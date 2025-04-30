Готовність РФ до переговорів без попередніх умов залишається актуальною, - Пєсков
Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні без попередніх умов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
"Заява Путіна про готовність Росії до переговорів щодо України без попередніх умов актуальна", - зазначив він.
Також, за словами Пєскова, Росія розраховує, що зусилля США у мирному процесі принесуть результати.
Топ коментарі
+5 Виктор Шевченко
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+3 Green Bill #603485
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+2 Serhii P.
показати весь коментар30.04.2025 11:52
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То як це "без попередніх умов"? ******* кочнені.
Вони професіонали в таких справах.
вы, гниды, будете на коленях просить нас о переговорах!