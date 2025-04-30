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Новини Мирні перемовини переговори з РФ
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Готовність РФ до переговорів без попередніх умов залишається актуальною, - Пєсков

РФ готова до переговорів без умов. Заява Пєскова

Речник кремлівського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що РФ готова до переговорів щодо війни в Україні без попередніх умов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Заява Путіна про готовність Росії до переговорів щодо України без попередніх умов актуальна", - зазначив він.

Також, за словами Пєскова, Росія розраховує, що зусилля США у мирному процесі принесуть результати.

Читайте: Віткофф не зміг переконати Путіна припинити вогонь вздовж нинішньої лінії фронту, - Bloomberg

Автор: 

Пєсков Дмитро (1640) путін володимир (23846) росія (65282) переговори з Росією (1096)


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Топ коментарі
+5
Вон нахрен з України.Єдина умова.Маленька.
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30.04.2025 11:48
+3
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30.04.2025 11:50
+2
Викотили цілий перелік умов, типу "демілітаризація", "денацифікація", вивід український військ з території 4-х українських областей, та багато чого іншого.

То як це "без попередніх умов"? ******* кочнені.
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30.04.2025 11:52
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ПНХ!
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30.04.2025 11:43 Відповісти
Які ще умови - ви вже й так їх виставили вище криші
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30.04.2025 11:44 Відповісти
Це він має на увазі переговори без припинення вогню і кацапських атак.
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30.04.2025 11:45 Відповісти
Такі переговори - переважаюча сторона - може вести рік - два а на Валдаї путлєр сказав до 2028 р
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30.04.2025 11:53 Відповісти
Іноді навіть фюрер кацапів ***** кукурікає, що його секритутка піпіскін теке несе, що ні в які ворота на лізе.
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30.04.2025 11:46 Відповісти
Вон нахрен з України.Єдина умова.Маленька.
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30.04.2025 11:48 Відповісти
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30.04.2025 11:50 Відповісти
Викотили цілий перелік умов, типу "демілітаризація", "денацифікація", вивід український військ з території 4-х українських областей, та багато чого іншого.

То як це "без попередніх умов"? ******* кочнені.
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30.04.2025 11:52 Відповісти
Упісявся піськов?
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30.04.2025 11:54 Відповісти
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30.04.2025 11:55 Відповісти
Товкти воду в ступі? То вже нехай Агрохімія та Безмозгла їдуть.
Вони професіонали в таких справах.
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30.04.2025 12:00 Відповісти
Ті, як поїдуть, то підпишуть все, що кацапи забажають.
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30.04.2025 12:07 Відповісти
Рудому трампаксу підіграє пітар,(
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30.04.2025 12:03 Відповісти
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30.04.2025 12:05 Відповісти
Президент РФ Владимир Путин заявил, что не контролирует сотрудников своей администрации, а его пресс-секретарь Дмитрий Песков "иногда несет пургу".
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30.04.2025 12:08 Відповісти
Піцьков-куйло хоче заманити Україну в безкінечні переговори не припиняючи війну,от вся суть підар..в!!!А потім розказувати що Україна не договороспосібна.а русня миротворці..
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30.04.2025 12:08 Відповісти
Дай Бог ума и терпения украинской власти, чтобы она не поддалась на угрозы трампа и путлера и

вы, гниды, будете на коленях просить нас о переговорах!
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30.04.2025 12:20 Відповісти
Знову бреше туалетний йоршик , як скажена собака на місяць
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30.04.2025 12:21 Відповісти
 
 