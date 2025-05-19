УКР
Новини Припинення вогню між Україною та РФ
Поки невідомі принципи, які Росія хоче закласти у меморандум про мир з Україною, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не знає, які принципи Росія хоче закласти у меморандум про мирну угоду, про який йшлося під час розмови президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це голова держави повідомив під час брифінгу з журналістами, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не можу надати вам відповіді стосовно того, що буде вкладено в меморандум, оскільки в мене немає цієї інформації. Для мене мої принципи –– це ті принципи, які відомі президенту Трампу. Передусім все ми говоримо про те, що вже було виголошено у Стамбулі, і я також оголошував про це до Стамбулу, в Анкарі, а також у Франції, у Лондоні, у Саудівській Аравії", - сказав Зеленський.

Він уточнив, що для України важливими є насамперед питання припинення вогню, обміну військовополоненими та повернення дітей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не "здаватиме" власні території та не піддасться ультиматумам Росії, - Зеленський

"Ми говоримо про те, що всі неабияк зацікавлені у припиненні вогню, забагато втрат. Крім того, ми також прагнемо покласти край цій війні. Я не переконаний, що Росія до цього готова, і ми їм не довіряємо. Крім того, саме з цієї причини, я хотів би від них побачити припинення вогню як першого кроку для того, щоб вони могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні", - зазначив Зеленський.

Президент також припустив, що у питанні про меморандум "Росія хоче щось отримати, але вони навіть не знають, що ж саме вони хочуть".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вважає, що найважливішими є прямі перемовини між Україною і Росією, - Зеленський

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

Зеленський Володимир росія війна в Україні припинення вогню
Топ коментарі
+7
Хотєлкі були озвучені і погоджені ще в Омані.Яке воно брехливе жалюгідне створіння
19.05.2025 22:22 Відповісти
+6
+6
Хто перекладе з "потужної?
19.05.2025 22:18 Відповісти
Нормальні хороші умови - смотрєл в глаза - там мір...
19.05.2025 22:27 Відповісти
тут потрібен перекладач з оманської. може єрмак?
19.05.2025 22:28 Відповісти
То Льоня Черновецький ще внятно висловлювався🤭
А Вова і Коля "катлєта" говорять так, що нікуя не зрозуміло.
19.05.2025 22:31 Відповісти
Ввела у ChatGTP....з мобілки дим пішов
19.05.2025 22:43 Відповісти
Ой не кизди. Відомі з 2014 року.
19.05.2025 22:18 Відповісти
МАЛО УКРАЇНСЬКІ ЗМІ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО НАШИХ ВІЦСЬКОВИХ
Добровольці . Травень 2016 Світлодарська дуга .
Наразі Тайра в НГУ , Куба в ЗСУ
19.05.2025 22:26 Відповісти
Та кому то цікаво. А от про ухилянта, який у вікно вистрибнув, тільки на цензорі вже десяток новастєй...
19.05.2025 22:29 Відповісти
Здрисни звідси зі своїми ухилянтами.Тошнить від твоїх висерів.
19.05.2025 22:32 Відповісти
Ніхто бан вклепа цьому чорту-ухилянту
19.05.2025 22:33 Відповісти
З часів проголошення руцкой імперії.
20.05.2025 09:37 Відповісти
Бажання і принципи ВВХ крутяться навколо стамбульських домовленостей 2022 року.
19.05.2025 22:18 Відповісти
Не прикидайся шлангом - всі хотєлки кремля і плюс шо ше навіть не зайняли
19.05.2025 22:18 Відповісти
.... Володимир Зеленський заявив, що не знає, які принципи Росія хоче закласти у меморандум про мирну угоду...

А менi вiдомо. Нереальные запросы, имитация поисков мира и на фронте давить, давить каждый день. Как удав, который по чуть-чуть, по чуть-чуть...
19.05.2025 22:20 Відповісти
принципи та права рускоговорящіх в Карпатах….. вона прагне закласти….
мабуть має викусити…
19.05.2025 22:22 Відповісти
На 💯%, московіти ******, зліпили Трампу, під час балачки ****** з ним по телефону, із лайна ПОТУЖНУ кулю!! Чергові ***********, «потьомкінські деревенькі»!!!…
Які саджанці, такі й плоди від них…!
19.05.2025 22:25 Відповісти
Йой, Оманський лижник пам'ять загубив... Спитай у Єрмака...
19.05.2025 22:25 Відповісти
Або у патрушева
19.05.2025 23:18 Відповісти
Вова грає роль рожевого поні - удівляшки. А може й не грає...
19.05.2025 22:26 Відповісти
Трамп помогает своему хозяину Путину оттягивать санкции. Ну, и параллельно издеваться над украиной и вытирать ноги о Зеленского
19.05.2025 22:26 Відповісти
Як це "не знають, чого хочуть"? Та весь час триндять про "реалії на землі" та "4 області, а про Крим і щоб і не згадували".
19.05.2025 22:33 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskaoksana?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=-UC%2CP-R Оксана Корчинська

https://www.facebook.com/korchynskaoksana/posts/pfbid02THhZiv8BpU7RjDYvrREMDvCMaaBPYjJZjwz33FHbvfrcXY6aH1zgZcgEFEzZAyELl?__cft__[0]=AZV81ZhnH2V4Ebqky0nvJkxmKZE-i5DCfVyTjdi1Hl-2MmL7hET0niYwUeGYllygPEGdzcHj7kWlxB9naFmq5PVqdXJ7qP4iuc-wuvMR1xM0Wfp2Sm1gcYySfEVs0K_9isE6AyNpVy9tqxcusnNqLwxuylBJhpA6zpnb68OM8HmW2Z_Mwjp9cpc_jZz1pL9eroDLpWLTz2Re1YOwy-eY6rM3&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. · На наш стабпункт привозили сотні полонених , медики надаючи ім допомогу , не стримувалися та запитували , що вони роблять на нашій землі . 100 % відповідали , що «освобождають рускіх», на наступне питання , «хто такіє рускіє в Украіні » , відповідь була завжди ОДНА : « тє , коториє говорят по рускі» !

Тому , якщо ви не хочете , щоб моск@вити «освобождалі» ваших дітей й онуків , переходьте з ними говорити українською . Мова не про зручність і демократію, мова про можливість вижити в Україні

Роман Лозинський:

11 років війни

6,5+ млн біженців

3,5+ млн ВПО

370+ К поранених військових (а скільки вбито і в полоні…)

19+К дітей викрадено (насправді 700+К)

12+К цивільних вбито

+- 30% України заміновано

18+% України окуповано (травень 2025)

13% житлових будинків зруйновано або пошкоджено

Полон, тортури… Століття геноцидів, знищення українців за те, що вони українці. За це відповідальна pocciя, яка віддавала і віддає накази pociйською.

Рішення нашої делегації - це про гідність. Дякую!

Яка страшна ціна заплачена…
19.05.2025 22:34 Відповісти
19.05.2025 22:35 Відповісти
Борец с империей транслирует имперскую пропаганду, чудеса. москва "освободила" десятки народов, где не было никаких русских или русскоговорящих. Есть желание захапать, предлог всегда находится.
19.05.2025 23:00 Відповісти
19.05.2025 23:27 Відповісти
Принципи добро відомі і Медінскій в Стамбулі їх озвучив. Чі хтось справді думає, що в Росії крім Путіна хтось ще може мати власну думку? Путін не для того виділів 185 мільярдів доларів в виготовлення зброї та на ведення бойових дій щоб перестати завойовувати Україну.
19.05.2025 22:45 Відповісти
Меморандум? Знову? Так це вже було!
19.05.2025 23:04 Відповісти
Принципи Вєлікоулуссіі абсолютно відомі вже чи не як 400 років.
Знищення України, як Держави, а українців, як нації.
19.05.2025 23:21 Відповісти
Будапештські.
19.05.2025 23:51 Відповісти
Ти можеш нарешті сказати ми ніколи не відмовимся на від своїх територій ,ми ніколи не будем розброюватись на догоду ворога ми ніколи не підем на зміну Конституції під ворожі хотелки ,а то вдає недоумка.
20.05.2025 08:37 Відповісти
У шмарклі зовсім кукуха поїхала....який в сраці меморандум....один вже був....
20.05.2025 09:02 Відповісти
 
 