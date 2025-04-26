Путин готов к переговорам с Украиной без каких-либо условий, - Песков

Кремлевский диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом диктатор заявил вчера во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ.

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В то же время Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Напомним, что 25 апреля состоялся уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.