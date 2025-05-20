УКР
Новини допомога Україні від США
2 731 19

США не припинили постачання зброї Україні, але рішення про формування нової допомоги немає, - Рубіо

Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не припинив постачання військової допомоги для України.

Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Clash Report.

"США не припинили постачання зброї в Україну, але рішення щодо можливості формування нових пакетів допомоги поки що немає", - сказав Рубіо. 

Однак, за його словами, Штати наразі співпрацюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових батарей ППО Patriot. 

"Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані. Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, - опитування

+6
Ну, це теж саме шо припинили. Пакет Джо майжи скінчився. США пидтерлись Будапештскім меморандумом і встали на бік неофашистів - рашистів. Демократії у світі приходить кінець
показати весь коментар
20.05.2025 18:14 Відповісти
+5
Хоч Байденівське отримуємо і то добре.
показати весь коментар
20.05.2025 18:11 Відповісти
+3
Велика подяка дідусі Байдену!
Передбачив це трампистке і зробив Україні подушку безпеки, поки до цих без мозуку дійде, як іх путлер майє в усі дірки, і ще пуктлер курахиться, а трамписти ще стонуть від задоволення , що іх мають!
показати весь коментар
20.05.2025 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Яке ще "байденівське", якщо зброю постачають відповідно до закону, який розробили республіканці?
показати весь коментар
20.05.2025 19:09 Відповісти
***** дістає натхнення від адміністрації овального кабінету сша
показати весь коментар
20.05.2025 18:11 Відповісти
демократія це іллюзія.
показати весь коментар
20.05.2025 18:36 Відповісти
Так так, і взагалі всі ми живимо у мартиці.
показати весь коментар
20.05.2025 20:27 Відповісти
Трамп буде Україні викручувати руки - щоб вона зголосилась на умови рашки
показати весь коментар
20.05.2025 18:14 Відповісти
Що ж так? Кишка у Трампушки тонка?
показати весь коментар
20.05.2025 18:21 Відповісти
Доведеться за гроші. Рудий мародер же не проти грошей, правда?
показати весь коментар
20.05.2025 18:31 Відповісти
А недомірку пох.
показати весь коментар
20.05.2025 18:32 Відповісти
ви маєте намір профінанасувати ?
показати весь коментар
20.05.2025 18:38 Відповісти
В Україні є уряд ,є приЗЕдент,чому Я повинен фінансувати?
показати весь коментар
20.05.2025 19:14 Відповісти
У меня только один вопрос к пану Рубио
Производители оружия в США - в основном республиканцы
Это огромные доходы в бюджет США
Трамп решил перекрыть кислород ОРУЖЕЙНИКАМ АМЕРИКИ?
Которые голосовали за него
Чтобы и дальше продавать Украине оружие
И много зарабатывать
И я думаю - это ОРУЖЕЙНИКИ будут решать
Кому и сколько продавать оружия
А Трамп молча исполнять
Он может ,конечно ,повыделываться
Может даже сделать вид,что он - главный
Но ведь мы с вами знаем - это не так
Все и всегда в США решают те, кто создает БОГАТСТВО АМЕРИКИ
А это- АМЕРИКАНСКИЕ КОРПОРАЦИИ
показати весь коментар
20.05.2025 18:43 Відповісти
Кубіо Рубіо...
показати весь коментар
20.05.2025 18:54 Відповісти
амеріканські потвори🤠👺👹 ,запроданці ,не можуть відповсти від кремлівського корита ,куди москва зливає кров українців !
показати весь коментар
20.05.2025 19:01 Відповісти
Дякуємо Джонні, ПНХ Донні
показати весь коментар
20.05.2025 19:23 Відповісти
Скоро все по сценарію, "Падіння імперії" Трампа пристрелять впритул
показати весь коментар
20.05.2025 20:51 Відповісти
 
 