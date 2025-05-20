62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, - опитування
Понад половина опитаних американців вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України. Серед прихильників такої позиції як виборці Демократичної партії, так і Республіканської.
Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.
Так, 62% респондентів вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії.
Зазначається, що серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних, серед республіканців – 59%.
Також 64% американців вважають, що Україна має отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією. Такої позиції дотримуються більшість виборців обох партій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
рудий переконаний у необхідності підтримувати ***** та *********
Народження 11 онука для цього недоумка найважливіше у світі.
А тут якась Україна плутається у налагодженні особистого бізнесу з путлером.