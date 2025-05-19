Пока неизвестны принципы, которые Россия хочет заложить в меморандум о мире с Украиной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие принципы Россия хочет заложить в меморандум о мирном соглашении, о котором шла речь во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу предоставить вам ответы относительно того, что будет вложено в меморандум, поскольку у меня нет этой информации. Для меня мои принципы - это те принципы, которые известны президенту Трампу. Прежде всего, все мы говорим о том, что уже было произнесено в Стамбуле, и я также объявлял об этом до Стамбула, в Анкаре, а также во Франции, в Лондоне, в Саудовской Аравии", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что для Украины важны прежде всего вопросы прекращения огня, обмена военнопленными и возвращения детей.

"Мы говорим о том, что все очень заинтересованы в прекращении огня, слишком много потерь. Кроме того, мы также стремимся положить конец этой войне. Я не уверен, что Россия к этому готова, и мы им не доверяем. Кроме того, именно по этой причине я хотел бы от них увидеть прекращение огня как первого шага для того, чтобы они могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне", - отметил Зеленский.

Президент также предположил, что в вопросе о меморандуме "Россия хочет что-то получить, но они даже не знают, что же именно они хотят".

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.