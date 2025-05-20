УКР
Новини допомога Україні від США
1 187 18

62% американців вважають, що США мають продовжувати військову підтримку України, - опитування

Думка американців щодо допомоги Україні

Понад половина опитаних американців вважають, що адміністрація Дональда Трампа має продовжувати військову підтримку України. Серед прихильників такої позиції як виборці Демократичної партії, так і Республіканської.

Про це свідчать результати опитування Harvard CAPS/Harris Poll, передає "ЄП", інформує Цензор.НЕТ.

Так, 62% респондентів вважають, що адміністрація Трампа повинна продовжувати надавати зброю Україні та запроваджувати санкції проти Росії.

Зазначається, що серед прихильників демократів такої думки дотримуються 71% опитаних, серед республіканців – 59%.

Також 64% американців вважають, що Україна має отримати прямі гарантії безпеки від США, якщо вона піде на поступки заради припинення війни з Росією. Такої позиції дотримуються більшість виборців обох партій.

Читайте також: США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс

Автор: 

опитування (2026) допомога (8672) США (24127)
Топ коментарі
+5
Але обрали клоуна президентом.

20.05.2025 17:55 Відповісти
+3
Трамп он конечно придурок, но придурок-популист а поэтому такие цифры для него должны иметь значение, хотя может быть он уже не придурок а кретин, тогда другой расклад...

20.05.2025 17:57 Відповісти
+3
А ми кого обрали?

20.05.2025 18:16 Відповісти


Нууу, наш більш професійний, як актор.

20.05.2025 18:29 Відповісти
Не бреши, американцы не голосуют на выборах в Украине

20.05.2025 18:40 Відповісти

Чувак миллиардер, сумевший дважды стать президентом единственной сверхдержавы на планете 'конечно придурок', ага. Он не придурок, он умный, хитрый манипулятор массами, блюдущий свои персональные интересы. Придурки те, кто верил, что он поставит их интересы выше своих.

20.05.2025 18:49 Відповісти
А какие у него личные интересы? Про интересы США не спрашиваю, потому что вполне очевидно что ему видимо на них насрать.

20.05.2025 19:03 Відповісти
Его личные интересы - иметь хорошие отношения с большим бизнесом, людьми которые ворочают миллиардами долларов. Это позволит ему (сколько еще проживет после президентства) и главное его потомкам вести жизнь о которой мы не можем даже мечтать. А большому бизнесу насрать на Украину, насрать на войну, насрать на людей под ногами, он видит только одно - есть казластан, который залез в халепу из которой не знает как выбраться, а значит есть возможность поднять новые миллиарды

20.05.2025 21:12 Відповісти
Как то неубедительно это звучит, Трамп же не официантом в кафе был, у него с баблишком всё в поряде и у его детишек и внучат тоже всё ОК, поэтому яставлю на психические отклонения данного персонажа.

20.05.2025 21:22 Відповісти
Кроме баблишка есть еще один наркотик, власть. Его выводок желает оставаться при власти, для этого опять же нужны эти миллиардеры, которым хочется участвовать в дерибане казластана. А вы ставьте на то, что он 'конечно придурок', почему нет..

21.05.2025 06:25 Відповісти
Доні Карнеолі начхати що думають навіть ті голосували за нього.Їхня справа працювати і мовчати.

20.05.2025 17:57 Відповісти
Ваня, ты с родным козластаном перепутал. Трампу, что б керувать , нужна опора в конгрессе. Эти люди выбирают конгрессменов каждые два года, если он не будет учитывать их интересы , то в конгрессе будет иметь не поддержку, а йух и импичмент.

20.05.2025 18:53 Відповісти
Америка завжди захищала демократичні ціності в світі.Засос з психопатом із мордором щось не те

20.05.2025 19:33 Відповісти
Справа в тому що американці вже нічого в сша не вирішують. І конгрес нічого не вирішує. В сша вже один диктатор Тампон все вирішує

20.05.2025 17:58 Відповісти
рудий донні із цими громадянами США не згоден
рудий переконаний у необхідності підтримувати ***** та *********

20.05.2025 18:05 Відповісти
Рудий отримав хабарь від Отару в розмірі $ 400 млн.
Народження 11 онука для цього недоумка найважливіше у світі.
А тут якась Україна плутається у налагодженні особистого бізнесу з путлером.

20.05.2025 18:16 Відповісти
Американці розумніші за свого президента! Не того вибрали, розумієш...

20.05.2025 18:23 Відповісти
План Буратіно в дії, але вже на американських полях

20.05.2025 20:55 Відповісти
 
 