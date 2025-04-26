УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9061 відвідувач онлайн
Новини Мирні перемовини Переговори з Путіним
7 956 67

Путін готовий до переговорів з Україною без жодних умов, - Пєсков

путін

Кремлівський диктатор Путін підтверджує готовність Москви до переговорів із Києвом "без попередніх умов".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ, про це диктатор заявив учора під час зустрічі зі спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом.

"Під час вчорашнього спілкування з посланником Трампа Віткоффом Володимир Путін повторив, що російська сторона готова до відновлення переговорного процесу з Україною без жодних попередніх умов", - сказав у суботу журналістам прессекретар президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвав "хорошою" зустріч Віткоффа з Путіним

Водночас  Пєсков нагадав, що раніше "Путін говорив про це вже неодноразово".

Нагадаємо, що 25 квітня відбувся вже четвертий візит Віткоффа до Москви та його зустріч із Путіним, за допомогою яких США хочуть домогтись "мирного врегулювання" в Україні.

Автор: 

Пєсков Дмитро (1632) путін володимир (23831) переговори з Росією (1090)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Ну шо, Зеля? Час пробил. На переговоры - пояс шахеда и твоим именем назовём школу.
показати весь коментар
26.04.2025 16:58
+17
Нічого цікавого і нового. Від нього вимагали припинення вогню без попередніх умов, а потім перемовини, а отримали перекручене - готов на перемовини без попередніх умов припинення вогню проігнорували, а умови вони на перемовинах висунуть.
показати весь коментар
26.04.2025 17:03
+14
Фотки з Ватикану подивився...
показати весь коментар
26.04.2025 16:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фотки з Ватикану подивився...
показати весь коментар
26.04.2025 16:50 Відповісти
... і кинув кримський чемойдан без ручки

.
показати весь коментар
26.04.2025 16:57 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2025 17:20 Відповісти
Цікаво
показати весь коментар
26.04.2025 16:52 Відповісти
Нічого цікавого і нового. Від нього вимагали припинення вогню без попередніх умов, а потім перемовини, а отримали перекручене - готов на перемовини без попередніх умов припинення вогню проігнорували, а умови вони на перемовинах висунуть.
показати весь коментар
26.04.2025 17:03 Відповісти
Тобто з визнанням кордонів 1991!
показати весь коментар
26.04.2025 16:52 Відповісти
Куйська волость?
показати весь коментар
26.04.2025 16:53 Відповісти
Тююю, созрело *****, а как же демилитаризация и денацификация, а как же отдать Херсон и Запорожье ,а как же нелигитивный Зеленский?
показати весь коментар
26.04.2025 16:53 Відповісти
Дедлайн в обох старих покидьків - в ***** 9 травня , в Тромба - 3 травня буде 100 днів... отже , час на нашому боці - Україні поспішати нікуди
показати весь коментар
26.04.2025 17:10 Відповісти
Якщо розібратись то ***** теж нелегітимний, коли він провів вибори на окупованих територіях які не признані кацапськими ні однією цивілізованою країною.
показати весь коментар
26.04.2025 17:52 Відповісти
Не треба недооцінювати. Цей ******** щось підарське придумав, по любому
показати весь коментар
26.04.2025 18:01 Відповісти
Головне що йоршик нагадав про те що хутін про це вже казав неодноразово.
показати весь коментар
26.04.2025 16:54 Відповісти
Все зрозуміло. Санкції з пираши будуть зняті. Ось і вся таємниця таких шедрот
показати весь коментар
26.04.2025 16:55 Відповісти
А може навпаки
показати весь коментар
26.04.2025 17:05 Відповісти
Ну всьо, нехай приїзджає в Київ, пагаварім.
показати весь коментар
26.04.2025 16:56 Відповісти
Краще в Покровськ.
показати весь коментар
26.04.2025 17:20 Відповісти
Мона. В любе село теж.
показати весь коментар
26.04.2025 17:27 Відповісти
війхлоу хтось чимось притиснув яйця?

А як же "Зєлєнскій нєлєгітімєн", "зєлєнскій должен атмєніть запрєт" і інша уптлерівська ухєта?
показати весь коментар
26.04.2025 16:57 Відповісти
коли там кажуть "без жодних умов", то це про відсутність умов з нашого боку. З їхнього боку навряд чи щось зміниться.
показати весь коментар
26.04.2025 16:58 Відповісти
Ця байка не пройде, навіть Трамп на таке не клюне. Спочатку безумовне припинення вогню. Саме про нього в світі мова йде а не про перемовини.
показати весь коментар
26.04.2025 16:58 Відповісти
Ну шо, Зеля? Час пробил. На переговоры - пояс шахеда и твоим именем назовём школу.
показати весь коментар
26.04.2025 16:58 Відповісти
Да хрен с ним ,после такого можно даже улицу назвать
показати весь коментар
26.04.2025 17:02 Відповісти
В мацквє..
показати весь коментар
26.04.2025 17:11 Відповісти
Столица кацапстана автоматически переходит в Васюки Зеленоград слугонародный.
показати весь коментар
26.04.2025 18:20 Відповісти
То була моя ідея....
показати весь коментар
26.04.2025 17:23 Відповісти
Хороша ідея, але хотілось би щоб ввх помучився.
показати весь коментар
26.04.2025 18:21 Відповісти
Бєлгє а ти хто?))
показати весь коментар
26.04.2025 17:25 Відповісти
показати весь коментар
26.04.2025 17:26 Відповісти
Трамп продавливал безоговорочное полное перемирие на 30 дней, а не безоговорочные переговоры с российским фюрером. Трамп хочет выскочить из ямы, которцю сам себе выкопал и свести напрямую Зеленского и Путина, чтобы спрыгнуть с переговоров о перемирии и не вводить санкции против РФ. Вот шулеры
показати весь коментар
26.04.2025 17:01 Відповісти
Видно совсем херовы дела, в датском королевстве. Нам нужно тупо тянуть время. Набиуллина сказала, - Все, сливаем воду. Рассейской экономике осталось жить несколько месяцев.
показати весь коментар
26.04.2025 17:02 Відповісти
Ось звідси і треба танцювати.
показати весь коментар
26.04.2025 18:11 Відповісти
Здохните вже кремлівські тварюки й Трампа за собою заберить. Вашої брехні повірять тільки кацапські хробаки.
показати весь коментар
26.04.2025 17:02 Відповісти
Про що можна говорити з Антихристом?
показати весь коментар
26.04.2025 17:03 Відповісти
Це вже було!!!Особливо,коли здерають типу "новину" з кацапських смі.
показати весь коментар
26.04.2025 17:06 Відповісти
сказав у суботу журналістам прессекретар президента РФ. Джерело: https://censor.net/ua/n3548977
- так , за 11 років , нічому і не навчилися ! Якого ще "президента рф" ?! Кремлівський диктатор треба писати , якщо ****** називати соромитесь ...
показати весь коментар
26.04.2025 17:07 Відповісти
В чём смысл этих встречь?!с любых сторон!?всё и так известно что сторона агрессор с её мёртвым мозгом человечности просто труфа!путин просто дыбил котогрого нужно в дурдом ко многим наполеонам и гитлерам!!!
показати весь коментар
26.04.2025 17:08 Відповісти
Умови висуне на переговорах.
показати весь коментар
26.04.2025 17:08 Відповісти
єтой падали верить нельзя
показати весь коментар
26.04.2025 17:10 Відповісти
Ультиматум свій ***** (стосовно капітуляції України, які він висував одразу після повномасштабного вторгнення та влітку минулого року) не вважає попередньою умовою. Той ультиматум ***** взагалі не обговрює, він вважає таким, який нами прийнятий по факту.
показати весь коментар
26.04.2025 17:11 Відповісти
Який Путін? Тей що підписав окупацію Криму чи той що став президентом в 1999 році, може той Путін що схожий на удмурта чи Кучму, а може той що віддав наказ вдертися в Україну в 2022 році?
показати весь коментар
26.04.2025 17:14 Відповісти
Чомусь всі коментують начебто ***** здалося та вже повзе на переговори ,,без усяких умов,, Це ж брехня галіма. Він просто вийде на перемовини із своїми старими вимогами. А ,,умови,, це до того що ці перемовини він може провести що з тимчасовим перемирям чи без. Але що в анфас що в профіль його забаганки можуть тільки збільшуватись.
показати весь коментар
26.04.2025 17:16 Відповісти
Нiяких переговорiв з цьою болотною шльондрой!
показати весь коментар
26.04.2025 17:17 Відповісти
Верить этому упырю это не уважать себя!

В мире есть два таких паталогических лжеца, это путлер и трамп.
показати весь коментар
26.04.2025 17:22 Відповісти
Виводь орків та залишай окуповані територіі. Нахій пішов зі своїми переговорами.
показати весь коментар
26.04.2025 17:23 Відповісти
звичайно, готовий, він озвучив свої вимоги, і США його підтримала.
І судячи про відмову про другу зустріч у Римі, Трамп залишився за своєї позиції підтримки рашистів.
показати весь коментар
26.04.2025 17:26 Відповісти
Як колись казали в їх колі -- ложь - піздьожь і провокація
показати весь коментар
26.04.2025 17:27 Відповісти
Якщо кацап не бреше - поштурхай його палицею - він здох
показати весь коментар
26.04.2025 17:53 Відповісти
Навіть даже ***** кукурікало, що піпіскін іноді таке кукурікає... так що всяке може бути
показати весь коментар
26.04.2025 17:30 Відповісти
ермак там напереговаривает. останемся без страны,, без армии, без мови, віри
показати весь коментар
26.04.2025 17:34 Відповісти
Ну хоть поржьом? Поржьом жа, а?
показати весь коментар
26.04.2025 18:10 Відповісти
Опа, як тепер зермакам включати задню ?
показати весь коментар
26.04.2025 17:36 Відповісти
Знаєте як рибу трохи відпускають, вона поборсається, вже ніби може втекти, а потім знов тягнуть. Так і тут - зараз всі налаштуються на "от вже москалі готові домовлятися, ось ось і кінець" - і тут бац, зрив переговорів "через позицію української сторони" і понеслась - а українське суспільство вже таке "шо за фігня, ми вже ж налаштувалися на мир, давайте домовлятися". Отак і качатимуть.
показати весь коментар
26.04.2025 17:39 Відповісти
не нявкай, псіна...
показати весь коментар
26.04.2025 17:48 Відповісти
Как и писал. У "геополитика" нет ни железа, ни денег на глобальное продолжение и после кровавых "понтов", он пойдет вообще на любые переговоры. А если еще и рублевый пузырь лопаться начнет, то в тот же день вспомнит и про международное право и про нерушимость границ.

Тут вопрос к нашим деб-лам которые сняли с повестки вывод оккупационных войск.
показати весь коментар
26.04.2025 17:49 Відповісти
А шо случилось ? Как денацификация и демилитаризация, все закончили ?
показати весь коментар
26.04.2025 17:55 Відповісти
Бреше кремлівський вибл@док , як завжди 😡
Йоршик сказав , що про перемовини з Украіною ,
вже було сказано і раніше путлєром !!
показати весь коментар
26.04.2025 18:02 Відповісти
Кацапи нарешті зрозуміли, що для того щоб їм хоч залишитись при своїх, потрібно забути і про Крим і про інші тимчасово окуповані території, як я й говорив щодня задню включають!
показати весь коментар
26.04.2025 18:02 Відповісти
Де ви побачили увімкненя задньої від кацапів? Вони користуються моментом,поки трамп жме зелю.
показати весь коментар
26.04.2025 18:17 Відповісти
А потрібно припинення вогню без жодних умов.
показати весь коментар
26.04.2025 18:04 Відповісти
"Отлично" все разыграли, для стороннего наблюдателя теперь все выглядит так, будто Трумп готов, Путлер готов, и лишь Зе тянет время и не хочет мира, в чем и будет обвинен в случае непринятия кремлевско-трамповских условий. И вроде очевидно что условия неприемлемые, но какие то страны и их СМИ могут подыграть Трампону.
показати весь коментар
26.04.2025 18:09 Відповісти
кагалу переговоры не нужны
показати весь коментар
26.04.2025 18:12 Відповісти
Раша тращить по швах і х-ло хоче врятувати її від розвалу.
показати весь коментар
26.04.2025 18:13 Відповісти
Нічого не буде. Поки є ресурс і війська РФ просуваються. Власне, це Путін для своїх нещодавно проголошував. Будуть качать качелі.
показати весь коментар
26.04.2025 18:18 Відповісти
Ніхто не чекав такого стрімкого розвалу совка, а воно он як сталось. Тут буде та само, досить холодильнику потіснити телевізор.
показати весь коментар
26.04.2025 18:21 Відповісти
Ще пару місяців - і буде згоден віддати Крим і Краснодарщину разом із Курщиною, лише б дали нафту по 40 (хоча би)
показати весь коментар
26.04.2025 18:21 Відповісти
 
 