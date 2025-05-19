РУС
Украина не будет "сдавать" свои территории и не поддастся ультиматумам России, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.

Об этом глава государства сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.

"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это - моя конституционная обязанность. Это обязанность наших военных - защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории - из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто не будет сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома", - подчеркнул Зеленский.

По словам президента, если Россия ставит условия - выводить наши войска с нашей же земли - это означает, что она не хочет прекращения огня и не хочет, чтобы война закончилась, "потому, что они четко понимают: Украина не будет этого делать".

"Если вы заранее задаете такие вопросы, на которые сами знаете ответ - и он не будет положительным - значит, вы точно не хотите иметь результат. Хотя то, о чем мы сейчас говорили с президентом Соединенных Штатов Америки, он считает, что Россия готова к переговорам и готова к компромиссам и тому подобное. Я уже не помню все эти детали, но все же - мы увидим", - добавил глава государства.

+33
А армію, мову і віру здасть? Адже Зєлєнскій ніколи не вважав ці речі важливими. Як і його виборці.
19.05.2025 21:55 Ответить
+31
19.05.2025 21:59 Ответить
+24
Ніого не можна зрозуміти у словесному поносі Зеленського.
19.05.2025 21:57 Ответить
особисто, я, вважаю зе!гніду першопричиною вторгнення!
будь який наступний президент, повинен провести повне розслідування та пожиттєве покарання, всім причетним!
а, взагалі, я проти, президента, як посади. ну, може номінальної, як в німеччині або італії.
я, проти будь якої автономії!, типу криму!!!!!!!!!
20.05.2025 12:34 Ответить
Ну по поводу должности президента можно поспорить, а то что против любых админтворений, кроме областей (и против автономий в т.ч.) - 101% !!! Украина - унитарное государство (и по Конституции в т.ч.)
20.05.2025 13:19 Ответить
у нас, в україні, необраний президент.
ви, хочете поспорити?
20.05.2025 13:23 Ответить
афігєть!
ви шо, з одного ай пі *******?
одін такой презідент попитался. сєйчас в ростовє, ілі в сочі. хєр єго знаєт.
20.05.2025 13:32 Ответить
Корочше, Миколам готуватись душу й тіло ложити, поки не скінчиться
20.05.2025 13:28 Ответить
У диктатурі Конституція не є верховним законом, який захищає громадян. Натомість, вона підпорядковується волі диктатора, а її положення можуть трактуватися або ігноруватися на його розсуд.
20.05.2025 13:47 Ответить
Нудить. Оце хрипате як туалетний йоршик - не за ним йдеш, а все одно бачиш.
20.05.2025 13:57 Ответить
Очень дорого обходится Украине этот клован. Оно дошло в своих высказываниях от "договоримся посередине" до "ничегог не отдадим". Это самое дорогое в мире образоваеие, потому что оно оплачено кровью граждан Украины...
20.05.2025 13:58 Ответить
