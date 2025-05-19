УКР
Україна не "здаватиме" власні території та не піддасться ультиматумам Росії, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не погодиться на ультиматуми Росії, які передбачають відведення військ з її територій.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це — мій конституційний обов’язок. Це обов’язок наших військових — захищати суверенітет і територіальну цілісність України. Так, зараз тимчасово окуповані є території — через агресію такої великої країни. Це зрозуміло. Але жодних ультиматумів, і ніхто не буде здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки", - наголосив Зеленський.

За словами президента, якщо Росія ставить умови — виводити наші війська з нашої ж землі — це означає, що вона не хоче припинення вогню і не хоче, щоб війна закінчилася, "тому, що вони чітко розуміють: Україна не буде цього робити".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна юридично не визнаватиме тимчасово окуповані території частиною РФ, - Зеленський

"Якщо ви заздалегідь ставите такі питання, на які самі знаєте відповідь — і вона не буде позитивною — значить, ви точно не хочете мати результат. Хоча те, про що ми зараз говорили з президентом Сполучених Штатів Америки.

Він вважає, що Росія готова до перемовин і готова до компромісів тощо. Я вже не пам’ятаю всі ці деталі, але все ж таки — ми побачимо", - додав голова держави.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не може обговорювати територіальні питання. Це порушення нашої Конституції, - Зеленський

+33
А армію, мову і віру здасть? Адже Зєлєнскій ніколи не вважав ці речі важливими. Як і його виборці.
19.05.2025 21:55 Відповісти
+31
19.05.2025 21:59 Відповісти
+24
Ніого не можна зрозуміти у словесному поносі Зеленського.
19.05.2025 21:57 Відповісти
особисто, я, вважаю зе!гніду першопричиною вторгнення!
будь який наступний президент, повинен провести повне розслідування та пожиттєве покарання, всім причетним!
а, взагалі, я проти, президента, як посади. ну, може номінальної, як в німеччині або італії.
я, проти будь якої автономії!, типу криму!!!!!!!!!
20.05.2025 12:34 Відповісти
Ну по поводу должности президента можно поспорить, а то что против любых админтворений, кроме областей (и против автономий в т.ч.) - 101% !!! Украина - унитарное государство (и по Конституции в т.ч.)
20.05.2025 13:19 Відповісти
у нас, в україні, необраний президент.
ви, хочете поспорити?
20.05.2025 13:23 Відповісти
афігєть!
ви шо, з одного ай пі *******?
одін такой презідент попитался. сєйчас в ростовє, ілі в сочі. хєр єго знаєт.
20.05.2025 13:32 Відповісти
Корочше, Миколам готуватись душу й тіло ложити, поки не скінчиться
20.05.2025 13:28 Відповісти
У диктатурі Конституція не є верховним законом, який захищає громадян. Натомість, вона підпорядковується волі диктатора, а її положення можуть трактуватися або ігноруватися на його розсуд.
20.05.2025 13:47 Відповісти
Нудить. Оце хрипате як туалетний йоршик - не за ним йдеш, а все одно бачиш.
20.05.2025 13:57 Відповісти
Очень дорого обходится Украине этот клован. Оно дошло в своих высказываниях от "договоримся посередине" до "ничегог не отдадим". Это самое дорогое в мире образоваеие, потому что оно оплачено кровью граждан Украины...
20.05.2025 13:58 Відповісти
