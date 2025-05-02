Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для F-16 та послуг із навчання пілотів на $310 мільйонів

У п'ятницю, 2 травня, Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні навчально-тренувального та технічного обладнання для винищувачів F-16 на суму 310 мільйонів доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Управління воєнного співробітництва міністерства оборони США.

У повідомленні йдеться, що уряд України звернувся з проханням придбати обладнання та послуги для підтримки українських літаків F-16.

До пакета входять:

модифікація і модернізація літаків;

навчання персоналу, пов’язане з експлуатацією та техобслуговуванням;

запасні частини, витратні матеріали, підтримка ремонту;

наземне обладнання, відправлення та підтримка секретного й несекретного програмного забезпечення, секретні й несекретні публікації та технічна документація;

інженерні, технічні та логістичні послуги та інші елементи логістики.

"Цей пропонований продаж підтримуватиме зовнішньополітичні цілі та завдання національної безпеки Сполучених Штатів шляхом підвищення безпеки країни-партнера, яка є силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі",- сказано в повідомленні.

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Окрім цього, зазначається, що пакет має поліпшити здатність України протистояти поточним і майбутнім загрозам, гарантувати ефективну підготовку українських пілотів і підвищити оперативну сумісність зі США.

Cеред основних підрядників - компанії Lockheed Martin Aeronautics, BAE Systems та AAR.

Тепер рішення Держдепу має схвалити Конгрес США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати відправили в Україну списані та непрацездатні винищувачі F-16 на запчастини. Для їхньої доставки було використано літак Ан-124.

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