Военного решения войны в Украине нет, РФ требует то, что ей не принадлежит, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения российско-украинской войны нет, поэтому стороны должны сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал во время выступления в Госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ.

"Фундаментальная проблема (торможения мирных переговоров - ред.) заключается в том, что Россия требует того, чего у нее сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, чего она не может вернуть военным путем. Мы должны завершить это путем переговоров", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, Рубио отверг обвинения в том, что Трамп пошел на уступки Путину.

"Он не получил ни одной уступки", - сказал Рубио о диктаторе России Владимире Путине.

Чиновник отвечал сенатору Джин Шахин, ведущей демократке в сенатском комитете по международным отношениям.

Рубио заявил, что Трамп, который в понедельник снова говорил с Путиным по телефону, не хочет вводить новые санкции против России - шаг, к которому во вторник прибегнул Европейский Союз.

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", - говорит он.

"Трамп считает, что сейчас, если начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", - добавил Рубио.