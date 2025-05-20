США ждут от РФ условий прекращения огня с Украиной для лучшего понимания Путина, - Рубио

Соединенные Штаты ожидают, что Россия представит свои условия прекращения огня с Украиной, поскольку Вашингтон надеется лучше понять намерения российского диктатора Владимира Путина.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. Но глава Кремля точно не получил той войны против Украины, на которую рассчитывал.

"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство падет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - отметил Рубио.

Он также напомнил, что на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000", что является "хорошим результатом".

"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они будут требовать для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда я буду гораздо лучше понимать расчеты господина Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - добавил американский госсекретарь.

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.