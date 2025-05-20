Військового вирішення війни в Україні немає, РФ вимагає те, що їй не належить, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військового вирішення російсько-української війни немає, тому сторони мають сісти за стіл переговорів.

Про це він сказав під час виступу у Держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ.

"Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів", - зазначив держсекретар США.

Крім того, Рубіо відкинув звинувачення в тому, що Трамп пішов на поступки Путіну.

"Він не отримав жодної поступки", - сказав Рубіо про диктатора Росії Володимира Путіна.

Посадовець відповідав сенаторці Джин Шахін, провідній демократці в сенатському комітеті з міжнародних відносин.

Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним телефоном, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії –– крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.

"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді й вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", - каже він.

"Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними й змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав Рубіо.