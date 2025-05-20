62% американцев считают, что США должны продолжать военную поддержку Украины, - опрос
Более половины опрошенных американцев считают, что администрация Дональда Трампа должна продолжать военную поддержку Украины. Среди сторонников такой позиции как избиратели Демократической партии, так и Республиканской.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris Poll, передает "ЕП", информирует Цензор.НЕТ.
Так, 62% респондентов считают, что администрация Трампа должна продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России.
Отмечается, что среди сторонников демократов такого мнения придерживаются 71% опрошенных, среди республиканцев - 59%.
Также 64% американцев считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такой позиции придерживаются большинство избирателей обеих партий.
рудий переконаний у необхідності підтримувати ***** та *********
Народження 11 онука для цього недоумка найважливіше у світі.
А тут якась Україна плутається у налагодженні особистого бізнесу з путлером.