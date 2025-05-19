Поки невідомі принципи, які Росія хоче закласти у меморандум про мир з Україною, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які принципи Росія хоче закласти у меморандум про мирну угоду, про який йшлося під час розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.
Про це голова держави повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.
"Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандум, оскільки в мене немає цієї інформації. Для мене мої принципи –– це ті принципи, які відомі президенту Трампу. Передусім все ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі, і я також оголошував про це до Стамбулу, в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії", - сказав Зеленський.
Він уточнив, що для України важливими є насамперед питання припинення вогню, обміну військовополоненими та повернення дітей.
"Ми говоримо про те, що всі неабияк зацікавлені у припиненні вогню, забагато втрат. Крім того, ми також прагнемо покласти край цій війні. Я не переконаний, що Росія до цього готова, і ми їм не довіряємо. Крім того, саме з цієї причини, я хотів би від них побачити припинення вогню як першого кроку для того, щоб вони могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні", - зазначив Зеленський.
Президент також припустив, що у питанні про меморандум "Росія хоче щось отримати, але вони навіть не знають, що ж саме вони хочуть".
Що передувало?
Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.
Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А Вова і Коля "катлєта" говорять так, що нікуя не зрозуміло.
Добровольці . Травень 2016 Світлодарська дуга .
Наразі Тайра в НГУ , Куба в ЗСУ
А менi вiдомо. Нереальные запросы, имитация поисков мира и на фронте давить, давить каждый день. Как удав, который по чуть-чуть, по чуть-чуть...
мабуть має викусити…
Які саджанці, такі й плоди від них…!
https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid02THhZiv8BpU7RjDYvrREMDvCMaaBPYjJZjwz33FHbvfrcXY6aH1zgZcgEFEzZAyELl?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. · На наш стабпункт привозили сотні полонених , медики надаючи ім допомогу , не стримувалися та запитували , що вони роблять на нашій землі . 100 % відповідали , що «освобождають рускіх», на наступне питання , «хто такіє рускіє в Украіні » , відповідь була завжди ОДНА : « тє , коториє говорят по рускі» !
Тому , якщо ви не хочете , щоб моск@вити «освобождалі» ваших дітей й онуків , переходьте з ними говорити українською . Мова не про зручність і демократію, мова про можливість вижити в Україні
Роман Лозинський:
11 років війни
6,5+ млн біженців
3,5+ млн ВПО
370+ К поранених військових (а скільки вбито і в полоні…)
19+К дітей викрадено (насправді 700+К)
12+К цивільних вбито
+- 30% України заміновано
18+% України окуповано (травень 2025)
13% житлових будинків зруйновано або пошкоджено
Полон, тортури… Століття геноцидів, знищення українців за те, що вони українці. За це відповідальна pocciя, яка віддавала і віддає накази pociйською.
Рішення нашої делегації - це про гідність. Дякую!
Яка страшна ціна заплачена…
Знищення України, як Держави, а українців, як нації.