілей.

Під час перевезення пасажирів агент виявляв місця зосередження українських військових та автомобілів, а також намагався зібрати інформацію про бойові позиції протиповітряної оборони. Отримані дані він планував передати кураторам з ФСБ через анонімний чат у месенджері, але був затриманий "на гарячому" під час зйомки периметра військового об’єкта.

Таксисту оголошено підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готував прорив російських ДРГ: СБУ затримала агента РФ на Харківщині

Автор: 

Дніпро (3295) СБУ (12918) Дніпропетровська область (3831) Дніпровський район (94)


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Топ коментарі
+8
З цих покидьків вже варто робити «рухливі мішені» для військової підготовки новобранців.😡😡😡😡😡
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29.05.2025 13:13
+6
прив'язати у центрі міста з тебличкою - корегувальник
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29.05.2025 13:14
+6
догори ногами
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29.05.2025 13:18
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З цих покидьків вже варто робити «рухливі мішені» для військової підготовки новобранців.😡😡😡😡😡
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29.05.2025 13:13 Відповісти
московити або нащадки заезених в ешелонах...
поки всіх не відфільтруємо або вони не натуралізуються над Україною буде велика загроза .
їх мілйонів 8-9 , зараз може 6-7 .
багато
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29.05.2025 13:18 Відповісти
Я так не думаю. Їх щначно менше, але «мал клоп да вонюч».
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29.05.2025 13:46 Відповісти
прив'язати у центрі міста з тебличкою - корегувальник
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29.05.2025 13:14 Відповісти
догори ногами
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29.05.2025 13:18 Відповісти
Як в пісні "Машингвери": За вікном на горісі зеленому вітер ноги гойдав.
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29.05.2025 13:33 Відповісти
Ростріляти. Хай у пеклі на "ладі" бомбить
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29.05.2025 14:14 Відповісти
Такий же убивця Українців в тилу, як і московіти на передовій!!!
Ну, тепер портновські суддівські, з отією «доброчесністю», суворо покарають, як отих, із Секретаріату КМУ Бая чи Мехеду??
Беркутня звільнена, сміється з цього шоу від татарова!! Але послуги, будуть надані…
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29.05.2025 13:21 Відповісти
Адвокатьска мафія імені портнова за спинами ГО, ГРД і інших щирих активістів, відмаже будь кого, поки посполиті, нічого не підрзрюючі, будуть яро принижувати суддів всіма способома, що портнов і ввів свою схему тиску на суд і перетворення суддів в залежних від «громадської думки» стараннями портнова і його імені, нікчем.
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29.05.2025 13:51 Відповісти
чому маскують обличчя? Нехай дніпровці дізнаються про свого сусіда, в нього є сім"я, батьки, діти. Вони теж повинні стати "відомі" і у своєму районі, і в учбових закладах. Іх батько, чоловік, син наводив ракети, які могли вбити або вбили дніпровців, когось залишили без домівок.
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29.05.2025 13:23 Відповісти
я також за це, бо скоріш за все цей проросійський настрій у всієї його родини, це потенційні зрадники та ждуни. Депортувати з України. Я з Дніпра, залюбки б жбурнула в цю потвору величезний камінь!!!!
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29.05.2025 13:46 Відповісти
тепер буде в їдальні баланду розвозить.
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29.05.2025 13:30 Відповісти
Як же його - такого мобільного - минула чаша сія - ЗСУ?
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29.05.2025 13:32 Відповісти
і слава Богу що минула. Уявляєте скільки позицій наших хлопців ця тварюка б здала??
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29.05.2025 13:44 Відповісти
падла смердюча!! Я не хочу все життя годувати цього падлючого бугая! Стріляти при спробі втечі.
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29.05.2025 13:43 Відповісти
Треба видати йому талони на посилене харчування.
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29.05.2025 13:50 Відповісти
Запереть эту тварь в собственном такси и поджечь. Полностью заслужил.
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29.05.2025 13:55 Відповісти
 
 