Пока неизвестны принципы, которые Россия хочет заложить в меморандум о мире с Украиной, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие принципы Россия хочет заложить в меморандум о мирном соглашении, о котором шла речь во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.
Об этом глава государства сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не могу предоставить вам ответы относительно того, что будет вложено в меморандум, поскольку у меня нет этой информации. Для меня мои принципы - это те принципы, которые известны президенту Трампу. Прежде всего, все мы говорим о том, что уже было произнесено в Стамбуле, и я также объявлял об этом до Стамбула, в Анкаре, а также во Франции, в Лондоне, в Саудовской Аравии", - сказал Зеленский.
Он уточнил, что для Украины важны прежде всего вопросы прекращения огня, обмена военнопленными и возвращения детей.
"Мы говорим о том, что все очень заинтересованы в прекращении огня, слишком много потерь. Кроме того, мы также стремимся положить конец этой войне. Я не уверен, что Россия к этому готова, и мы им не доверяем. Кроме того, именно по этой причине я хотел бы от них увидеть прекращение огня как первого шага для того, чтобы они могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне", - отметил Зеленский.
Президент также предположил, что в вопросе о меморандуме "Россия хочет что-то получить, но они даже не знают, что же именно они хотят".
Что предшествовало?
Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.
После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.
А Вова і Коля "катлєта" говорять так, що нікуя не зрозуміло.
Добровольці . Травень 2016 Світлодарська дуга .
Наразі Тайра в НГУ , Куба в ЗСУ
А менi вiдомо. Нереальные запросы, имитация поисков мира и на фронте давить, давить каждый день. Как удав, который по чуть-чуть, по чуть-чуть...
мабуть має викусити…
Які саджанці, такі й плоди від них…!
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid02THhZiv8BpU7RjDYvrREMDvCMaaBPYjJZjwz33FHbvfrcXY6aH1zgZcgEFEzZAyELl?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. · На наш стабпункт привозили сотні полонених , медики надаючи ім допомогу , не стримувалися та запитували , що вони роблять на нашій землі . 100 % відповідали , що «освобождають рускіх», на наступне питання , «хто такіє рускіє в Украіні » , відповідь була завжди ОДНА : « тє , коториє говорят по рускі» !
Тому , якщо ви не хочете , щоб моск@вити «освобождалі» ваших дітей й онуків , переходьте з ними говорити українською . Мова не про зручність і демократію, мова про можливість вижити в Україні
Роман Лозинський:
11 років війни
6,5+ млн біженців
3,5+ млн ВПО
370+ К поранених військових (а скільки вбито і в полоні…)
19+К дітей викрадено (насправді 700+К)
12+К цивільних вбито
+- 30% України заміновано
18+% України окуповано (травень 2025)
13% житлових будинків зруйновано або пошкоджено
Полон, тортури… Століття геноцидів, знищення українців за те, що вони українці. За це відповідальна pocciя, яка віддавала і віддає накази pociйською.
Рішення нашої делегації - це про гідність. Дякую!
Яка страшна ціна заплачена…
Знищення України, як Держави, а українців, як нації.