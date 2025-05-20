РУС
помощь Украине от США
62% американцев считают, что США должны продолжать военную поддержку Украины, - опрос

Мнение американцев о помощи Украине

Более половины опрошенных американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины. Среди сторонников такой позиции как избиратели Демократической партии, так и Республиканской.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.

Так, 62% респондентов считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.

Отмечается, что среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных, среди республиканцев - 59%.

Также 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такой позиции придерживаются большинство избирателей обеих партий.

Але обрали клоуна президентом.
20.05.2025 17:55 Ответить
А ми кого обрали?
20.05.2025 18:16 Ответить
Нууу, наш більш професійний, як актор.
20.05.2025 18:29 Ответить
Не бреши, американцы не голосуют на выборах в Украине
20.05.2025 18:40 Ответить
Трамп он конечно придурок, но придурок-популист а поэтому такие цифры для него должны иметь значение, хотя может быть он уже не придурок а кретин, тогда другой расклад...
20.05.2025 17:57 Ответить
Чувак миллиардер, сумевший дважды стать президентом единственной сверхдержавы на планете 'конечно придурок', ага. Он не придурок, он умный, хитрый манипулятор массами, блюдущий свои персональные интересы. Придурки те, кто верил, что он поставит их интересы выше своих.
20.05.2025 18:49 Ответить
А какие у него личные интересы? Про интересы США не спрашиваю, потому что вполне очевидно что ему видимо на них насрать.
20.05.2025 19:03 Ответить
Его личные интересы - иметь хорошие отношения с большим бизнесом, людьми которые ворочают миллиардами долларов. Это позволит ему (сколько еще проживет после президентства) и главное его потомкам вести жизнь о которой мы не можем даже мечтать. А большому бизнесу насрать на Украину, насрать на войну, насрать на людей под ногами, он видит только одно - есть казластан, который залез в халепу из которой не знает как выбраться, а значит есть возможность поднять новые миллиарды
20.05.2025 21:12 Ответить
Как то неубедительно это звучит, Трамп же не официантом в кафе был, у него с баблишком всё в поряде и у его детишек и внучат тоже всё ОК, поэтому яставлю на психические отклонения данного персонажа.
20.05.2025 21:22 Ответить
Кроме баблишка есть еще один наркотик, власть. Его выводок желает оставаться при власти, для этого опять же нужны эти миллиардеры, которым хочется участвовать в дерибане казластана. А вы ставьте на то, что он 'конечно придурок', почему нет..
21.05.2025 06:25 Ответить
Доні Карнеолі начхати що думають навіть ті голосували за нього.Їхня справа працювати і мовчати.
20.05.2025 17:57 Ответить
Ваня, ты с родным козластаном перепутал. Трампу, что б керувать , нужна опора в конгрессе. Эти люди выбирают конгрессменов каждые два года, если он не будет учитывать их интересы , то в конгрессе будет иметь не поддержку, а йух и импичмент.
20.05.2025 18:53 Ответить
Америка завжди захищала демократичні ціності в світі.Засос з психопатом із мордором щось не те
20.05.2025 19:33 Ответить
Справа в тому що американці вже нічого в сша не вирішують. І конгрес нічого не вирішує. В сша вже один диктатор Тампон все вирішує
20.05.2025 17:58 Ответить
рудий донні із цими громадянами США не згоден
рудий переконаний у необхідності підтримувати ***** та *********
20.05.2025 18:05 Ответить
Рудий отримав хабарь від Отару в розмірі $ 400 млн.
Народження 11 онука для цього недоумка найважливіше у світі.
А тут якась Україна плутається у налагодженні особистого бізнесу з путлером.
20.05.2025 18:16 Ответить
Американці розумніші за свого президента! Не того вибрали, розумієш...
20.05.2025 18:23 Ответить
План Буратіно в дії, але вже на американських полях
20.05.2025 20:55 Ответить
 
 