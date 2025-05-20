Военного решения войны в Украине нет, РФ требует то, что ей не принадлежит, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что военного решения российско-украинской войны нет, поэтому стороны должны сесть за стол переговоров.
Об этом он сказал во время выступления в Госдепартаменте, передает Цензор.НЕТ.
"Фундаментальная проблема (торможения мирных переговоров - ред.) заключается в том, что Россия требует того, чего у нее сейчас нет и что ей не принадлежит. А Украина хочет то, чего она не может вернуть военным путем. Мы должны завершить это путем переговоров", - отметил госсекретарь США.
Кроме того, Рубио отверг обвинения в том, что Трамп пошел на уступки Путину.
"Он не получил ни одной уступки", - сказал Рубио о диктаторе России Владимире Путине.
Чиновник отвечал сенатору Джин Шахин, ведущей демократке в сенатском комитете по международным отношениям.
Рубио заявил, что Трамп, который в понедельник снова говорил с Путиным по телефону, не хочет вводить новые санкции против России - шаг, к которому во вторник прибегнул Европейский Союз.
"Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и они просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти", - говорит он.
"Трамп считает, что сейчас, если начать угрожать санкциями, россияне перестанут говорить, и для нас важно иметь возможность говорить с ними и заставить их сесть за стол переговоров", - добавил Рубио.
20.05.25 19:12 209 3
"Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів", - зазначив держсекретар США
"... Також держсекретар вважає, що війна в Україні відволікає увагу та ресурси Заходу від стримування «більших загроз» в Азії ..."
відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп
а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
Ага, вмов її. У неї літній наступ, вона не хоче нічого чути про поступки зі свого боку.
Боже-боже, які дібіли. Чембердени сраті. Новий 1938-й. Тоді теж богато говорили з Гітлером. А результат? Ці здається теж хочуть павтаріть.
Але нема і дипломатичного вирішення! Є тільки один спосіб - санкційний, аж до розвалу лаптєстану на сотню уламків, і не інакше!
Це тому, що його патрон теж би радо вимагав. Ґренландію, наприклад. Але йому постійно всі щось вказують на якесь "міжнародне право".....
А, якщо відкидати міжнародне право як основу угод, то вони попадають у парадокс Ахілла та черепахи, коли у кожен момент розглядання - начебто мир, але іде постійна агресія "невеликими (і великими) просуваннями" і від будь-яких угод з Росією немає ніякого толку (як правильно Трампу доводить Зеленський та весь цивілізований світ).