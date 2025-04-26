Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов, - Пєсков

Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

"Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов", - сказав у суботу журналістам прессекретар президента РФ.

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Водночас Пєсков нагадав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Нагадаємо, що 25 квітня відбувся вже четвертий візит Віткоффа до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.