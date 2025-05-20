62% американцев считают, что США должны продолжать военную поддержку Украины, - опрос

Более половины опрошенных американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины. Среди сторонников такой позиции как избиратели Демократической партии, так и Республиканской.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll.

Так, 62% респондентов считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.

Отмечается, что среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных, среди республиканцев - 59%.

Также 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такой позиции придерживаются большинство избирателей обеих партий.

