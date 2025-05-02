Госдеп США одобрил продажу Украине учебного и сопутствующего оборудования для F-16 на $310 миллионов

В пятницу, 2 мая, Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Украине учебно-тренировочного и технического оборудования для истребителей F-16 на сумму 310 миллионов долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества министерства обороны США.

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