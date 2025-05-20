РУС
Новости помощь Украине от США
2 731 19

США не остановили поставки оружия Украине, но решения о формировании новой помощи нет, - Рубио

Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекратил поставки военной помощи для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.

"США не остановили поставки оружия в Украину, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи пока нет", - сказал Рубио.

Однако, по его словам, Штаты сейчас сотрудничают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных батарей ПВО Patriot.

"Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, имеющими определенное количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом плане. Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их выработать", - добавил он.

Автор: 

Топ комментарии
+6
Ну, це теж саме шо припинили. Пакет Джо майжи скінчився. США пидтерлись Будапештскім меморандумом і встали на бік неофашистів - рашистів. Демократії у світі приходить кінець
20.05.2025 18:14 Ответить
+5
Хоч Байденівське отримуємо і то добре.
20.05.2025 18:11 Ответить
+3
Велика подяка дідусі Байдену!
Передбачив це трампистке і зробив Україні подушку безпеки, поки до цих без мозуку дійде, як іх путлер майє в усі дірки, і ще пуктлер курахиться, а трамписти ще стонуть від задоволення , що іх мають!
20.05.2025 18:26 Ответить
Яке ще "байденівське", якщо зброю постачають відповідно до закону, який розробили республіканці?
20.05.2025 19:09 Ответить
***** дістає натхнення від адміністрації овального кабінету сша
20.05.2025 18:11 Ответить
демократія це іллюзія.
20.05.2025 18:36 Ответить
Так так, і взагалі всі ми живимо у мартиці.
20.05.2025 20:27 Ответить
Трамп буде Україні викручувати руки - щоб вона зголосилась на умови рашки
20.05.2025 18:14 Ответить
Що ж так? Кишка у Трампушки тонка?
20.05.2025 18:21 Ответить
Доведеться за гроші. Рудий мародер же не проти грошей, правда?
20.05.2025 18:31 Ответить
А недомірку пох.
20.05.2025 18:32 Ответить
ви маєте намір профінанасувати ?
20.05.2025 18:38 Ответить
В Україні є уряд ,є приЗЕдент,чому Я повинен фінансувати?
20.05.2025 19:14 Ответить
У меня только один вопрос к пану Рубио
Производители оружия в США - в основном республиканцы
Это огромные доходы в бюджет США
Трамп решил перекрыть кислород ОРУЖЕЙНИКАМ АМЕРИКИ?
Которые голосовали за него
Чтобы и дальше продавать Украине оружие
И много зарабатывать
И я думаю - это ОРУЖЕЙНИКИ будут решать
Кому и сколько продавать оружия
А Трамп молча исполнять
Он может ,конечно ,повыделываться
Может даже сделать вид,что он - главный
Но ведь мы с вами знаем - это не так
Все и всегда в США решают те, кто создает БОГАТСТВО АМЕРИКИ
А это- АМЕРИКАНСКИЕ КОРПОРАЦИИ
20.05.2025 18:43 Ответить
Кубіо Рубіо...
20.05.2025 18:54 Ответить
амеріканські потвори🤠👺👹 ,запроданці ,не можуть відповсти від кремлівського корита ,куди москва зливає кров українців !
20.05.2025 19:01 Ответить
Дякуємо Джонні, ПНХ Донні
20.05.2025 19:23 Ответить
Скоро все по сценарію, "Падіння імперії" Трампа пристрелять впритул
20.05.2025 20:51 Ответить
 
 