Администрация Трампа одобрила первый экспорт оружия в Украину на $50 млн через прямые продажи, - СМИ

Администрация Дональда Трампа сообщила Конгрессу о намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину через прямые коммерческие продажи (DCS) на сумму 50 миллионов долларов.

Об этом пишет издание Kyiv Post со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Это охватывает экспорт оборонных изделий, включая технические данные, и оборонные услуги в Украину.

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Это разрешение, первое после возвращения Трампа в Белый дом более 100 дней назад, появилось лишь через несколько недель после того, как администрация приостановила всю связанную с Украиной военную помощь, отметив новый приоритет: использование влияния США для прекращения конфликта с помощью дипломатии, а не длительной военной поддержки.

Аналитик по вопросам безопасности исследовательской группы "Точный" Колби Бадвар объяснил:

Все DCS являются тихими; они не объявляются публично, как иностранные военные продажи. Новость заключается в том, что они (продажи американского оружия) продолжаются, несмотря на то, что все прогнозировали, что Трамп полностью отрежет Украину.

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