Путин готов к переговорам с Украиной без каких-либо условий, - Песков
Кремлевский диктатор Путин подтверждает готовность Москвы к переговорам с Киевом "без предварительных условий".
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ, об этом диктатор заявил вчера во время встречи со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом.
"Во время вчерашнего общения с посланником Трампа Уиткоффом Владимир Путин повторил, что российская сторона готова к возобновлению переговорного процесса с Украиной без каких-либо предварительных условий", - сказал в субботу журналистам пресс-секретарь президента РФ.
В то же время Песков напомнил, что ранее "Путин говорил об этом уже неоднократно".
Напомним, что 25 апреля состоялся уже четвертый визит Уиткоффа в Москву и его встреча с Путиным, с помощью которых США хотят добиться "мирного урегулирования" в Украине.
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