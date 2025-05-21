Мы должны говорить с Путиным, чтобы завершить войну, ответственность за военные преступления будет позже, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что для прекращения войны РФ против Украины необходимо говорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом глава американской дипломатии сказал во время слушаний комитета иностранных дел Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, во время слушаний сенатор Билл Китинг спросил у Рубио, является ли Россия агрессором.
"Да, Россия вторглась в Украину",- ответил глава Госдепа.
В то же время он отказался давать прямой ответ на вопрос, является ли Путин военным преступником. Рубио заявил, что для завершения войны необходимо поддерживать контакт с руководителем РФ.
"В войне против Украины были совершены военные преступления, и кто за них ответственен - для этого еще будет время и место, но сейчас задача заключается в том, чтобы прекратить войну... Наша цель сейчас прекратить эту войну, потому что каждый день, пока идет война, погибает больше людей, покалечены больше людей, и, откровенно говоря, каждый день, пока идет война, совершается больше преступлений. Наша цель - прекратить эту войну. Мы должны иметь возможность говорить (с Путиным, - ред.), чтобы сделать это", - сказал Рубио.
Це для зеленої публіки пояснення.
Як це сказала Забужко: відкрили ворота ворогу?
А Трамп вам,зеленим,щось в чомусь винен?
І зелені-далеко не вся країна,а продукт проекту сн,засноваий поза межами.
Вам 73-ім,держсекретар чітко пояснив,а свого поводиря запитайте,як з тим у нього "як не зможу,то піду".
Берем Вікі:
-"Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи".
-"В.Зеленський: Голосів виборців-13 541 5284 522 450".
Який відсоток вас було по приколу-44.8
"А кто це 73, по прозвищу назови відомих"
З відомих-ті,яких слуга вже вспів "зробити" і тепер є його більшими критиками,аніж ненависний йому Порох,якось так.
І далі будуть гинути, поки ви не зрозумієте що все що робите марна трата часу
Притихла на Порошенка...
Ще є Сі -один,хто може,крім Трампа.Чи може,найвеличнішому ніхто не потрібен?
Розумію аргументи проти Трампа,якщо є,а та істерія проти нього ще не обридла?
Задля лайків,це ви можете писати програму-максимум,але вона буде той же ефект,що і "план перемоги",так передчасно всіма вже забутий.
Як писав один дописувач,або уряд нац.порятунку,або вибори,якщо брати реально.
Інша справа-яка має бути...
пізнішеніколи
- ви, борці за ідєю! какіє деньгі? шеф сказав - деньгі завтра!" ))
Як і вся трампівська камарілья.
У США усі притомні Американці, знають про злочини прутіна і московитів в Україні з 2014 року!! Покарання за них, НЕВІДВОРОТНЄ!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Через 24 часа ????
Нехай всім цим гарантам повернеться те, що українці отримали від ваших гарантій в деятикратному розмірі
