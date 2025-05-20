США не остановили поставки оружия Украине, но решения о формировании новой помощи нет, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекратил поставки военной помощи для Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.
"США не остановили поставки оружия в Украину, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи пока нет", - сказал Рубио.
Однако, по его словам, Штаты сейчас сотрудничают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных батарей ПВО Patriot.
"Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, имеющими определенное количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом плане. Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их выработать", - добавил он.
Передбачив це трампистке і зробив Україні подушку безпеки, поки до цих без мозуку дійде, як іх путлер майє в усі дірки, і ще пуктлер курахиться, а трамписти ще стонуть від задоволення , що іх мають!
Производители оружия в США - в основном республиканцы
Это огромные доходы в бюджет США
Трамп решил перекрыть кислород ОРУЖЕЙНИКАМ АМЕРИКИ?
Которые голосовали за него
Чтобы и дальше продавать Украине оружие
И много зарабатывать
И я думаю - это ОРУЖЕЙНИКИ будут решать
Кому и сколько продавать оружия
А Трамп молча исполнять
Он может ,конечно ,повыделываться
Может даже сделать вид,что он - главный
Но ведь мы с вами знаем - это не так
Все и всегда в США решают те, кто создает БОГАТСТВО АМЕРИКИ
А это- АМЕРИКАНСКИЕ КОРПОРАЦИИ