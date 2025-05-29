Готовил прорыв российских ДРГ: СБУ задержала агента РФ в Харьковской области
В Харьковской области задержан информатор ФСБ, который разведывал маршруты для российских ДРГ, пытающихся осуществить прорыв вглубь территории области.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Злоумышленник должен был найти и предложить дороги в "обход" оборонительных позиций ВСУ и Госпогранслужбы.
Также его задачей было наведение управляемых авиабомб на позиции Сил обороны и объекты критической инфраструктуры в приграничных районах области.
"Вражеским агентом оказался 45-летний работник одного из комбинатов в Богодуховском районе. Под видом рабочих поездок он объезжал прифронтовые территории возле северной границы, где снимал локации украинских войск на камеру своего телефона. Собранные координаты он обозначал на гугл-картах, а затем соответствующие скриншоты присылал своему куратору из фсб", - говорится в сообщении.
СБУ разоблачила и задержала информатора еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала по месту жительства.
Сейчас ему сообщено о подозрении. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.
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