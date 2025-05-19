Україна не "здаватиме" власні території та не піддасться ультиматумам Росії, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це — мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території — через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки", - наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо Росія ставить умови — виводити наші війська з нашої ж землі — це означає, що вона не хоче припинення вогню і не хоче, щоб війна закінчилася, "тому, що вони чітко розуміють: Україна не буде цього робити".

"Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які самі знаєте відповідь — і вона не буде позитивною — значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що ми зараз говорили з президентом Сполучених Штатів Америки.

Він вважає, що Росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо. Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але все ж таки — ми побачимо", - додав голова держави.

