Військового вирішення війни в Україні немає, РФ вимагає те, що їй не належить, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військового вирішення російсько-української війни немає, тому сторони мають сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав під час виступу у Держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ.

"Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів", - зазначив держсекретар США. 

Крім того, Рубіо відкинув звинувачення в тому, що Трамп пішов на поступки Путіну.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 59% американців вважають, що Трамп недостатньо жорсткий з Путіним, - опитування

"Він не отримав жодної поступки", - сказав Рубіо про диктатора Росії Володимира Путіна.

Посадовець відповідав сенаторці Джин Шахін, провідній демократці в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним телефоном, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії –– крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США не припинили постачання зброї Україні, але рішення про формування нової допомоги немає, - Рубіо

"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді й вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", - каже він.

"Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними й змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав Рубіо.

+20
"Він не отримав жодної поступки", - сказав рубіо про диктатора росії володимира путіна.

відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп

а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
20.05.2025 19:25 Відповісти
+11
"Переговоры" будут длиться бесконечно, пока это будет выгодно *****.
20.05.2025 19:18 Відповісти
+9
Пане держсекретар поясніть , це Трамп у!!!
20.05.2025 19:14 Відповісти
Пане держсекретар поясніть , це Трамп у!!!
20.05.2025 19:14 Відповісти
20.05.2025 19:18 Відповісти
Щось мені видається, що Рубіо вже не держсекретар, або скоро перестане ним бути.
20.05.2025 19:23 Відповісти
В нього амбіції на майбутнього Президента
20.05.2025 20:15 Відповісти
Всі ваші відмовки всім адекатним людям до великої дупіти.
20.05.2025 19:15 Відповісти
Логіка - не для Рубіо.
20.05.2025 19:15 Відповісти
Дурень трамп зібрав навколо себе дурнів. В одному реченні дві взаємовиключаючі тези говорить, і навіть не відчуває цього. Бо мозку немає. В Україні теж саме. Тому і війна не закінчується.
20.05.2025 19:23 Відповісти
Вы можете вернуться из "эмиграции" и помочь закончить эту войну ( проблема в том , что "советчиков" много , за границей ) ...
20.05.2025 19:29 Відповісти
В армію Порошенка пішов би. Лізти в окоп за зеленого виродка не збираюся.
20.05.2025 19:31 Відповісти
у порошенка є своя армія????????????????????????
20.05.2025 20:33 Відповісти
Рубио не дурак, а политический проститут. Кто больше платит, тот его и танцует.
20.05.2025 21:20 Відповісти
Та ти шо. А якби на місці Рубіо був якийсь дурачок?(с)...
20.05.2025 19:17 Відповісти
Танці американських лідерів на граблях нажаль продовжуються...
20.05.2025 19:17 Відповісти
В статье неполный текст. Они живут в другом мире в своей голове. Там главный враг не Рашка, а Китай.

"... Також держсекретар вважає, що війна в Україні відволікає увагу та ресурси Заходу від стримування «більших загроз» в Азії ..."
20.05.2025 19:21 Відповісти
"Переговоры" будут длиться бесконечно, пока это будет выгодно *****.
20.05.2025 19:18 Відповісти
Рубіо це напевно єдиний хто у команді Трампа бльш-меньш притомной(за виключенням коли він собі хрестика малював на лобі,але це його релігійні переконання нас не обходять)Рубіо вже добре розуміє куди котиться Америка за президента Трампа але поки що на одинці він протистояти МАГІ поки що не готовий
20.05.2025 19:20 Відповісти
росіяни скоро вивернуть перед Америкою все своє Нутро , щоб вони побачили .Ми вже давно все бачимо і стукаємо но як горохом об стінку.
20.05.2025 19:20 Відповісти
И именно поэтому мы выбрали "надо просто перестать стрелять", "один народ" и "стереть границы в своей голове" во власть 2019 году? Потому что видели нутро у пи@аров? Чтобы что?
20.05.2025 19:25 Відповісти
Поінформовані джерела стверджують, що Тромб-США вийшли з переговорного процесу з ****** і пітьмою. Без застосування санкцій і без додаткової допомоги Україні.
20.05.2025 19:24 Відповісти
Джерело часом не те, де правда, тільки правда, яка переможе?
20.05.2025 19:47 Відповісти
"Він не отримав жодної поступки", - сказав рубіо про диктатора росії володимира путіна.

відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп

а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
20.05.2025 19:25 Відповісти
У вас нет политической воли превратить как вы говорите сами "их экономику в корм для рыб", было предложение, но белый дом упорото продолжает глотать все что им в рот запихивают русаки, трамп еще и меланию подстелит и докажет шо он сраный куколд!
20.05.2025 19:25 Відповісти
Трамп брехун та шахрай. Й вони будуть казати "поступок неробимо" а робитимуть все навпаки. Словам Трампа вірити не варто.
20.05.2025 19:26 Відповісти
Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів
Ага, вмов її. У неї літній наступ, вона не хоче нічого чути про поступки зі свого боку.
20.05.2025 19:27 Відповісти
Спасибо кеп
20.05.2025 19:30 Відповісти
Невпровадження санкцій проти парашки це і є поступки
20.05.2025 19:31 Відповісти
Мишача метушня.
20.05.2025 19:32 Відповісти
"Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними й змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав Рубіо.

 Боже-боже, які дібіли. Чембердени сраті. Новий 1938-й. Тоді теж богато говорили з Гітлером. А результат? Ці здається теж хочуть павтаріть.
20.05.2025 19:32 Відповісти
всі все розуміють. То залишати як є, і воно само якось вирішиться, чи треба шось робить?
20.05.2025 19:33 Відповісти
Іменно тільки військове вирішення війни може бути. Пару десятків Тамагавків чи потужних ракет по моцкві і по стратегіяним заводам зразу зменшать запроси *****.. Замітили що як тільки Україна перестала палити кожен день рашистські НПЗ так зразу ж і ***** і його ************* по всьому світу перестали благати Україну сісти за стіл переговорів. Може знову потрібно почати бити по самим болючим мозолям Сосії?
20.05.2025 19:35 Відповісти
Справді, військове вирішення поновлення контролю України над окупованими територіями (Рубіо, Трамп! Так правильно говорити!) - утопія.
Але нема і дипломатичного вирішення! Є тільки один спосіб - санкційний, аж до розвалу лаптєстану на сотню уламків, і не інакше!
20.05.2025 19:36 Відповісти
Треба зашморг на шию і потім потрохи затягувати поки не погодиться на мир.
20.05.2025 19:42 Відповісти
Да ладно. Роздуплився?
20.05.2025 19:50 Відповісти
Запах 38го все отчётливее. Его давно унюхали даже в Европе, но сделать судя по всему ничего не могут.
20.05.2025 19:51 Відповісти
не не можуть, а не хочуть
20.05.2025 23:44 Відповісти
Проблем багато. Але наданням хоча б 1% того, що в США на складах, можна було закрити наші потреби. Будапештський меморандум, обіцянки захисту від наддержави, та ось це все...
20.05.2025 19:55 Відповісти
У цього довбня навіть не викликає коґнітивного дисонансу фраза "россосіся вимагає". Недодержава-агресорка, що вторглася до інших держав, "вимагає", і це для рубіо зашибісь. Просто неувʼязочка -- вимагає те, що їй не "належить".

Це тому, що його патрон теж би радо вимагав. Ґренландію, наприклад. Але йому постійно всі щось вказують на якесь "міжнародне право".....
20.05.2025 19:56 Відповісти
щось починає розуміти, на щастя. поки руда потвора при владі нічого гарного від американців я б не очікував. прийняти чи не прийняти нас в НАТО вирішують саме вони бо вони найбільше дають грошей на альянс.
20.05.2025 20:00 Відповісти
Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, - не погрожуйте а вводьте побільше і заваліть куйла санкціями.що би сам просився...поставте нафту 10 баксів і дюже скоро почне куйло просити "повагаріть"
20.05.2025 20:11 Відповісти
Вони, США, так скоро Флориду Кубі віддадуть!
20.05.2025 20:21 Відповісти
Проблема у тому, що з одного боку, США хоче зафіксувати стан речей у якійсь угоді (на десятиріччя), хоча угода вже давно існує, і називається "міжнародне право" (+ у них Будапештський меморандум).
А, якщо відкидати міжнародне право як основу угод, то вони попадають у парадокс Ахілла та черепахи, коли у кожен момент розглядання - начебто мир, але іде постійна агресія "невеликими (і великими) просуваннями" і від будь-яких угод з Росією немає ніякого толку (як правильно Трампу доводить Зеленський та весь цивілізований світ).
20.05.2025 20:30 Відповісти
І, взагалі, будь-які перемовини та угоди мають сенс тільки за існування дієвого механізму їх дотримання, а якщо США усуваються, а Європа "не може", то і сенсу в них - 0.
20.05.2025 20:51 Відповісти
5-6 дефективних менеджерів повинні ефективніше лобіювати у США інтереси свого хазяїна. Очевидно, що їх ефективність працює лише за певних умов
20.05.2025 20:52 Відповісти
а нас рать на те, що ти там кажеш. ідуть на пролом.
20.05.2025 23:25 Відповісти
кінчені тварюки. Україна вимагає те, що їй належить і що ви, щоб ви сгоріли, нам гарантували, забравши нашу зброю!!!
20.05.2025 23:46 Відповісти
В целом всё верно сказано. Война конечно будет продолжаться. Просто всё.
20.05.2025 23:59 Відповісти
Ці козли, Срамп і Рубіо, просто-напросто пудрять мізки європейцям і затягують час для *****.
21.05.2025 00:06 Відповісти
 
 