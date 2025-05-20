США не припинили постачання зброї Україні, але рішення про формування нової допомоги немає, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не припинив постачання військової допомоги для України.
Як передає Цензор.НЕТ, його цитує Clash Report.
"США не припинили постачання зброї в Україну, але рішення щодо можливості формування нових пакетів допомоги поки що немає", - сказав Рубіо.
Однак, за його словами, Штати наразі співпрацюють із союзниками по НАТО над постачанням Україні додаткових батарей ППО Patriot.
"Але ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками, які мають певну кількість батарей, які вони могли б надати чи передати у тимчасове користування українцям для захисту, наприклад, повітряного простору Києва чи інших місць. І ми заохочуємо їх у цьому плані. Жодна з цих країн не хоче відмовлятися від цих систем, а ми не можемо швидко їх виробити", - додав він.
Передбачив це трампистке і зробив Україні подушку безпеки, поки до цих без мозуку дійде, як іх путлер майє в усі дірки, і ще пуктлер курахиться, а трамписти ще стонуть від задоволення , що іх мають!
Производители оружия в США - в основном республиканцы
Это огромные доходы в бюджет США
Трамп решил перекрыть кислород ОРУЖЕЙНИКАМ АМЕРИКИ?
Которые голосовали за него
Чтобы и дальше продавать Украине оружие
И много зарабатывать
И я думаю - это ОРУЖЕЙНИКИ будут решать
Кому и сколько продавать оружия
А Трамп молча исполнять
Он может ,конечно ,повыделываться
Может даже сделать вид,что он - главный
Но ведь мы с вами знаем - это не так
Все и всегда в США решают те, кто создает БОГАТСТВО АМЕРИКИ
А это- АМЕРИКАНСКИЕ КОРПОРАЦИИ