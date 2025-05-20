РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10191 посетитель онлайн
Новости Заявления о мире Мирные переговоры
7 002 60

Военного решения войны в Украине нет, РФ требует то, что ей не принадлежит, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения российско-украинской войны нет, поэтому стороны должны сесть за стол переговоров.

Об этом он сказал во время выступления в Госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ.

"Фундаментальная проблема (торможения мирных переговоров - ред.) заключается в том, что Россия требует того, чего у нее сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, чего она не может вернуть военным путем. Мы должны завершить это путем переговоров", - отметил госсекретарь США.

Кроме того, Рубио отверг обвинения в том, что Трамп пошел на уступки Путину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 59% американцев считают, что Трамп недостаточно жесткий с Путиным, - опрос

"Он не получил ни одной уступки", - сказал Рубио о диктаторе России Владимире Путине.

Чиновник отвечал сенатору Джин Шахин, ведущей демократке в сенатском комитете по международным отношениям.

Рубио заявил, что Трамп, который в понедельник снова говорил с Путиным по телефону, не хочет вводить новые санкции против России - шаг, к которому во вторник прибегнул Европейский Союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин дурачит Трампа, а тот, похоже, даже не осознает этого, - WP

"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", - говорит он.

"Трамп считает, что сейчас, если начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", - добавил Рубио.

Автор: 

путин владимир (32073) Трамп Дональд (6466) Рубио Марко (276) война в Украине (5806)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
"Він не отримав жодної поступки", - сказав рубіо про диктатора росії володимира путіна.

відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп

а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
+11
"Переговоры" будут длиться бесконечно, пока это будет выгодно *****.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
+9
Пане держсекретар поясніть , це Трамп у!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:14 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Пане держсекретар поясніть , це Трамп у!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:14 Ответить
Цензор.НЕТ
НовиниЗаяви про мирМирні перемовини
20.05.25 19:12 209 3

"Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів", - зазначив держсекретар США
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
Щось мені видається, що Рубіо вже не держсекретар, або скоро перестане ним бути.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:23 Ответить
В нього амбіції на майбутнього Президента
показать весь комментарий
20.05.2025 20:15 Ответить
Всі ваші відмовки всім адекатним людям до великої дупіти.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:15 Ответить
Логіка - не для Рубіо.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:15 Ответить
Дурень трамп зібрав навколо себе дурнів. В одному реченні дві взаємовиключаючі тези говорить, і навіть не відчуває цього. Бо мозку немає. В Україні теж саме. Тому і війна не закінчується.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:23 Ответить
Вы можете вернуться из "эмиграции" и помочь закончить эту войну ( проблема в том , что "советчиков" много , за границей ) ...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:29 Ответить
В армію Порошенка пішов би. Лізти в окоп за зеленого виродка не збираюся.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:31 Ответить
у порошенка є своя армія????????????????????????
показать весь комментарий
20.05.2025 20:33 Ответить
Рубио не дурак, а политический проститут. Кто больше платит, тот его и танцует.
показать весь комментарий
20.05.2025 21:20 Ответить
Та ти шо. А якби на місці Рубіо був якийсь дурачок?(с)...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:17 Ответить
Танці американських лідерів на граблях нажаль продовжуються...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:17 Ответить
В статье неполный текст. Они живут в другом мире в своей голове. Там главный враг не Рашка, а Китай.

"... Також держсекретар вважає, що війна в Україні відволікає увагу та ресурси Заходу від стримування «більших загроз» в Азії ..."
показать весь комментарий
20.05.2025 19:21 Ответить
"Переговоры" будут длиться бесконечно, пока это будет выгодно *****.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:18 Ответить
Рубіо це напевно єдиний хто у команді Трампа бльш-меньш притомной(за виключенням коли він собі хрестика малював на лобі,але це його релігійні переконання нас не обходять)Рубіо вже добре розуміє куди котиться Америка за президента Трампа але поки що на одинці він протистояти МАГІ поки що не готовий
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
росіяни скоро вивернуть перед Америкою все своє Нутро , щоб вони побачили .Ми вже давно все бачимо і стукаємо но як горохом об стінку.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:20 Ответить
И именно поэтому мы выбрали "надо просто перестать стрелять", "один народ" и "стереть границы в своей голове" во власть 2019 году? Потому что видели нутро у пи@аров? Чтобы что?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
Поінформовані джерела стверджують, що Тромб-США вийшли з переговорного процесу з ****** і пітьмою. Без застосування санкцій і без додаткової допомоги Україні.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:24 Ответить
Джерело часом не те, де правда, тільки правда, яка переможе?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:47 Ответить
"Він не отримав жодної поступки", - сказав рубіо про диктатора росії володимира путіна.

відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп

а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
У вас нет политической воли превратить как вы говорите сами "их экономику в корм для рыб", было предложение, но белый дом упорото продолжает глотать все что им в рот запихивают русаки, трамп еще и меланию подстелит и докажет шо он сраный куколд!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:25 Ответить
Трамп брехун та шахрай. Й вони будуть казати "поступок неробимо" а робитимуть все навпаки. Словам Трампа вірити не варто.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:26 Ответить
Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів
Ага, вмов її. У неї літній наступ, вона не хоче нічого чути про поступки зі свого боку.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:27 Ответить
Спасибо кеп
показать весь комментарий
20.05.2025 19:30 Ответить
Невпровадження санкцій проти парашки це і є поступки
показать весь комментарий
20.05.2025 19:31 Ответить
Мишача метушня.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:32 Ответить
"Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними й змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав Рубіо.

 Боже-боже, які дібіли. Чембердени сраті. Новий 1938-й. Тоді теж богато говорили з Гітлером. А результат? Ці здається теж хочуть павтаріть.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:32 Ответить
всі все розуміють. То залишати як є, і воно само якось вирішиться, чи треба шось робить?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:33 Ответить
Іменно тільки військове вирішення війни може бути. Пару десятків Тамагавків чи потужних ракет по моцкві і по стратегіяним заводам зразу зменшать запроси *****.. Замітили що як тільки Україна перестала палити кожен день рашистські НПЗ так зразу ж і ***** і його ************* по всьому світу перестали благати Україну сісти за стіл переговорів. Може знову потрібно почати бити по самим болючим мозолям Сосії?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:35 Ответить
Справді, військове вирішення поновлення контролю України над окупованими територіями (Рубіо, Трамп! Так правильно говорити!) - утопія.
Але нема і дипломатичного вирішення! Є тільки один спосіб - санкційний, аж до розвалу лаптєстану на сотню уламків, і не інакше!
показать весь комментарий
20.05.2025 19:36 Ответить
Треба зашморг на шию і потім потрохи затягувати поки не погодиться на мир.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:42 Ответить
Да ладно. Роздуплився?
показать весь комментарий
20.05.2025 19:50 Ответить
Запах 38го все отчётливее. Его давно унюхали даже в Европе, но сделать судя по всему ничего не могут.
показать весь комментарий
20.05.2025 19:51 Ответить
не не можуть, а не хочуть
показать весь комментарий
20.05.2025 23:44 Ответить
Проблем багато. Але наданням хоча б 1% того, що в США на складах, можна було закрити наші потреби. Будапештський меморандум, обіцянки захисту від наддержави, та ось це все...
показать весь комментарий
20.05.2025 19:55 Ответить
У цього довбня навіть не викликає коґнітивного дисонансу фраза "россосіся вимагає". Недодержава-агресорка, що вторглася до інших держав, "вимагає", і це для рубіо зашибісь. Просто неувʼязочка -- вимагає те, що їй не "належить".

Це тому, що його патрон теж би радо вимагав. Ґренландію, наприклад. Але йому постійно всі щось вказують на якесь "міжнародне право".....
показать весь комментарий
20.05.2025 19:56 Ответить
щось починає розуміти, на щастя. поки руда потвора при владі нічого гарного від американців я б не очікував. прийняти чи не прийняти нас в НАТО вирішують саме вони бо вони найбільше дають грошей на альянс.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:00 Ответить
Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, - не погрожуйте а вводьте побільше і заваліть куйла санкціями.що би сам просився...поставте нафту 10 баксів і дюже скоро почне куйло просити "повагаріть"
показать весь комментарий
20.05.2025 20:11 Ответить
Вони, США, так скоро Флориду Кубі віддадуть!
показать весь комментарий
20.05.2025 20:21 Ответить
Проблема у тому, що з одного боку, США хоче зафіксувати стан речей у якійсь угоді (на десятиріччя), хоча угода вже давно існує, і називається "міжнародне право" (+ у них Будапештський меморандум).
А, якщо відкидати міжнародне право як основу угод, то вони попадають у парадокс Ахілла та черепахи, коли у кожен момент розглядання - начебто мир, але іде постійна агресія "невеликими (і великими) просуваннями" і від будь-яких угод з Росією немає ніякого толку (як правильно Трампу доводить Зеленський та весь цивілізований світ).
показать весь комментарий
20.05.2025 20:30 Ответить
І, взагалі, будь-які перемовини та угоди мають сенс тільки за існування дієвого механізму їх дотримання, а якщо США усуваються, а Європа "не може", то і сенсу в них - 0.
показать весь комментарий
20.05.2025 20:51 Ответить
5-6 дефективних менеджерів повинні ефективніше лобіювати у США інтереси свого хазяїна. Очевидно, що їх ефективність працює лише за певних умов
показать весь комментарий
20.05.2025 20:52 Ответить
а нас рать на те, що ти там кажеш. ідуть на пролом.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:25 Ответить
кінчені тварюки. Україна вимагає те, що їй належить і що ви, щоб ви сгоріли, нам гарантували, забравши нашу зброю!!!
показать весь комментарий
20.05.2025 23:46 Ответить
В целом всё верно сказано. Война конечно будет продолжаться. Просто всё.
показать весь комментарий
20.05.2025 23:59 Ответить
Ці козли, Срамп і Рубіо, просто-напросто пудрять мізки європейцям і затягують час для *****.
показать весь комментарий
21.05.2025 00:06 Ответить
 
 