США ждут от РФ условий прекращения огня с Украиной для лучшего понимания Путина, - Рубио
Соединенные Штаты ожидают, что Россия представит свои условия прекращения огня с Украиной, поскольку Вашингтон надеется лучше понять намерения российского диктатора Владимира Путина.
Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио во время слушаний в Сенате, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, Путин подходит к мирному процессу с холодной оценкой затрат и выгод для России. Но глава Кремля точно не получил той войны против Украины, на которую рассчитывал.
"Когда он вторгся в Украину, я думаю, он ожидал, что правительство падет и что его будут встречать как освободителя, но это оказалось не так. И на самом деле Россия сегодня контролирует меньше территорий, чем после первых двух месяцев войны", - отметил Рубио.
Он также напомнил, что на переговорах в Стамбуле Украина и Россия договорились провести обмен пленными в формате "1000 на 1000", что является "хорошим результатом".
"Насколько мы понимаем, россияне собираются подготовить условия, которые они будут требовать для достижения прекращения огня, что позволит провести более широкие переговоры. Мы ждем этих условий, и тогда я буду гораздо лучше понимать расчеты господина Путина, когда увижу, как выглядят эти условия", - добавил американский госсекретарь.
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
зеленському варто зібрати тривожну валізку - куди тепер трамп його пожене з росією домовлятися...
якщо зеленському то викинути на*єр гординю і почати воювати а не грати войовника.
нам дають гроші - то купи ти на них трошки розуму.
на ті гроші, на маленьку їхню частину можна купити ідеї у винахідників не на зарплаті.
армії не вистачає людей але якщо замість людей дати армії ідеї зокрема ідеї як меншою кількістю воювати успішніше то це замінить потребу в людях.
якщо трампу сказати то нехай на своїй могилі поставить урну, я нассу в неї.
Боюсь - 90% українців , тут і за кордоном , на це не погодяться !
трампоідіото едішн...
В этом нам с 2019 года- НЕТ РАВНЫХ
Американцы - на втором месте
Что тоже почетно
Ви, що там всі розум втратили?
Капець яке самоприниження США демонструє нинішня влада в БД(
А мені соромно!
А їм самим -- ні!
От такий коїться звиздець.
Мабудь наївні дурні
Куба,возьми свой сахар
Нам надоел бородатый Фидель
Куба,иди ты на ***.
Аби не хрест на лобі , я б сказав що самий притомний політик з всього активного політичного зоопарку америки
Фсьо , приїхали ...
Може там їм хтось пояснить, що мета путлера - знищення України, а всі можливі переговори то для відволікання уваги цивілізації і розвід лохів.
Та пу сам і його глашатаї вже, навіть, не 100, а тисячу раз чітко і відверто сказали, що їхні цілі НЕ змінилися і ніколи не зміняться: це знищення України, як держави, яка "не відбулася" і її не має бути, адже все є адин нарот, все є расєйська імперія.
Сказав пу, що за ціной він не постоїть і пафтарит... тобто: його вологи мрії - це прийняти парад на Хрещатику.
...а зараз пу буде подігрувати 47му... типа...потрібен час для підготовки проекту проекта меморандуму, треба узгодити рамки..
І?!!! Тут же пу каже, что нелегітимний Зе, укр.уряд, Верх.рада... з 2014 р. ...
і він не знає з ким вести перемовини...
Хахаха
Пу лише чекає моменту, щоб викатити свою вимогу про те, що єдиним "легітимним" є янукович - през, і далі по списку - азиров мертвечук, пшонка, табачник, попи ...тобто "укр.уряд" в екзилі...і пу був вимушенний вторгнутися, щоб захистити демократію і свободу, демілітаризувати і денаціфікувати ... нацистів, тобто пу вторгся, щоб встановити мир, тишу і благодать.
Оруел відпочіває і сумно палить в сторонці.
Сумно те, що світовий поліцейський, якій фактично роззброїв Україну, запевнивши, що надійно захистить, перетворився з гаранта міжн.права в торгаша.
На ринкі свої закони: не надуришь - не продашь, за дешево не купишь.
А принципи, цяцянки-обіцянки... чого воні варті?!
Тот прав, в кого більше прав, тобто є ядерка... і держить мене семеро
Трамп - вгент Кремля. Его задача уничтожить экономику США, разволить НАТО, и не мешать захватить Путину часть Европы. Трамп немного и сам претендует на Европу
По Трамп - это Орбан в американской обвертке.
Не понимаю почему американцам нравится предатель США