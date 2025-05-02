Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16 та послуг із навчання пілотів на $310 мільйонів
У п'ятницю, 2 травня, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.
У повідомленні йдеться, що уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для підтримки українських літаків F-16.
До пакета входять:
- модифікація і модернізація літаків;
- навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією та техобслуговуванням;
- запасні частини, витратні матеріали, підтримка ремонту;
- наземне обладнання, відправлення та підтримка секретного й несекретного програмного забезпечення, секретні й несекретні публікації та технічна документація;
- інженерні, технічні та логістичні послуги та інші елементи логістики.
"Цей пропонований продаж підтримуватиме зовнішньополітичні цілі та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі",- сказано в повідомленні.
Окрім цього, зазначається, що пакет має поліпшити здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, гарантувати ефективну підготовку українських пілотів і підвищити оперативну сумісність зі США.
Cеред основних підрядників - компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.
Тепер рішення Держдепу має схвалити Конгрес США.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати відправили в Україну списані та непрацездатні винищувачі F-16 на запчастини. Для їхньої доставки було використано літак Ан-124.
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Адміністрація нового президента США https://www.unian.ua/world/tramp-ekspert-pro-politiku-prezidenta-ssha-shchodo-kitayu-12962349.html визначила своїм геополітичним пріоритетом протистояння з Китаєм. Зокрема планується переформатування збройних сил для можливої війни з КНР. А отже Пентагон може списати сотні чи навіть тисячі танків, гармат і гелікоптерів, які не ************ у війні на морі, пише https://defence-ua.com/minds_and_ideas/jaku_vazhku_zbroju_ssha_budut_vivoditi_z_ekspluatatsiji_ta_skorochuvati_chi_je_v_ukrajini_shans_skupiti_vzhivane-18710.html Defense Express.
"Оголошена Пентагоном глобальна експрес-трансформація армії для війни проти Китаю передбачає скорочення цілих підрозділів, які не вписуються у концепцію війни на Тихому океані та визначені застарілими. Точний їх перелік поки у розробці, але окреслено, що мова йде про бронетанкові формування та ударну армійську авіацію", - зазначають аналітики.
У Defense Express наголошують, що американська армія десятиліттями готувалася в першу чергу до війни на суходолі в Європі, тож більша частина озброєнь проектувалася з урахуванням саме такого поля бою. Навіть у боях на островах далеко не вся техніка буде в пригоді, кажуть експерти.
"Це звісно не означає те, що Пентагон виключить з озброєння танки та інше важке озброєння, але точно скоротить його кількість. При цьому приклад з рішенням списати частину ударних вертольотів Apache цілком може вказувати на механізм. Так вже відомо, що на склад відправлять лише старіші версії AH-64D, яких близько 160 одиниць, не чіпаючи AH-64E Apache Guardian", - пояснюють експерти.
Якщо такий самий підхід буде застосований до наземної техніки, то на списання можуть піти близько 370 самохідних артилерійських установок M109A6 старих модифікацій, від 500 до 1000 найстаріших версій БМП Bradley та до пів тисячі танків Abrams.
цьому контексті ключовим є питання, чи зможе Україна отримати цю списану стару техніку і на яких умовах. Спеціально для таких випадків уряд США має програму Excess Defense Articles, за якою не потрібна Пентагону техніка безкоштовно або майже безкоштовно передається дружнім країнам. Але отримувач має взяти на себе усі супутні витрати на передачу списаного військового майна, не кажучи вже про витрати на ремонт і модернізацію.
Однак і тут є підступний нюанс, кажуть аналітики. Коли Пентагон щось списує і ставить на базу зберігання, то за програмою Excess Defense Articles в першу чергу передається не щойно знята з озброєння машина, а її найстаріший і найменш придатний до використання аналог, що є на складі.
Де ви такі беретеся нострадамуси та нобелівські економісти в одному стакані.
Україна - частина Європи - хто не лодирь та працьовитий завжди заробить в Європі кусок хліба, масло та нову бмв...
Згідно з типовими пакетами військової допомоги подібного типу, ось розгорнутий перелік того, що саме може бути передано Україні в рамках схваленого пакета на $310 мільйонів для підтримки F-16:
1. Модифікація та модернізація літаків
Апаратне оновлення авіоніки (наприклад, багатофункціональні дисплеї, GPS, радіостанції зв'язку)
Інтеграція нових систем озброєння
Оновлення навігаційного й тактичного ПЗ
Підготовка літаків до сумісності з НАТО-стандартами
2. Навчання персоналу
Підготовка пілотів на тренажерах (симуляторах F-16)
Навчання наземного технічного персоналу
Спеціалізовані курси з обслуговування авіоніки, озброєння, двигунів тощо
Інструкторська підтримка від американських фахівців
3. Запасні частини та витратні матеріали
Комплектуючі до двигунів (наприклад, турбінні лопаті, фільтри)
Гідравлічні системи, гальмівні колодки
Шини, мастила, рідини, паливні фільтри
Конденсатори, реле, кабелі для електросистем
4. Наземне обладнання
Спеціалізовані технічні візки й інструменти для обслуговування літаків
Електрогенератори, кондиціонери для передпольотного обслуговування
Засоби для запуску двигунів
Комп'ютерні термінали для діагностики
5. Програмне забезпечення
Секретні (військові) та несекретні (навчальні) версії ПЗ для бортових систем
Системи управління польотом, озброєнням, комунікаціями
Інтерфейси для взаємодії з системами НАТО
6. Публікації та технічна документація
Посібники для технічного обслуговування (в тому числі класифіковані)
Інструкції для користувачів систем озброєння
Довідники з ремонту, логістики, транспортування
7. Інженерна, технічна та логістична підтримка
Команди технічних консультантів у Польщі/Румунії або безпосередньо в Україні
Аналіз технічного стану літаків
Підтримка модернізації інфраструктури (ангарів, ЗПС)
Забезпечення логістичних ланцюгів постачання
Российский православный пропагандист и военный медик Юрий Евич рассказывает о последовательности действий России после освобождения Курской области: Киев, затем страны Балтии, затем Азербайджан, который собирается напасть на Россию, затем Польша. И после всего этого Аляска, за которую Америка должна выплатить России неустойку. Как говорит Евич, люди в Аляске уже ждут, готовы помогать.
Видео здесь не для посмеяться. Предназначено для той американской аудитории, которая не видит в России угрозы, и считает, что можно замириться и дружить. Хотя не только для американской...
С английскими сабами. Кто в твиттере - прошу помочь распространить.