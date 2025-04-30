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Новости Мирные переговоры переговоры с РФ
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Готовность РФ к переговорам без предварительных условий остается актуальной, - Песков

РФ готова к переговорам без условий. Заявление Пескова

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к переговорам по войне в Украине без предварительных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Заявление Путина о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий актуально", - отметил он.

Также, по словам Пескова, Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе принесут результаты.

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Автор: 

Песков Дмитрий (1888) путин владимир (31295) россия (95615) переговоры с Россией (979)


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30.04.2025 11:43 Ответить
Які ще умови - ви вже й так їх виставили вище криші
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30.04.2025 11:44 Ответить
Це він має на увазі переговори без припинення вогню і кацапських атак.
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30.04.2025 11:45 Ответить
Такі переговори - переважаюча сторона - може вести рік - два а на Валдаї путлєр сказав до 2028 р
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30.04.2025 11:53 Ответить
Іноді навіть фюрер кацапів ***** кукурікає, що його секритутка піпіскін теке несе, що ні в які ворота на лізе.
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30.04.2025 11:46 Ответить
Вон нахрен з України.Єдина умова.Маленька.
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30.04.2025 11:48 Ответить
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30.04.2025 11:50 Ответить
Викотили цілий перелік умов, типу "демілітаризація", "денацифікація", вивід український військ з території 4-х українських областей, та багато чого іншого.

То як це "без попередніх умов"? ******* кочнені.
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30.04.2025 11:52 Ответить
Упісявся піськов?
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30.04.2025 11:54 Ответить
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30.04.2025 11:55 Ответить
 
 