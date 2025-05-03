США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс
Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист.
Про це заявив пастор Марк Бернс, якого називають "духовним радником" президента США Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
"Я поділився з президентом і Білим домом тим, що я пережив в Україні. Я розповів про звірства, які росіяни чинять з українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку та цивільним населенням. Я поділився історіями про 20 тисяч викрадених дітей і 700 місць віри, які стали мішенню для росіян", - сказав Бернс.
Відповідаючи на запитання, як Трамп відреагував на його розповідь, Бернс зазначив, що "президент завжди турбується і піклується про невинних людей, які гинуть".
"Президент завжди проявляє стурбованість і турботу до невинних людей, які вмирають і страждають. Ось чому ви бачите, що він чинить більший тиск на Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним", - додав він.
Бернс, який колись підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару в Кривому Розі.
"Фактично, президент Дональд Трамп нещодавно схвалив перший раунд поставок зброї в Україну, надіславши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист", - заявив Бернс.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що радник Трампа пастор Бернс зустрівся із захисниками "Азовсталі".
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але давайте будемо чесними - цей духовний наставник трампу ніхто, бо:
- пастор - темношкірий. Як би там трамп на мітингах не виціловував афроамериканців, він тупий расист .
- і як би там трамп не зображав з себе віруючу людину, його дії говорять, що він сраний атеїст, і вірить він тільки в мільярди доларів на рахунках
тиску президента Трампа на злочинця путлєра і його шоблу 😡