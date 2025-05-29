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Новини Затримання коригувальників
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Готував прорив російських ДРГ: СБУ затримала агента РФ на Харківщині

Агента ФСБ затримано на Харківщині. Подробиці від СБУ

У Харківській області затримано інформатора ФСБ, який розвідував маршрути для російських ДРГ, що намагаються здійснити прорив вглиб території області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник мав знайти та запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ та Держприкордонслужби.

Також його завданням було наведення керованих авіабомб на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

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"Ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила та затримала інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала за місцем проживання.

Наразі йому повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Дивіться: Дрони СБУ уразили за Москвою стратегічне підприємство "Радуга", яке виготовляє крилаті ракети, - джерела. ВIДЕО

Автор: 

СБУ (12918) Харківська область (1036) Богодухівський район (60)


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Ці довбані ждуни підорашки не усвідомлюють, що з приходом "срускага міра" іх чекають лише руїни власних домівок, і гіпотетичне життя в підвалах зруйнованих будинків!
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29.05.2025 10:21 Відповісти
це покусані совєцькою, а потім і російською пропагандою, спочатку через дєбілізор, а потім і через тєлєграм, і від цього свідомість безповоротньо атрофується, і організм просто живе далі по інерції народження.
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29.05.2025 10:26 Відповісти
тєлєграмний падпольщік.
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29.05.2025 10:21 Відповісти
до 8 років ???????????????????? ви ще його в дупу поцілуйте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.05.2025 10:26 Відповісти
Наслідки безкарності, через дії суддівських та саботування привладними стефанчука-зеленського-шмигаля щодо внесення нагальних ЗМІН до законодавства, призводить до розмноження убивць, на замовлення окупантами, в тилу України!
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29.05.2025 10:37 Відповісти
А де цей агент ФСБ взявся в такій патріотичній Харківський області?
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29.05.2025 11:35 Відповісти
Кушнарьов з Гепою і Допою, скільки років гадили в Україні, під мудрими Презедентами України! Сівкович з деркачами, можуть це підтвердити, разом з генпрокурорами!!
Вони і вишиванки одягають!!
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29.05.2025 11:40 Відповісти
 
 