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Новини допомога Україні від США Трамп про війну в Україні
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Трамп не припинить військову допомогу Україні через страх провини за програш Києва, - The Times

Допомога Україні від США: Трамп не зупинить повністю підтримку

Американський президент Дональд Трамп не буде повністю зупиняти військову та економічну допомогу для України, бо побоюється, що в такому разі Київ може програти у війні з РФ й провина за поразку ляже на нього. Він не хоче порівнянь з попередником Джо Байденом. 

Про це пише The Times із посиланням на неназвані джерела, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що у Києві вважають, що варіант виходу Дональда Трампа з мирних перемовин не такий вже й поганий, з огляду на його пропозиції територіальних поступок Росії.

При цьому українська влада розраховує, що США продовжать надсилати зброю.

Співрозмовники видання стверджують, що повне зупинення американської військової та економічної допомоги для Києва є малоймовірним, адже оскільки Трамп вважає, що в такому разі програє Росії.

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"Кажуть, що президент побоюється взяти на себе відповідальність, якщо Росія переможе Україну в разі припинення підтримки. Це створило б паралелі з хаотичним і принизливим виведенням військ з Афганістану, яке Трамп назвав "найбільш ганебною подією в історії нашої країни", - пише The Times.

"Трамп сам ще не знає, що робитиме… Він ще не вирішив. Найімовірніше, він залишить усе як є зараз: не припинятиме постачання зброї, але й не надсилатиме жодних нових поставок, і не скасовуватиме санкції проти Росії", - вважає голова комітету України у закордонних справах Олександр Мережко.

Інший варіант, який розглядають у Києві — Трамп продовжить надсилання допомоги, виділеної Байденом, але не надасть жодних нових пакетів. У цьому випадку, потік американської зброї закінчиться приблизно через пів року.

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"Після цього Україна опиниться в явно невигідному становищі, не маючи доступу до новітніх систем, таких як ракети Patriot, що захищають міста від балістичних ракет, та ATACMS, які мають дальність до 200 миль і використовуються для ударів по російських лініях постачання", - додає видання.

Однак це не має стати катастрофою для ЗСУ, які стали набагато менш залежними від традиційних систем важкого озброєння, які становлять основну частину поставок США. 

Автор: 

допомога (8365) США (22979) Трамп Дональд (5773) The Times (9) війна в Україні (4079)


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історичка трамп волав що зеленському не те що петріоти за 15 мільярдів а снігу взимку не продасть.
то трамп вже зупинив допомогу.
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01.05.2025 17:14 Відповісти
шоб не бути як Байден, то давай більше, рудий донні, значно більше, не стидайся
тоді будуть у тебе козирі проти *****
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01.05.2025 17:14 Відповісти
у него страх только когда меньше бабла могут дать,весь єтот звездешь про не продажу петриотов просто цирк разыгранный,то такой дядя что и минитмен может продать,главное бабло ну и памятник трампа можно на месте ленина бывшего на бессарабке поставить,или пересадить донни вместо щорса на коня
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01.05.2025 17:20 Відповісти
навіть за "байди", цей "трамбон" більш як пів року блокував разом із американськими підкуйловниками допомогу Україні
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01.05.2025 17:47 Відповісти
Конечно не прекратит, потому что это уже сделано. При "спящем" Байдене каждые 2 недели новый пакет помощи приходил, при Трампе через день новые требования.
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01.05.2025 18:05 Відповісти
 
 