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Новини допомога Україні від США
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Адміністрація Трампа схвалила перший експорт зброї в Україну на $50 млн через прямі продажі, - ЗМІ

Трамп дозволив експорт зброї в Україну

Адміністрація Дональда Трампа повідомила Конгресу про намір дозволити експорт оборонної продукції до України через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Про це пише видання Kyiv Post із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Це охоплює експорт оборонних виробів, включаючи технічні дані, та оборонні послуги в Україну.

Також читайте: Україна і США домовилися, що вже надана допомога не буде зараховуватися в угоді про корисні копалини, - Шмигаль

Цей дозвіл, перший після повернення Трампа до Білого дому понад 100 днів тому, з'явився лише через кілька тижнів після того, як адміністрація призупинила всю пов'язану з Україною військову допомогу, наголосивши на новому пріоритеті: використання впливу США для припинення конфлікту за допомогою дипломатії, а не тривалої військової підтримки.

Аналітик з питань безпеки дослідницької групи "Точний" Колбі Бадвар пояснив:

Усі DCS є тихими; вони не оголошуються публічно, як іноземні військові продажі. Новина полягає в тому, що вони (продажі американської зброї) тривають, незважаючи на те, що всі прогнозували, що Трамп повністю відріже Україну.

Читайте: Україна потребує залученості та лідерства Сполучених Штатів Америки у мирних зусиллях, - Сибіга

Автор: 

зброя (7468) США (22950) Трамп Дональд (5757)


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Топ коментарі
+11
Гарна новина...
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01.05.2025 08:42
+7
Надеюсь это лишь начало, ибо 50 млн. это ни о чем, но первый положительный сигнал
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01.05.2025 08:45
+6
Треба було брати ленд-ліз від старика Байдена, а не розказувать зебілам про безкоштовно зброю по німножка. Безкоштовний сир тільки в мышоловці. А по ітогу:
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01.05.2025 08:46
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Гарна новина...
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01.05.2025 08:42 Відповісти
Цього дуже мало.Нам потрибно стільки,щоб ніколи у жодного кацапа навіть думки не було лізти в Украіну.
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01.05.2025 08:44 Відповісти
Треба було брати ленд-ліз від старика Байдена, а не розказувать зебілам про безкоштовно зброю по німножка. Безкоштовний сир тільки в мышоловці. А по ітогу:
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01.05.2025 08:46 Відповісти
Хто його давав?
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01.05.2025 09:24 Відповісти
Старік Джо
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01.05.2025 09:26 Відповісти
Знову всі навкруги винні!
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01.05.2025 08:51 Відповісти
Перші ластівки!,) а її, зброї, то завжди мало,)
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01.05.2025 09:07 Відповісти
От же жадібна руда потвора...І ми всі думали "огент Краснов"
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01.05.2025 08:45 Відповісти
А хто він, якщо не агент Краснов?!
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01.05.2025 08:47 Відповісти
Він наш слоняра
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01.05.2025 08:49 Відповісти
Тоді він перший агент КДБ, що надає розвіддані безкоштовно та продає нам оборонні послуги.
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01.05.2025 09:27 Відповісти
САМЕ ТАК, ПРОДАЄ, а не дає безкоштовно! Продає за УКРАЇНСЬКІ ресурси і ЩЕ ПРИПЛАТИТИ ТРЕБА!!! Ти можеш ХОЧ ЩОСЬ подивитись окрім кацапських ЗМІ і Foxnews?!
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01.05.2025 09:36 Відповісти
Надеюсь это лишь начало, ибо 50 млн. это ни о чем, но первый положительный сигнал
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01.05.2025 08:45 Відповісти
МАЛО ТОГО, що ВСІ ресурси їм віддали, так ще й зброю маємо купувати окремо! Сподіваюся, Зе із срампоном не помруть своєю смертю!!!
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01.05.2025 08:48 Відповісти
Чиї ресурси віддали, чи не ті, що вже багато років належать олігархам?
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01.05.2025 09:28 Відповісти
БОЖЕ, це ж ЯКИМ треба бути ДОВБНЕМ, що в ТАКЕ вірити!
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01.05.2025 09:38 Відповісти
Капля - але капля камінь точить
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01.05.2025 08:50 Відповісти
То наче добра новина. З цим рудим телепнем вже радіти боїшся
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01.05.2025 08:53 Відповісти
Ось що робить цукерка для Трампа.
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01.05.2025 08:53 Відповісти
повідомила Конгресу про намір
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01.05.2025 08:56 Відповісти
Зараз трампісти обісцються від радощів!
Кинули кістку післі місяців голодохи та пистюлин, тепер можна знов на усю горлянку лаяти Байдена....
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01.05.2025 08:57 Відповісти
А що прикажеш робити, шановний? Наслідувати тих, хто обсцикається від зради: ааа, Америка нас зливає?
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01.05.2025 09:29 Відповісти
ну, це ж за рахунок копалин, що підписала зелена дегенератка свириденко?
тобто, безкоштовно!
я, правильно зрозумів?
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01.05.2025 09:03 Відповісти
Безкоштовного ні чего не бувае.
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01.05.2025 09:29 Відповісти
Логічно що так.
Нафіга було той фонд створювати, якщо не наповнювати.
Може того і поспішали з угодою, щоб уже через фонд провести зброю
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01.05.2025 09:37 Відповісти
для начала норм,лед тронулся господа присяжные заседатели)
а так тут будут как всегда ныть и причитать "у нас завжди знайдуть причини співати тужливих пісень.."(с)
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01.05.2025 09:10 Відповісти
Розкрадуть навіть зброю, до бабки не ходи.
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01.05.2025 09:16 Відповісти
Пока рано доставати з погреба горілку з салом але шампанського можна наїбнуть з почином.Трамп-пам-пам🍷
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01.05.2025 09:19 Відповісти
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01.05.2025 09:30 Відповісти
Ну це вважайте кінець "мирним переговорам".
"Лёд тронулся господа присяжные заседатели"
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01.05.2025 09:34 Відповісти
Місячна витрата 300млн дол. А це який об'єм?
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01.05.2025 09:38 Відповісти
 
 