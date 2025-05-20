США не припинили постачання зброї Україні, але рішення про формування нової допомоги немає, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не припинив постачання військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Clash Report.

"США не припинили постачання зброї в Україну, але рішення щодо можливості формування нових пакетів допомоги поки що немає", - сказав Рубіо.

Однак, за його словами, Штати наразі співпрацюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових батарей ППО Patriot.

"Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані. Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити", - додав він.

