США продовжуватимуть підтримку України, - радник Трампа пастор Бернс

Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист.

Про це заявив пастор Марк Бернс, якого називають "духовним радником" президента США Дональда Трампа, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

"Я поділився з президентом і Білим домом тим, що я пережив в Україні. Я розповів про звірства, які росіяни чинять з українськими жінками, дітьми, людьми похилого віку та цивільним населенням. Я поділився історіями про 20 тисяч викрадених дітей і 700 місць віри, які стали мішенню для росіян", - сказав Бернс.

Відповідаючи на запитання, як Трамп відреагував на його розповідь, Бернс зазначив, що "президент завжди турбується і піклується про невинних людей, які гинуть".

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"Президент завжди проявляє стурбованість і турботу до невинних людей, які вмирають і страждають. Ось чому ви бачите, що він чинить більший тиск на Путіна і висловлює своє невдоволення Путіним", - додав він.

Бернс, який колись підтримував паузу Трампа щодо військової допомоги Україні, різко змінив свою позицію після того, як став свідком наслідків російського ракетного удару в Кривому Розі.

"Фактично, президент Дональд Трамп нещодавно схвалив перший раунд поставок зброї в Україну, надіславши потужний сигнал про те, що Сполучені Штати не відступлять у підтримці права України на самозахист", - заявив Бернс.

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Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що радник Трампа пастор Бернс зустрівся із захисниками "Азовсталі".