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Новости помощь Украине от США
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Администрация Трампа одобрила первый экспорт оружия в Украину на $50 млн через прямые продажи, - СМИ

Трамп разрешил экспорт оружия в Украину

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Это охватывает экспорт оборонных изделий, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

Также читайте: Украина и США договорились, что уже оказанная помощь не будет засчитываться в соглашении о полезных ископаемых, - Шмыгаль

Это разрешение, первое после возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад, появилось лишь через несколько недель после того, как администрация приостановила всю связанную с Украиной военную помощь, отметив новый приоритет: использование влияния США для прекращения конфликта с помощью дипломатии, а не длительной военной поддержки.

Аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы "Точный" Колби Бадвар объяснил:

Все DCS являются тихими; они не объявляются публично, как иностранные военные продажи. Новость заключается в том, что они (продажи американского оружия) продолжаются, несмотря на то, что все прогнозировали, что Трамп полностью отрежет Украину.

Читайте: Украина нуждается в вовлеченности и лидерстве Соединенных Штатов Америки в мирных усилиях, - Сибига

Автор: 

оружие (10219) США (26763) Трамп Дональд (5331)


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Топ комментарии
+10
Гарна новина...
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01.05.2025 08:42
+6
Надеюсь это лишь начало, ибо 50 млн. это ни о чем, но первый положительный сигнал
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01.05.2025 08:45
+5
Цього дуже мало.Нам потрибно стільки,щоб ніколи у жодного кацапа навіть думки не було лізти в Украіну.
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01.05.2025 08:44
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Гарна новина...
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01.05.2025 08:42 Ответить
Цього дуже мало.Нам потрибно стільки,щоб ніколи у жодного кацапа навіть думки не було лізти в Украіну.
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01.05.2025 08:44 Ответить
Треба було брати ленд-ліз від старика Байдена, а не розказувать зебілам про безкоштовно зброю по німножка. Безкоштовний сир тільки в мышоловці. А по ітогу:
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01.05.2025 08:46 Ответить
Хто його давав?
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01.05.2025 09:24 Ответить
Старік Джо
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01.05.2025 09:26 Ответить
Знову всі навкруги винні!
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01.05.2025 08:51 Ответить
Перші ластівки!,) а її, зброї, то завжди мало,)
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01.05.2025 09:07 Ответить
От же жадібна руда потвора...І ми всі думали "огент Краснов"
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01.05.2025 08:45 Ответить
А хто він, якщо не агент Краснов?!
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01.05.2025 08:47 Ответить
Він наш слоняра
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01.05.2025 08:49 Ответить
Тоді він перший агент КДБ, що надає розвіддані безкоштовно та продає нам оборонні послуги.
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01.05.2025 09:27 Ответить
Надеюсь это лишь начало, ибо 50 млн. это ни о чем, но первый положительный сигнал
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01.05.2025 08:45 Ответить
МАЛО ТОГО, що ВСІ ресурси їм віддали, так ще й зброю маємо купувати окремо! Сподіваюся, Зе із срампоном не помруть своєю смертю!!!
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01.05.2025 08:48 Ответить
Чиї ресурси віддали, чи не ті, що вже багато років належать олігархам?
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01.05.2025 09:28 Ответить
Капля - але капля камінь точить
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01.05.2025 08:50 Ответить
То наче добра новина. З цим рудим телепнем вже радіти боїшся
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01.05.2025 08:53 Ответить
Ось що робить цукерка для Трампа.
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01.05.2025 08:53 Ответить
повідомила Конгресу про намір
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01.05.2025 08:56 Ответить
Зараз трампісти обісцються від радощів!
Кинули кістку післі місяців голодохи та пистюлин, тепер можна знов на усю горлянку лаяти Байдена....
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01.05.2025 08:57 Ответить
А що прикажеш робити, шановний? Наслідувати тих, хто обсцикається від зради: ааа, Америка нас зливає?
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01.05.2025 09:29 Ответить
ну, це ж за рахунок копалин, що підписала зелена дегенератка свириденко?
тобто, безкоштовно!
я, правильно зрозумів?
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01.05.2025 09:03 Ответить
Безкоштовного ні чего не бувае.
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01.05.2025 09:29 Ответить
для начала норм,лед тронулся господа присяжные заседатели)
а так тут будут как всегда ныть и причитать "у нас завжди знайдуть причини співати тужливих пісень.."(с)
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01.05.2025 09:10 Ответить
Розкрадуть навіть зброю, до бабки не ходи.
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01.05.2025 09:16 Ответить
Пока рано доставати з погреба горілку з салом але шампанського можна наїбнуть з почином.Трамп-пам-пам🍷
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01.05.2025 09:19 Ответить
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01.05.2025 09:30 Ответить
Ну це вважайте кінець "мирним переговорам".
"Лёд тронулся господа присяжные заседатели"
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01.05.2025 09:34 Ответить
 
 