США продолжат поддержку Украины, - советник Трампа пастор Бернс

Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту.

Об этом заявил пастор Марк Бернс, которого называют "духовным советником" президента США Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Я поделился с президентом и Белым домом тем, что я пережил в Украине. Я рассказал о зверствах, которые россияне совершают с украинскими женщинами, детьми, стариками и гражданским населением. Я поделился историями о 20 тысячах похищенных детей и 700 мест веры, которые стали мишенью для россиян", - сказал Бернс.

Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на его рассказ, Бернс отметил, что "президент всегда беспокоится и заботится о невинных людях, которые погибают".

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"Президент всегда проявляет обеспокоенность и заботу к невинным людям, которые умирают и страдают. Вот почему вы видите, что он оказывает большее давление на Путина и выражает свое недовольство Путиным", - добавил он.

Бернс, который когда-то поддерживал паузу Трампа относительно военной помощи Украине, резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара в Кривом Роге.

"Фактически, президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия в Украину, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту", - заявил Бернс.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что советник Трампа пастор Бернс встретился с защитниками "Азовстали".