Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї в Україну на $50 млн через прямі продажі, - ЗМІ
Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгресу про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.
Про це пише видання Kyiv Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Це охоплює експорт оборонних виробів, включаючи технічні дані, та оборонні послуги в Україну.
Цей дозвіл, перший після повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому, з'явився лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю пов'язану з Україною військову допомогу, наголосивши на новому пріоритеті: використання впливу США для припинення конфлікту за допомогою дипломатії, а не тривалої військової підтримки.
Аналітик з питань безпеки дослідницької групи "Точний" Колбі Бадвар пояснив:
Усі DCS є тихими; вони не оголошуються публічно, як іноземні військові продажі. Новина полягає в тому, що вони (продажі американської зброї) тривають, незважаючи на те, що всі прогнозували, що Трамп повністю відріже Україну.
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Кинули кістку післі місяців голодохи та пистюлин, тепер можна знов на усю горлянку лаяти Байдена....
тобто, безкоштовно!
я, правильно зрозумів?
Нафіга було той фонд створювати, якщо не наповнювати.
Може того і поспішали з угодою, щоб уже через фонд провести зброю
а так тут будут как всегда ныть и причитать "у нас завжди знайдуть причини співати тужливих пісень.."(с)
"Лёд тронулся господа присяжные заседатели"