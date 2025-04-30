Готовність РФ до переговорів без попередніх умов залишається актуальною, - Пєсков

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні без попередніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Заява Путіна про готовність Росії до переговорів щодо України без попередніх умов актуальна", - зазначив він.

Також, за словами Пєскова, Росія розраховує, що зусилля США у мирному процесі принесуть результати.

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