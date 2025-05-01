Трамп не остановит военную помощь Украине из-за страха вины за проигрыш Киева, - The Times
Американский президент Дональд Трамп не будет полностью останавливать военную и экономическую помощь для Украины, потому что опасается, что в таком случае Киев может проиграть в войне с РФ и вина за поражение ляжет на него. Он не хочет сравнений с предшественником Джо Байденом.
Об этом пишет The Times со ссылкой на неназванные источники, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в Киеве считают, что вариант выхода Дональда Трампа из мирных переговоров не такой уж и плохой, учитывая его предложения территориальных уступок России.
При этом украинская власть рассчитывает, что США продолжат присылать оружие.
Собеседники издания утверждают, что полная остановка американской военной и экономической помощи для Киева маловероятна, ведь поскольку Трамп считает, что в таком случае проиграет России.
"Говорят, что президент опасается взять на себя ответственность, если Россия победит Украину в случае прекращения поддержки. Это создало бы параллели с хаотичным и унизительным выводом войск из Афганистана, который Трамп назвал "самым позорным событием в истории нашей страны", - пишет The Times.
"Трамп сам еще не знает, что будет делать... Он еще не решил. Скорее всего, он оставит все как есть сейчас: не будет прекращать поставки оружия, но и не будет посылать никаких новых поставок, и не будет отменять санкции против России", - считает глава комитета Украины по иностранным делам Александр Мережко.
Другой вариант, который рассматривают в Киеве - Трамп продолжит отправку помощи, выделенной Байденом, но не предоставит никаких новых пакетов. В этом случае, поток американского оружия закончится примерно через полгода.
"После этого Украина окажется в явно невыгодном положении, не имея доступа к новейшим системам, таким как ракеты Patriot, защищающие города от баллистических ракет, и ATACMS, которые имеют дальность до 200 миль и используются для ударов по российским линиям снабжения", - добавляет издание.
Однако это не должно стать катастрофой для ВСУ, которые стали гораздо менее зависимыми от традиционных систем тяжелого вооружения, которые составляют основную часть поставок США.
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то трамп вже зупинив допомогу.
тоді будуть у тебе козирі проти *****