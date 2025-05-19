Поки невідомі принципи, які Росія хоче закласти у меморандум про мир з Україною, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які принципи Росія хоче закласти у меморандум про мирну угоду, про який йшлося під час розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандум, оскільки в мене немає цієї інформації. Для мене мої принципи –– це ті принципи, які відомі президенту Трампу. Передусім все ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі, і я також оголошував про це до Стамбулу, в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що для України важливими є насамперед питання припинення вогню, обміну військовополоненими та повернення дітей.

"Ми говоримо про те, що всі неабияк зацікавлені у припиненні вогню, забагато втрат. Крім того, ми також прагнемо покласти край цій війні. Я не переконаний, що Росія до цього готова, і ми їм не довіряємо. Крім того, саме з цієї причини, я хотів би від них побачити припинення вогню як першого кроку для того, щоб вони могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні", - зазначив Зеленський.

Президент також припустив, що у питанні про меморандум "Росія хоче щось отримати, але вони навіть не знають, що ж саме вони хочуть".

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.