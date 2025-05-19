РУС
Пока неизвестны принципы, которые Россия хочет заложить в меморандум о мире с Украиной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знает, какие принципы Россия хочет заложить в меморандум о мирном соглашении, о котором шла речь во время разговора президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Я не могу предоставить вам ответы относительно того, что будет вложено в меморандум, поскольку у меня нет этой информации. Для меня мои принципы - это те принципы, которые известны президенту Трампу. Прежде всего, все мы говорим о том, что уже было произнесено в Стамбуле, и я также объявлял об этом до Стамбула, в Анкаре, а также во Франции, в Лондоне, в Саудовской Аравии", - сказал Зеленский.

Он уточнил, что для Украины важны прежде всего вопросы прекращения огня, обмена военнопленными и возвращения детей.

"Мы говорим о том, что все очень заинтересованы в прекращении огня, слишком много потерь. Кроме того, мы также стремимся положить конец этой войне. Я не уверен, что Россия к этому готова, и мы им не доверяем. Кроме того, именно по этой причине я хотел бы от них увидеть прекращение огня как первого шага для того, чтобы они могли продемонстрировать свою настоящую готовность положить конец этой войне", - отметил Зеленский.

Президент также предположил, что в вопросе о меморандуме "Россия хочет что-то получить, но они даже не знают, что же именно они хотят".

Что предшествовало?

Вечером 19 мая Трамп и Путин провели телефонный разговор, который длился более 2 часов.

После нее глава Кремля заявил, что Москва готова предложить и работать с Украиной над возможным меморандумом о будущем мирном договоре. В то же время Путин считает, что нужно найти компромиссы, которые бы устроили обе страны.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня и завершении войны.

Зеленский Владимир россия война в Украине прекращения огня
+7
Хотєлкі були озвучені і погоджені ще в Омані.Яке воно брехливе жалюгідне створіння
19.05.2025 22:22 Ответить
+6
Хто перекладе з "потужної?
19.05.2025 22:18 Ответить
+6
Ой не кизди. Відомі з 2014 року.
19.05.2025 22:18 Ответить
Хто перекладе з "потужної?
19.05.2025 22:18 Ответить
Нормальні хороші умови - смотрєл в глаза - там мір...
19.05.2025 22:27 Ответить
тут потрібен перекладач з оманської. може єрмак?
19.05.2025 22:28 Ответить
То Льоня Черновецький ще внятно висловлювався🤭
А Вова і Коля "катлєта" говорять так, що нікуя не зрозуміло.
19.05.2025 22:31 Ответить
Ввела у ChatGTP....з мобілки дим пішов
19.05.2025 22:43 Ответить
Ой не кизди. Відомі з 2014 року.
19.05.2025 22:18 Ответить
МАЛО УКРАЇНСЬКІ ЗМІ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО НАШИХ ВІЦСЬКОВИХ
Добровольці . Травень 2016 Світлодарська дуга .
Наразі Тайра в НГУ , Куба в ЗСУ
19.05.2025 22:26 Ответить
Та кому то цікаво. А от про ухилянта, який у вікно вистрибнув, тільки на цензорі вже десяток новастєй...
19.05.2025 22:29 Ответить
Здрисни звідси зі своїми ухилянтами.Тошнить від твоїх висерів.
19.05.2025 22:32 Ответить
Ніхто бан вклепа цьому чорту-ухилянту
19.05.2025 22:33 Ответить
З часів проголошення руцкой імперії.
20.05.2025 09:37 Ответить
Бажання і принципи ВВХ крутяться навколо стамбульських домовленостей 2022 року.
19.05.2025 22:18 Ответить
Не прикидайся шлангом - всі хотєлки кремля і плюс шо ше навіть не зайняли
19.05.2025 22:18 Ответить
.... Володимир Зеленський заявив, що не знає, які принципи Росія хоче закласти у меморандум про мирну угоду...

А менi вiдомо. Нереальные запросы, имитация поисков мира и на фронте давить, давить каждый день. Как удав, который по чуть-чуть, по чуть-чуть...
19.05.2025 22:20 Ответить
Хотєлкі були озвучені і погоджені ще в Омані.Яке воно брехливе жалюгідне створіння
19.05.2025 22:22 Ответить
принципи та права рускоговорящіх в Карпатах….. вона прагне закласти….
мабуть має викусити…
19.05.2025 22:22 Ответить
На 💯%, московіти ******, зліпили Трампу, під час балачки ****** з ним по телефону, із лайна ПОТУЖНУ кулю!! Чергові ***********, «потьомкінські деревенькі»!!!…
Які саджанці, такі й плоди від них…!
19.05.2025 22:25 Ответить
Йой, Оманський лижник пам'ять загубив... Спитай у Єрмака...
19.05.2025 22:25 Ответить
Або у патрушева
19.05.2025 23:18 Ответить
Вова грає роль рожевого поні - удівляшки. А може й не грає...
19.05.2025 22:26 Ответить
Трамп помогает своему хозяину Путину оттягивать санкции. Ну, и параллельно издеваться над украиной и вытирать ноги о Зеленского
19.05.2025 22:26 Ответить
Як це "не знають, чого хочуть"? Та весь час триндять про "реалії на землі" та "4 області, а про Крим і щоб і не згадували".
19.05.2025 22:33 Ответить
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid02THhZiv8BpU7RjDYvrREMDvCMaaBPYjJZjwz33FHbvfrcXY6aH1zgZcgEFEzZAyELl?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. · На наш стабпункт привозили сотні полонених , медики надаючи ім допомогу , не стримувалися та запитували , що вони роблять на нашій землі . 100 % відповідали , що «освобождають рускіх», на наступне питання , «хто такіє рускіє в Украіні » , відповідь була завжди ОДНА : « тє , коториє говорят по рускі» !

Тому , якщо ви не хочете , щоб моск@вити «освобождалі» ваших дітей й онуків , переходьте з ними говорити українською . Мова не про зручність і демократію, мова про можливість вижити в Україні

Роман Лозинський:

11 років війни

6,5+ млн біженців

3,5+ млн ВПО

370+ К поранених військових (а скільки вбито і в полоні…)

19+К дітей викрадено (насправді 700+К)

12+К цивільних вбито

+- 30% України заміновано

18+% України окуповано (травень 2025)

13% житлових будинків зруйновано або пошкоджено

Полон, тортури… Століття геноцидів, знищення українців за те, що вони українці. За це відповідальна pocciя, яка віддавала і віддає накази pociйською.

Рішення нашої делегації - це про гідність. Дякую!

Яка страшна ціна заплачена…
19.05.2025 22:34 Ответить
19.05.2025 22:35 Ответить
Борец с империей транслирует имперскую пропаганду, чудеса. москва "освободила" десятки народов, где не было никаких русских или русскоговорящих. Есть желание захапать, предлог всегда находится.
19.05.2025 23:00 Ответить
19.05.2025 23:27 Ответить
Принципи добро відомі і Медінскій в Стамбулі їх озвучив. Чі хтось справді думає, що в Росії крім Путіна хтось ще може мати власну думку? Путін не для того виділів 185 мільярдів доларів в виготовлення зброї та на ведення бойових дій щоб перестати завойовувати Україну.
19.05.2025 22:45 Ответить
Меморандум? Знову? Так це вже було!
19.05.2025 23:04 Ответить
Принципи Вєлікоулуссіі абсолютно відомі вже чи не як 400 років.
Знищення України, як Держави, а українців, як нації.
19.05.2025 23:21 Ответить
Будапештські.
19.05.2025 23:51 Ответить
Ти можеш нарешті сказати ми ніколи не відмовимся на від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись на догоду ворога ми ніколи не підем на зміну Конституції під ворожі хотелки ,а то вдає недоумка.
20.05.2025 08:37 Ответить
У шмарклі зовсім кукуха поїхала....який в сраці меморандум....один вже був....
20.05.2025 09:02 Ответить
 
 