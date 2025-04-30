Росії час припинити говорити про свою готовність до миру та почати діяти, - Сибіга

Росії варто перестати говорити про свою готовність до миру та беззастережно погодитися на реальне й тривале припинення вогню.

Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає Цензор.НЕТ.

"Україна вкотре підтверджує свою готовність до мирних переговорів у будь-якому форматі, щойно ми побачимо, що Росія справді готова до складного шляху до миру, а не лише до "мирного популізму" чи короткочасного пропагандистського припинення вогню заради параду 9 травня", - йдеться в повідомленні.

Сибіга наголосив, що Росія може продемонструвати справжню готовність до мирних переговорів, погодившись на реальне припинення вогню щонайменше на 30 днів.

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"Якщо Росія готова до 60- або 90-денного припинення вогню, ми теж готові. Росії час перестати говорити про свою готовність до миру та почати діяти, беззастережно погодившись на реальне та тривале припинення вогню. Коли припиниться вогонь, можуть розпочатися переговори — у будь-якому форматі, який принесе мир", - додав український міеістр.

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Нагадаємо, раніше речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні без попередніх умов.