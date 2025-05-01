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Новини Перемовини ЄС-США-Україна
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Україна потребує залученості та лідерства США у мирних зусиллях, - Сибіга

Сибіга про перемовини

Не лише Україна, але й весь світ потребує активної участі США у досягненні справедливого, стійкого та всеосяжного миру для нашої країни.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на спільній пресконференції з міністрами закордонних справ і оборони Люксембургу Ксав’є Беттелем та Юріко Бакес.

"Не лише Україна - світ потребує. Ми вітаємо мирні зусилля США спрямовані до досягнення справедливого, стійкого, всеосяжного миру для нашої держави", - зазначив Сибіга.

Він нагадав про важливу зустріч у Римі між президентом України Володимиром Зеленським та президентом США Дональдом Трампом, яка стала основою для подальших розвитків. За його словами, це зустріч була із новими та якісними елементами.

"Ми мали кілька раундів перемовин з нашими союзниками у форматі ЄС-США-Україна в Парижі та Лондоні, до яких долучилися Німеччина, Франція та Великобританія. Наступним кроком стане чергова зустріч у цьому форматі", - заявив Сибіга.

Міністр розповів, що наразі тривають консультації союзників щодо визначення місця, формату та змістовного наповнення наступної зустрічі. Головним завданням є забезпечення результативності цих переговорів і досягнення справедливого миру.

Він також наголосив на необхідності спільно з усіма тиснути на Росію, щоб отримати чітку відповідь на пропозицію щодо перемир’я на суші, в повітрі та на морі.

"Ми сподіваємося, що наступний раунд перемовин у форматі ЄС-США-Україна буде важливим кроком на шляху до досягнення справедливого миру", – підсумував він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росії час припинити говорити про свою готовність до миру та почати діяти, - Сибіга

Автор: 

США (22950) Україна (5912) Сибіга Андрій (418)


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Нещодавно договір про надра України та США підписано-про це повідомляють світові ЗМІ...
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01.05.2025 08:33 Відповісти
Vladimir, STOP! Якого ще тобі лідерства та залученості не вистачає, Сибіга?
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01.05.2025 08:38 Відповісти
Сибіга ганьбить країну вилизуванням дупи Трампа. Це ж треба додуматись "залучення до лідерства"... *****...
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01.05.2025 08:41 Відповісти
Во-первых, ты - это не Украина, ты всего лишь мелкий чиновник, которого украинцы наняли на

работу, а во-вторых, если бы такие как ты меньше болтали всякую чушь и не восхваляли Америку и

трампа, то мир давно бы же понял, что сегодняшняя Америка миру не помощник, поэтому,

прекратите делать из трампа императора всея Земли, он обычный болтун и пустослов, точка.
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01.05.2025 08:46 Відповісти
Дядьку 50 років, а він уже в маразмі...
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01.05.2025 08:47 Відповісти
Поки там при владі марсіяни не варто чекати цього.
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01.05.2025 08:48 Відповісти
Інтелектуальніший фейс у порівнянні із сибігою лише у стефанчука...
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01.05.2025 09:03 Відповісти
нууу.....
у світлі останніх подій, то що? зелені дегенерати переграли рудих дегенератів та плєшивих істот?
подивимось, як пройде 9мая ділдов на палках.
як що, на мацкве буде вити сирена, то поставлю буданову малюку сирському плюсік.
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01.05.2025 09:07 Відповісти
 
 