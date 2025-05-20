Військового вирішення війни в Україні немає, РФ вимагає те, що їй не належить, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що військового вирішення російсько-української війни немає, тому сторони мають сісти за стіл переговорів.
Про це він сказав під час виступу у Держдепартаменті, передає Цензор.НЕТ.
"Фундаментальна проблема (гальмування мирних переговорів - ред.) полягає в тому, що Росія вимагає того, чого у неї зараз немає і що їй не належить. А Україна хоче те, чого вона не може повернути військовим шляхом. Ми повинні завершити це шляхом переговорів", - зазначив держсекретар США.
Крім того, Рубіо відкинув звинувачення в тому, що Трамп пішов на поступки Путіну.
"Він не отримав жодної поступки", - сказав Рубіо про диктатора Росії Володимира Путіна.
Посадовець відповідав сенаторці Джин Шахін, провідній демократці в сенатському комітеті з міжнародних відносин.
Рубіо заявив, що Трамп, який у понеділок знову говорив з Путіним телефоном, не хоче запроваджувати нові санкції проти Росії –– крок, до якого у вівторок вдався Європейський Союз.
"Якщо насправді буде зрозуміло, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді й вони просто хочуть продовжувати війну, то до цього цілком може дійти", - каже він.
"Трамп вважає, що зараз, якщо почати погрожувати санкціями, росіяни перестануть говорити, і для нас важливо мати можливість говорити з ними й змусити їх сісти за стіл переговорів", - додав Рубіо.
20.05.25 19:12
20.05.25 19:12 209 3
"... Також держсекретар вважає, що війна в Україні відволікає увагу та ресурси Заходу від стримування «більших загроз» в Азії ..."
відсутність санкцій, відсутність вторинних санкцій
відсутність нової допомоги Україні
перервана дипломатична ізоляція із Заходом
немає зупинки вогню на 30 днів, як хотів трамп
а іронія, що це каже дегенерат-амеба, який вважається єдиним компетентним членом команди трампа. Страшно уявити, що в головах інших членів команди трампа і в самого трампа...
Ага, вмов її. У неї літній наступ, вона не хоче нічого чути про поступки зі свого боку.
Боже-боже, які дібіли. Чембердени сраті. Новий 1938-й. Тоді теж богато говорили з Гітлером. А результат? Ці здається теж хочуть павтаріть.
Але нема і дипломатичного вирішення! Є тільки один спосіб - санкційний, аж до розвалу лаптєстану на сотню уламків, і не інакше!
Це тому, що його патрон теж би радо вимагав. Ґренландію, наприклад. Але йому постійно всі щось вказують на якесь "міжнародне право".....
А, якщо відкидати міжнародне право як основу угод, то вони попадають у парадокс Ахілла та черепахи, коли у кожен момент розглядання - начебто мир, але іде постійна агресія "невеликими (і великими) просуваннями" і від будь-яких угод з Росією немає ніякого толку (як правильно Трампу доводить Зеленський та весь цивілізований світ).