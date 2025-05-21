Мы должны говорить с Путиным, чтобы завершить войну, ответственность за военные преступления будет позже, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для прекращения войны РФ против Украины необходимо говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом глава американской дипломатии сказал во время слушаний комитета иностранных дел Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, во время слушаний сенатор Билл Китинг спросил у Рубио, является ли Россия агрессором.

"Да, Россия вторглась в Украину",- ответил глава Госдепа.

В то же время он отказался давать прямой ответ на вопрос, является ли Путин военным преступником. Рубио заявил, что для завершения войны необходимо поддерживать контакт с руководителем РФ.

"В войне против Украины были совершены военные преступления, и кто за них ответственен - для этого еще будет время и место, но сейчас задача заключается в том, чтобы прекратить войну... Наша цель сейчас прекратить эту войну, потому что каждый день, пока идет война, погибает больше людей, покалечены больше людей, и, откровенно говоря, каждый день, пока идет война, совершается больше преступлений. Наша цель - прекратить эту войну. Мы должны иметь возможность говорить (с Путиным, - ред.), чтобы сделать это", - сказал Рубио.

Читайте также: США ждут от РФ условий прекращения огня с Украиной для лучшего понимания Путина, - Рубио