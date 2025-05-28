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Новости Военные преступления россиян
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Рашист расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен, - СБУ

Оккупанты расстреляли двоих воинов ВСУ и попали в плен

Российского оккупанта, который сейчас находится в плену Сил обороны, разоблачили в совершении военного преступления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

9 января 2025 года он вместе с другими рашистами расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении.

Через два дня после этого ДРГ рашистов нашли и атаковали воины ССО ВСУ. Подразделение частично было уничтожено, а фигурант взят в плен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы должны говорить с Путиным, чтобы завершить войну, ответственность за военные преступления будет позже, - Рубио

"Расследование установило, что задержанным является стрелок из 40-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил рф. Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Выяснено, что оба украинских военных попали в плен к рашистам после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.

Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте", - говорится в сообщении.

Читайте также: Рашисты расстреляли двух украинских военнопленных на Покровском направлении, - Офис Генпрокурора

Сейчас российскому оккупанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, предусмотренные статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Читайте: Военный РФ приговорен к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими на Черниговщине

Автор: 

армия РФ (19578) казнь (120) СБУ (19985) военные преступления (1447)


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Топ комментарии
+29
Пільці тихенько б відірвали, чи очі 🤟🤘🤟🤘
....... щоб вже не воювало у разі обміну
А потім по замовчанню судити його в Гаагському суді показово, без обміну .
Бо час пробачати давно минув!!! Тонба нейтралізувати!!
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28.05.2025 16:19
+22
обміняють потім на зека чи колаборанта
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28.05.2025 16:19
+19
Його треба допитати і показати це перед камерами світових ЗМІ, бо пройде час і його...просто тихо обміняють на якогось таксиста-сепаратиста. Не можна залишати таких підарів без відповідальності. Ні як не можна.
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28.05.2025 16:22
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Пільці тихенько б відірвали, чи очі 🤟🤘🤟🤘
....... щоб вже не воювало у разі обміну
А потім по замовчанню судити його в Гаагському суді показово, без обміну .
Бо час пробачати давно минув!!! Тонба нейтралізувати!!
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28.05.2025 16:19 Ответить
Ти молодець. Креативних хлопець.
Хвалю.
Ще можна раховану в сраку вставити конячого прутня. Але то таке, йому може сподобатися.
Бо деякі тут завиввають "Ви хочете бути такими, як рашковани?"
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28.05.2025 16:31 Ответить
це кажуть ждуни. Особисто я хочу так, як написано в Біблії, а саме - "Око за око, зуб за зуб" - це біблійна цитата та принцип, який вказує на справедливе покарання, що має відповідати заподіяній шкоді.
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28.05.2025 16:40 Ответить
Так не можна. Треба діяти лише за нормами мвжнародного права в рамкчх ратифікованих мвжнародних угод. Наприклад, застрелити під час спроби втечі, попередньо напустивши на нього вівчарку. Або пропустити струм через ручку дверей, які ведуть на вихід з колонії і змусити потриматись за цю ручку.
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28.05.2025 16:44 Ответить
Лучше все-таки забыть связанным на муравьиной куче. Китайцы знают толк в эффективных наказаниях.
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28.05.2025 17:10 Ответить
обміняють потім на зека чи колаборанта
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28.05.2025 16:19 Ответить
Потім - це коли пожиттєве відсидять.
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28.05.2025 16:28 Ответить
Надеюсь что сидится ему так как и должно сидеться такой мрази.
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28.05.2025 16:20 Ответить
По хорошому должен посидеть сутки на бутылке, а потом "упасть с высоты собственного роста".
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28.05.2025 16:22 Ответить
Очень добрый ты человек, очень .
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28.05.2025 16:24 Ответить
Накорміть олів'є, чайком з круасаном і віддайте по обміну.
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28.05.2025 16:20 Ответить
Його треба допитати і показати це перед камерами світових ЗМІ, бо пройде час і його...просто тихо обміняють на якогось таксиста-сепаратиста. Не можна залишати таких підарів без відповідальності. Ні як не можна.
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28.05.2025 16:22 Ответить
Ще й вічно годувати ...або обміняють на "усі на усіх"...
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28.05.2025 16:24 Ответить
Ну і як? Вже мобілу надали, щоб мамкє подзвонив?
Піццу вже замовили?
Ліжко тепле приготували? Нові речі видали? Ну як звичайно робите для смердючих рахованів.
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28.05.2025 16:29 Ответить
First - що ж ти за гівно таке?
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28.05.2025 17:32 Ответить
що би що б
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28.05.2025 16:58 Ответить
Щоби ти міг строчити свої коментарі на Цензорі, а не крутитися як гвинтокрил на волохатому чеченцю.
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28.05.2025 17:16 Ответить
Звідки знаєш?Ти де воював щоб оцінки давать?Бригада,напрямок,вос?Поналізуть діванні пі дари,і варнякають про що не мають уявлення.
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28.05.2025 16:50 Ответить
Ясно.Ти диванний пес дун і інтернетний задрот.
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28.05.2025 17:23 Ответить
Эту тварь надо медленно казнить, чтобы хорошенько прочувствовал свои деяния..
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28.05.2025 16:32 Ответить
Ампутувати руки та ноги, щоб в кравчучку поміщався.
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28.05.2025 16:38 Ответить
А почему это выродок до сих пор не совершил попытку к бегству?!
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28.05.2025 16:39 Ответить
І???
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28.05.2025 16:45 Ответить
О, цей москаль - має бути першим на обмін на якесь наше сонечко, яке здалося
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28.05.2025 16:46 Ответить
Убивайте рашиських варварів досить вже ,ці чорти убили майже півтисячі полонених.
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28.05.2025 16:49 Ответить
К сожалению сидеть он не будет. Уйдет на обмен в первой же партии. Правосудие нашей страны работает на кого угодно, только не на наших граждан.
Не берите больше в плен подобных выродков.
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28.05.2025 16:52 Ответить
Таку мерзоту свинособачу не міняти,влаштувати публічний Український суд,взяти усі покази а потім відправити в Гаагу для свідчень проти россії у Міжнародному кримінальному суді
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28.05.2025 16:58 Ответить
Єрмак поміняє один до одного
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28.05.2025 17:03 Ответить
Судити і вліпить по максимуму.
І я так думаю,там злочинці майже всі.Щоб думало,що робить на чужій землі.
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28.05.2025 17:22 Ответить
не, убивать нельзя, надо сделать так, шоб завидовал мертвым, но смерти так и не дождался.
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28.05.2025 17:30 Ответить
какое нах пожизненное?в петлю свинособаку.........................................
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28.05.2025 18:06 Ответить
Тихенько вколоти йому збудник правця - якщо не щеплений, зконає в муках. А судмедексперт скаже - випадкове зараження...
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28.05.2025 18:21 Ответить
Чудова реклама кацапським вбивцям - ви вбиваєте наших , а ми вас беремо в полон і потім обміняємо - відправим додому !
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28.05.2025 23:09 Ответить
 
 