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Путин готов к переговорам с Украиной без каких-либо условий, - Песков

путін

Кремлевский диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом диктатор заявил вчера во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.

"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп назвал "хорошей" встречу Уиткоффа с Путиным

В то же время Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".

Напомним, что 25 апреля состоялся уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.

Автор: 

Песков Дмитрий (1880) путин владимир (31280) переговоры с Россией (973)


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Топ комментарии
+1
Фотки з Ватикану подивився...
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26.04.2025 16:50
+1
Цікаво
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26.04.2025 16:52
+1
Тобто з визнанням кордонів 1991!
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26.04.2025 16:52
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Фотки з Ватикану подивився...
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26.04.2025 16:50 Ответить
... і кинув кримський чемойдан без ручки

.
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26.04.2025 16:57 Ответить
Цікаво
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26.04.2025 16:52 Ответить
Нічого цікавого і нового. Від нього вимагали припинення вогню без попередніх умов, а потім перемовини, а отримали перекручене - готов на перемовини без попередніх умов припинення вогню проігнорували, а умови вони на перемовинах висунуть.
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26.04.2025 17:03 Ответить
Тобто з визнанням кордонів 1991!
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26.04.2025 16:52 Ответить
Куйська волость?
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26.04.2025 16:53 Ответить
Тююю, созрело *****, а как же демилитаризация и денацификация, а как же отдать Херсон и Запорожье ,а как же нелигитивный Зеленский?
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26.04.2025 16:53 Ответить
Головне що йоршик нагадав про те що хутін про це вже казав неодноразово.
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26.04.2025 16:54 Ответить
Все зрозуміло. Санкції з пираши будуть зняті. Ось і вся таємниця таких шедрот
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26.04.2025 16:55 Ответить
А може навпаки
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26.04.2025 17:05 Ответить
Ну всьо, нехай приїзджає в Київ, пагаварім.
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26.04.2025 16:56 Ответить
війхлоу хтось чимось притиснув яйця?

А як же "Зєлєнскій нєлєгітімєн", "зєлєнскій должен атмєніть запрєт" і інша уптлерівська ухєта?
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26.04.2025 16:57 Ответить
коли там кажуть "без жодних умов", то це про відсутність умов з нашого боку. З їхнього боку навряд чи щось зміниться.
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26.04.2025 16:58 Ответить
Ця байка не пройде, навіть Трамп на таке не клюне. Спочатку безумовне припинення вогню. Саме про нього в світі мова йде а не про перемовини.
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26.04.2025 16:58 Ответить
Ну шо, Зеля? Час пробил. На переговоры - пояс шахеда и твоим именем назовём школу.
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26.04.2025 16:58 Ответить
Да хрен с ним ,после такого можно даже улицу назвать
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26.04.2025 17:02 Ответить
Трамп продавливал безоговорочное полное перемирие на 30 дней, а не безоговорочные переговоры с российским фюрером. Трамп хочет выскочить из ямы, которцю сам себе выкопал и свести напрямую Зеленского и Путина, чтобы спрыгнуть с переговоров о перемирии и не вводить санкции против РФ. Вот шулеры
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26.04.2025 17:01 Ответить
Видно совсем херовы дела, в датском королевстве. Нам нужно тупо тянуть время. Набиуллина сказала, - Все, сливаем воду. Рассейской экономике осталось жить несколько месяцев.
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26.04.2025 17:02 Ответить
Здохните вже кремлівські тварюки й Трампа за собою заберить. Вашої брехні повірять тільки кацапські хробаки.
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26.04.2025 17:02 Ответить
Про що можна говорити з Антихристом?
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26.04.2025 17:03 Ответить
Це вже було!!!Особливо,коли здерають типу "новину" з кацапських смі.
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26.04.2025 17:06 Ответить
 
 