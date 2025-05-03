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Новости помощь Украине от США
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США продолжат поддержку Украины, - советник Трампа пастор Бернс

Пастор Бернс о помощи США Украине

Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту.

Об этом заявил пастор Марк Бернс, которого называют "духовным советником" президента США Дональда Трампа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Я поделился с президентом и Белым домом тем, что я пережил в Украине. Я рассказал о зверствах, которые россияне совершают с украинскими женщинами, детьми, стариками и гражданским населением. Я поделился историями о 20 тысячах похищенных детей и 700 мест веры, которые стали мишенью для россиян", - сказал Бернс.

Отвечая на вопрос, как Трамп отреагировал на его рассказ, Бернс отметил, что "президент всегда беспокоится и заботится о невинных людях, которые погибают".

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"Президент всегда проявляет обеспокоенность и заботу к невинным людям, которые умирают и страдают. Вот почему вы видите, что он оказывает большее давление на Путина и выражает свое недовольство Путиным", - добавил он.

Бернс, который когда-то поддерживал паузу Трампа относительно военной помощи Украине, резко изменил свою позицию после того, как стал свидетелем последствий российского ракетного удара в Кривом Роге.

"Фактически, президент Дональд Трамп недавно одобрил первый раунд поставок оружия в Украину, послав мощный сигнал о том, что Соединенные Штаты не отступят в поддержке права Украины на самозащиту", - заявил Бернс.

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Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что советник Трампа пастор Бернс встретился с защитниками "Азовстали".

Автор: 

помощь (7817) США (26827) Трамп Дональд (5360)


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Пастору Бернсу краще б не радити щось Трампу, а просто ї@альник йому набити. Скоріше дійде.
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03.05.2025 17:08 Ответить
Так,з такими як трамп,тільки так.Як х хворимі.
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03.05.2025 17:11 Ответить
приємно це чути.

але давайте будемо чесними - цей духовний наставник трампу ніхто, бо:
- пастор - темношкірий. Як би там трамп на мітингах не виціловував афроамериканців, він тупий расист .
- і як би там трамп не зображав з себе віруючу людину, його дії говорять, що він сраний атеїст, і вірить він тільки в мільярди доларів на рахунках
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03.05.2025 17:18 Ответить
Разом помоляться? Краще б паперами із написом "In Got We Trust".
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03.05.2025 17:20 Ответить
Тиск йуха пуйла своїм очком?
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03.05.2025 17:23 Ответить
 
 