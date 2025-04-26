Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов, - Пєсков
Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.
"Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов", - сказав у суботу журналістам прессекретар президента РФ.
Водночас Пєсков нагадав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".
Нагадаємо, що 25 квітня відбувся вже четвертий візит Віткоффа до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.
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А як же "Зєлєнскій нєлєгітімєн", "зєлєнскій должен атмєніть запрєт" і інша уптлерівська ухєта?
ВасюкиЗеленоград слугонародный.
- так , за 11 років , нічому і не навчилися ! Якого ще "президента рф" ?! Кремлівський диктатор треба писати , якщо ****** називати соромитесь ...
В мире есть два таких паталогических лжеца, это путлер и трамп.
І судячи про відмову про другу зустріч у Римі, Трамп залишився за своєї позиції підтримки рашистів.
Тут вопрос к нашим деб-лам которые сняли с повестки вывод оккупационных войск.
Йоршик сказав , що про перемовини з Украіною ,
вже було сказано і раніше путлєром !!