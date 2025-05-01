Украина нуждается в вовлеченности и лидерстве Соединенных Штатов Америки в мирных усилиях, - Сибига
Не только Украина, но и весь мир нуждается в активном участии США в достижении справедливого, устойчивого и всеобъемлющего мира для нашей страны.
Как информирует Цензор.НЕТсо ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга Ксавье Беттелем и Юрико Бакес.
"Не только Украина - мир нуждается. Мы приветствуем мирные усилия США направленные на достижение справедливого, устойчивого, всеобъемлющего мира для нашего государства", - отметил Сибига.
Он напомнил о важной встрече в Риме между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, которая стала основой для дальнейшего развития. По его словам, эта встреча была с новыми и качественными элементами.
"Мы имели несколько раундов переговоров с нашими союзниками в формате ЕС-США-Украина в Париже и Лондоне, к которым присоединились Германия, Франция и Великобритания. Следующим шагом станет очередная встреча в этом формате", - заявил Сибига.
Министр рассказал, что сейчас продолжаются консультации союзников по определению места, формата и содержательного наполнения следующей встречи. Главной задачей является обеспечение результативности этих переговоров и достижение справедливого мира.
Он также отметил необходимость совместно со всеми давить на Россию, чтобы получить четкий ответ на предложение о перемирии на суше, в воздухе и на море.
"Мы надеемся, что следующий раунд переговоров в формате ЕС-США-Украина будет важным шагом на пути к достижению справедливого мира", - подытожил он.
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работу, а во-вторых, если бы такие как ты меньше болтали всякую чушь и не восхваляли Америку и
трампа, то мир давно бы же понял, что сегодняшняя Америка миру не помощник, поэтому,
прекратите делать из трампа императора всея Земли, он обычный болтун и пустослов, точка.
у світлі останніх подій, то що? зелені дегенерати переграли рудих дегенератів та плєшивих істот?
подивимось, як пройде 9мая ділдов на палках.
як що, на мацкве буде вити сирена, то поставлю буданову малюку сирському плюсік.