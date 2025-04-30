России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, - Сибига

России стоит перестать говорить о своей готовности к миру и безоговорочно согласиться на реальное и длительное прекращение огня.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига, передает Цензор.НЕТ.

"Украина в очередной раз подтверждает свою готовность к мирным переговорам в любом формате, как только мы увидим, что Россия действительно готова к сложному пути к миру, а не только к "мирному популизму" или кратковременному пропагандистскому прекращению огня ради парада 9 мая", - говорится в сообщении.

Сибига подчеркнул, что Россия может продемонстрировать настоящую готовность к мирным переговорам, согласившись на реальное прекращение огня минимум на 30 дней.

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"Если Россия готова к 60- или 90-дневному прекращению огня, мы тоже готовы. России пора перестать говорить о своей готовности к миру и начать действовать, безоговорочно согласившись на реальное и длительное прекращение огня. Когда прекратится огонь, могут начаться переговоры - в любом формате, который принесет мир", - добавил украинский министр.

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Напомним, ранее представитель кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ готова к переговорам по войне в Украине без предварительных условий.