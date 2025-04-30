Готовность РФ к переговорам без предварительных условий остается актуальной, - Песков

Представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к переговорам по войне в Украине без предварительных условий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Заявление Путина о готовности России к переговорам по Украине без предварительных условий актуально", - отметил он.

Также, по словам Пескова, Россия рассчитывает, что усилия США в мирном процессе принесут результаты.

Читайте: Уиткофф не смог убедить Путина прекратить огонь вдоль нынешней линии фронта, - Bloomberg