5 220 54

США ждут от РФ условий прекращения огня с Украиной для лучшего понимания Путина, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Соединенные Штаты ожидают, что Россия представит свои условия прекращения огня с Украиной, поскольку Вашингтон надеется лучше понять намерения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. Но глава Кремля точно не получил той войны против Украины, на которую рассчитывал.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство падет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - отметил Рубио.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Военного решения войны в Украине нет, РФ требует то, что ей не принадлежит, - Рубио

Он также напомнил, что на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000", что является "хорошим результатом".

"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они будут требовать для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда я буду гораздо лучше понимать расчеты господина Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - добавил американский госсекретарь.

Также читайте: Пока неизвестны принципы, которые Россия хочет заложить в меморандум о мире с Украиной, - Зеленский

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

+21
В мене ця картинка вже на гарячій кнопці...
20.05.2025 21:55 Ответить
20.05.2025 21:55 Ответить
+16
Слухаючи Трампа та Рубіо чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого...
20.05.2025 21:57 Ответить
20.05.2025 21:57 Ответить
+14
Тату, де море(с)...
трампоідіото едішн...
20.05.2025 21:51 Ответить
20.05.2025 21:51 Ответить
пішли вже на сто тридцяте коло.
зеленському варто зібрати тривожну валізку - куди тепер трамп його пожене з росією домовлятися...
20.05.2025 21:49 Ответить
20.05.2025 21:49 Ответить
а що йому запропонуєте робити натомість ?
20.05.2025 22:14 Ответить
20.05.2025 22:14 Ответить
йому це кому.
якщо зеленському то викинути на*єр гординю і почати воювати а не грати войовника.
нам дають гроші - то купи ти на них трошки розуму.
на ті гроші, на маленьку їхню частину можна купити ідеї у винахідників не на зарплаті.
армії не вистачає людей але якщо замість людей дати армії ідеї зокрема ідеї як меншою кількістю воювати успішніше то це замінить потребу в людях.
.
якщо трампу сказати то нехай на своїй могилі поставить урну, я нассу в неї.
20.05.2025 22:17 Ответить
20.05.2025 22:17 Ответить
і почати воювати а не грати войовника.
Боюсь - 90% українців , тут і за кордоном , на це не погодяться !
20.05.2025 22:20 Ответить
20.05.2025 22:20 Ответить
Читаючи NNN ""чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого..."". Хотя потом""""чомусь згадав"" - каких только московских подстилок тут не встретишь...
21.05.2025 12:04 Ответить
21.05.2025 12:04 Ответить
Де та межа, за котрою Рубіо згадає що робить маганарцист з викорисатними ?
20.05.2025 21:50 Ответить
20.05.2025 21:50 Ответить
Тату, де море(с)...
трампоідіото едішн...
20.05.2025 21:51 Ответить
20.05.2025 21:51 Ответить
Американські ідіоти - найкращі ідіоти в світі🤣
20.05.2025 21:51 Ответить
20.05.2025 21:51 Ответить
Не забирайте первенство у украинских ИДИОТОВ
В этом нам с 2019 года- НЕТ РАВНЫХ
Американцы - на втором месте
Что тоже почетно
20.05.2025 22:38 Ответить
20.05.2025 22:38 Ответить
20.05.2025 23:18 Ответить
20.05.2025 23:18 Ответить
Народи що уураїнці американці росіяни перестализ 0 читати і аналізувати одні сидять біля телевізорів і в інтернеті іншим все пох за нас вже все порішали а що ми можемо третім по приколу хоть паржом і відсоток тих що ДУМАЄ менший бо як співали кіт і лисиця на дурака не нужен нож єму немного подпоеш і делай сним что хош
21.05.2025 08:34 Ответить
21.05.2025 08:34 Ответить
Які такі умови має висувати вбивця ?
Ви, що там всі розум втратили?
Капець яке самоприниження США демонструє нинішня влада в БД(
А мені соромно!
20.05.2025 21:52 Ответить
20.05.2025 21:52 Ответить
Половині цивілізованого світу соромно.

А їм самим -- ні!

От такий коїться звиздець.
20.05.2025 22:05 Ответить
20.05.2025 22:05 Ответить
путлєр вже підзаїбався оголошувати свої хотєлки на Україну а Рубіо ні сном ні духом - ти ж політик - чи куди?
20.05.2025 21:53 Ответить
20.05.2025 21:53 Ответить
20.05.2025 21:54 Ответить
20.05.2025 21:54 Ответить
В мене ця картинка вже на гарячій кнопці...
20.05.2025 21:55 Ответить
20.05.2025 21:55 Ответить
Слухаючи Трампа та Рубіо чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого...
20.05.2025 21:57 Ответить
20.05.2025 21:57 Ответить
Ви дурні чи наївні?
Мабудь наївні дурні
20.05.2025 21:59 Ответить
20.05.2025 21:59 Ответить
Куба,отдай наш хлеб
Куба,возьми свой сахар
Нам надоел бородатый Фидель
Куба,иди ты на ***.
20.05.2025 22:00 Ответить
20.05.2025 22:00 Ответить
Шо ви, мля, вичікуюти? ***** вже сто разів і сам і через вонючий рот свого туалетного йоршика сказав про свої хатєлки. А ви ніяк не зрозумієте?...
20.05.2025 22:06 Ответить
20.05.2025 22:06 Ответить
Нажаль ЗАдорнов був правий - вони тупі
20.05.2025 22:07 Ответить
20.05.2025 22:07 Ответить
Есть такие люди, к которым хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить (Ф.Раневская)
20.05.2025 22:07 Ответить
20.05.2025 22:07 Ответить
20.05.2025 22:08 Ответить
20.05.2025 22:08 Ответить
Підождіть хєйтить Рубіо. Здається, він грає свою гру, на нашій стороні.
Аби не хрест на лобі , я б сказав що самий притомний політик з всього активного політичного зоопарку америки
20.05.2025 22:09 Ответить
20.05.2025 22:09 Ответить
Рубіо грає свою гру на своїй стороні. Йому проблеми "негрів" до сраки.
20.05.2025 22:13 Ответить
20.05.2025 22:13 Ответить
Все медицинские книги которые описывают болезни связанные с мозгами, преподают в школе трампа как великую дипломатию!
20.05.2025 22:10 Ответить
20.05.2025 22:10 Ответить
А як же БЕЗумовне припинення вогню?
20.05.2025 22:10 Ответить
20.05.2025 22:10 Ответить
Тобто - на думку США , це кацапи мають ставити умови припинення вогню ?!
Фсьо , приїхали ...
20.05.2025 22:12 Ответить
20.05.2025 22:12 Ответить
Граф миру.
20.05.2025 22:13 Ответить
20.05.2025 22:13 Ответить
А шо кажуть мєсниє потужниє мєнєджєра?
20.05.2025 22:14 Ответить
20.05.2025 22:14 Ответить
США чекають від РФ умов припинення вогню з Україною для кращого розуміння Путіна
20.05.2025 22:15 Ответить
20.05.2025 22:15 Ответить
Ну после стольких фейспалмов я так думаю это не глупость и не доверчивость. Судя по всему довольно спланированная и продуманная линия поведения. Для чего? Это уже другой вопрос. Но я сомневаюсь что это модно объяснить как-то иначе. Все они понимают.Думаю от амеров уже не стоит чего-то ожидать.
20.05.2025 22:15 Ответить
20.05.2025 22:15 Ответить
Все зрозуміло - просто СШП дуже хочуть стати союзниками кацапів ... тепер треба прийняти це як факт !
20.05.2025 22:19 Ответить
20.05.2025 22:19 Ответить
Ну хіба ж можна зрозуміти *********!
20.05.2025 22:22 Ответить
20.05.2025 22:22 Ответить
Вони до цієї пори не зрозуміли, чого хоче путлер. Три роки пройшло. Якісь дивні дипломати в США.
Може там їм хтось пояснить, що мета путлера - знищення України, а всі можливі переговори то для відволікання уваги цивілізації і розвід лохів.
20.05.2025 22:26 Ответить
20.05.2025 22:26 Ответить
20.05.2025 22:29 Ответить
20.05.2025 22:29 Ответить
Нууу, пууина зрозуміти не важко, якщо ти рожумієш себе. А Рубіо і особливо Трампа зрозуміти взагалі не можливо. От для початку Рубіо спробував би щрозуміти Трампа. Інакше виправдовувати його надалі буде все важче і важче.
20.05.2025 22:52 Ответить
20.05.2025 22:52 Ответить
Рубіо шукає в рускім гавні чорнослива
20.05.2025 22:59 Ответить
20.05.2025 22:59 Ответить
США треба не чекати чогось від РФ, а нав'язувати свої умови. Наприклад, запровадити повне ембарго на купівлю чи продаж будь чого (без жодних виключень) щодо Росії, а також на певний час заморозити обсяги товарообігу з усіма країнами, які до ембарго не приєднаються (щоб унеможливити російський реекспорт та реімпорт через них). Та потім просто чекати поки путлер не приповзе на брюсі з проханням не добивати. Чи вони вже не світова держава?
20.05.2025 23:07 Ответить
20.05.2025 23:07 Ответить
Так вони ж не хочуть !!!
21.05.2025 12:05 Ответить
21.05.2025 12:05 Ответить
це вже не смішно
20.05.2025 23:25 Ответить
20.05.2025 23:25 Ответить
Дебіли, вам їх 100 разів озвучили
21.05.2025 06:09 Ответить
21.05.2025 06:09 Ответить
...чекає 47й відповіді, щоб зрозуміти, нарешті, що бажає пу
Та пу сам і його глашатаї вже, навіть, не 100, а тисячу раз чітко і відверто сказали, що їхні цілі НЕ змінилися і ніколи не зміняться: це знищення України, як держави, яка "не відбулася" і її не має бути, адже все є адин нарот, все є расєйська імперія.

Сказав пу, що за ціной він не постоїть і пафтарит... тобто: його вологи мрії - це прийняти парад на Хрещатику.

...а зараз пу буде подігрувати 47му... типа...потрібен час для підготовки проекту проекта меморандуму, треба узгодити рамки..

І?!!! Тут же пу каже, что нелегітимний Зе, укр.уряд, Верх.рада... з 2014 р. ...
і він не знає з ким вести перемовини...
Хахаха
Пу лише чекає моменту, щоб викатити свою вимогу про те, що єдиним "легітимним" є янукович - през, і далі по списку - азиров мертвечук, пшонка, табачник, попи ...тобто "укр.уряд" в екзилі...і пу був вимушенний вторгнутися, щоб захистити демократію і свободу, демілітаризувати і денаціфікувати ... нацистів, тобто пу вторгся, щоб встановити мир, тишу і благодать.

Оруел відпочіває і сумно палить в сторонці.

Сумно те, що світовий поліцейський, якій фактично роззброїв Україну, запевнивши, що надійно захистить, перетворився з гаранта міжн.права в торгаша.
На ринкі свої закони: не надуришь - не продашь, за дешево не купишь.
А принципи, цяцянки-обіцянки... чого воні варті?!
Тот прав, в кого більше прав, тобто є ядерка... і держить мене семеро
21.05.2025 08:21 Ответить
21.05.2025 08:21 Ответить
Сколько Путин платит Трампу за принуждение к выполнению росийских условий Украину?
21.05.2025 10:25 Ответить
21.05.2025 10:25 Ответить
Трампло американський янукович розводить лохів.
21.05.2025 10:31 Ответить
21.05.2025 10:31 Ответить
Трамп не выйдет с переговор пока Украина не капитулирует. Это его задача от Путина.

Трамп - вгент Кремля. Его задача уничтожить экономику США, разволить НАТО, и не мешать захватить Путину часть Европы. Трамп немного и сам претендует на Европу

По Трамп - это Орбан в американской обвертке.
Не понимаю почему американцам нравится предатель США
21.05.2025 11:10 Ответить
21.05.2025 11:10 Ответить
Це піндоська дно!!!!
21.05.2025 11:20 Ответить
21.05.2025 11:20 Ответить
Розуміння путіна??? Це повний пистець... Душу каца..а зрозуміти хочуть ці дибіли з-за океану...Покличте його недоістот до себе з війною ...і зрозумієте...
22.05.2025 18:44 Ответить
22.05.2025 18:44 Ответить
 
 