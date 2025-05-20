США не остановили поставки оружия Украине, но решения о формировании новой помощи нет, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не прекратил поставки военной помощи для Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, его цитирует Clash Report.

"США не остановили поставки оружия в Украину, но решения о возможности формирования новых пакетов помощи пока нет", - сказал Рубио.

Однако, по его словам, Штаты сейчас сотрудничают с союзниками по НАТО над поставкой Украине дополнительных батарей ПВО Patriot.

"Но мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками, имеющими определенное количество батарей, которые они могли бы предоставить или передать во временное пользование украинцам для защиты, например, воздушного пространства Киева или других мест. И мы поощряем их в этом плане. Ни одна из этих стран не хочет отказываться от этих систем, а мы не можем быстро их выработать", - добавил он.

