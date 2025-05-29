Готував прорив російських ДРГ: СБУ затримала агента РФ на Харківщині

У Харківській області затримано інформатора ФСБ, який розвідував маршрути для російських ДРГ, що намагаються здійснити прорив вглиб території області.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисник мав знайти та запропонувати дороги в "обхід" оборонних позицій ЗСУ та Держприкордонслужби.

Також його завданням було наведення керованих авіабомб на позиції Сил оборони та об'єкти критичної інфраструктури в прикордонних районах області.

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"Ворожим агентом виявився 45-річний працівник одного з комбінатів у Богодухівському районі. Під виглядом робочих поїздок він об’їжджав прифронтові території біля північного кордону, де знімав локації українських військ на камеру свого телефону. Зібрані координати він позначав на гугл-картах, а потім відповідні скріншоти надсилав своєму куратору з фсб", - йдеться в повідомленні.

СБУ викрила та затримала інформатора ще на початковому етапі його розвідактивності й затримала за місцем проживання.

Наразі йому повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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