Рашист расстрелял двух воинов ВСУ, после чего попал в украинский плен, - СБУ

Российского оккупанта, который сейчас находится в плену Сил обороны, разоблачили в совершении военного преступления.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

9 января 2025 года он вместе с другими рашистами расстрелял двух пленных воинов ВСУ во время боев на Курском направлении.

Через два дня после этого ДРГ рашистов нашли и атаковали воины ССО ВСУ. Подразделение частично было уничтожено, а фигурант взят в плен.

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"Расследование установило, что задержанным является стрелок из 40-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил рф. Во время следственных действий он пытался скрыть факт своего преступления, но сотрудники СБУ собрали обоснованные доказательства его вины.

Выяснено, что оба украинских военных попали в плен к рашистам после огневого контакта с российской ДРГ, которая скрыто приблизилась к передовым позициям Сил обороны.

Временно захватив блиндаж, оккупанты вывели пленных на открытую местность и расстреляли их в спину из автоматов. В результате огневого поражения оба украинца погибли на месте", - говорится в сообщении.

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Сейчас российскому оккупанту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, предусмотренные статьями 3 и 130 Конвенции об обращении с военнопленными, соединенное с умышленным убийством, совершенное группой лиц).

Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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