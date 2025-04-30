Готовность РФ к переговорам без предварительных условий остается актуальной, - Песков
Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к переговорам по войне в Украине без предварительных условий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.
"Заявление Путина о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий актуально", - отметил он.
Также, по словам Пескова, Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе принесут результаты.
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То як це "без попередніх умов"? ******* кочнені.