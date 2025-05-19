Украина не будет "сдавать" свои территории и не поддастся ультиматумам России, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится на ультиматумы России, которые предусматривают отвод войск с ее территорий.
Об этом глава государства сообщил во время брифинга с журналистами, информирует Цензор.НЕТ.
"Выводить наши войска с наших территорий никто не будет. Это - моя конституционная обязанность. Это обязанность наших военных - защищать суверенитет и территориальную целостность Украины. Да, сейчас временно оккупированы территории - из-за агрессии такой большой страны. Это понятно. Но никаких ультиматумов, и никто не будет сдавать свою землю, свои территории, своих людей, свои дома", - подчеркнул Зеленский.
По словам президента, если Россия ставит условия - выводить наши войска с нашей же земли - это означает, что она не хочет прекращения огня и не хочет, чтобы война закончилась, "потому, что они четко понимают: Украина не будет этого делать".
"Если вы заранее задаете такие вопросы, на которые сами знаете ответ - и он не будет положительным - значит, вы точно не хотите иметь результат. Хотя то, о чем мы сейчас говорили с президентом Соединенных Штатов Америки, он считает, что Россия готова к переговорам и готова к компромиссам и тому подобное. Я уже не помню все эти детали, но все же - мы увидим", - добавил глава государства.
будь який наступний президент, повинен провести повне розслідування та пожиттєве покарання, всім причетним!
а, взагалі, я проти, президента, як посади. ну, може номінальної, як в німеччині або італії.
я, проти будь якої автономії!, типу криму!!!!!!!!!
ви, хочете поспорити?
ви шо, з одного ай пі *******?
одін такой презідент попитался. сєйчас в ростовє, ілі в сочі. хєр єго знаєт.