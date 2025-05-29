РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11408 посетителей онлайн
Новости Задержание корректировщиков
600 6

Готовил прорыв российских ДРГ: СБУ задержала агента РФ в Харьковской области

Агент ФСБ задержан в Харьковской области. Подробности от СБУ

В Харьковской области задержан информатор ФСБ, который разведывал маршруты для российских ДРГ, пытающихся осуществить прорыв вглубь территории области.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Злоумышленник должен был найти и предложить дороги в "обход" оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.

Также его задачей было наведение управляемых авиабомб на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.

Читайте также: Рашист расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен, - СБУ

"Вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе. Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты присылал своему куратору из фсб", - говорится в сообщении.

СБУ разоблачила и задержала информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала по месту жительства.

Сейчас ему сообщено о подозрении. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Смотрите: Дроны СБУ поразили за Москвой стратегическое предприятие "Радуга", которое производит крылатые ракеты, - источники. ВИДЕО

Автор: 

СБУ (19988) Харьковская область (1026) Богодуховский район (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ці довбані ждуни підорашки не усвідомлюють, що з приходом "срускага міра" іх чекають лише руїни власних домівок, і гіпотетичне життя в підвалах зруйнованих будинків!
показать весь комментарий
29.05.2025 10:21 Ответить
це покусані совєцькою, а потім і російською пропагандою, спочатку через дєбілізор, а потім і через тєлєграм, і від цього свідомість безповоротньо атрофується, і організм просто живе далі по інерції народження.
показать весь комментарий
29.05.2025 10:26 Ответить
тєлєграмний падпольщік.
показать весь комментарий
29.05.2025 10:21 Ответить
до 8 років ???????????????????? ви ще його в дупу поцілуйте !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
29.05.2025 10:26 Ответить
Наслідки безкарності, через дії суддівських та саботування привладними стефанчука-зеленського-шмигаля щодо внесення нагальних ЗМІН до законодавства, призводить до розмноження убивць, на замовлення окупантами, в тилу України!
показать весь комментарий
29.05.2025 10:37 Ответить
 
 