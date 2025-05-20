УКР
5 220 54

США чекають від РФ умов припинення вогню з Україною для кращого розуміння Путіна, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо

Сполучені Штати очікують, що Росія представить свої умови припинення вогню з Україною, оскільки Вашингтон сподівається краще зрозуміти наміри російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін підходить до мирного процесу з холодною оцінкою витрат і вигод для Росії. Але очільник Кремля точно не отримав тієї війни проти України, на яку розраховував.

"Коли він вторгся в Україну, я думаю, він очікував, що уряд впаде і що його зустрічатимуть як визволителя, але це виявилося не так. І насправді Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни", - зауважив Рубіо.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військового вирішення війни в Україні немає, РФ вимагає те, що їй не належить, - Рубіо

Він також нагадав, що на переговорах у Стамбулі Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", що є "хорошим результатом".

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що дасть змогу провести ширші переговори. Ми чекаємо на ці умови, і тоді я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови", - додав американський держсекретар.

Також читайте: Поки невідомі принципи, які Росія хоче закласти у меморандум про мир з Україною, - Зеленський

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.

росія (67333) США (24127) Рубіо Марко (282) припинення вогню (331)
Топ коментарі
+21
В мене ця картинка вже на гарячій кнопці...
20.05.2025 21:55 Відповісти
+16
Слухаючи Трампа та Рубіо чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого...
20.05.2025 21:57 Відповісти
+14
Тату, де море(с)...
трампоідіото едішн...
20.05.2025 21:51 Відповісти
пішли вже на сто тридцяте коло.
зеленському варто зібрати тривожну валізку - куди тепер трамп його пожене з росією домовлятися...
20.05.2025 21:49 Відповісти
а що йому запропонуєте робити натомість ?
20.05.2025 22:14 Відповісти
йому це кому.
якщо зеленському то викинути на*єр гординю і почати воювати а не грати войовника.
нам дають гроші - то купи ти на них трошки розуму.
на ті гроші, на маленьку їхню частину можна купити ідеї у винахідників не на зарплаті.
армії не вистачає людей але якщо замість людей дати армії ідеї зокрема ідеї як меншою кількістю воювати успішніше то це замінить потребу в людях.
.
якщо трампу сказати то нехай на своїй могилі поставить урну, я нассу в неї.
20.05.2025 22:17 Відповісти
і почати воювати а не грати войовника.
Боюсь - 90% українців , тут і за кордоном , на це не погодяться !
20.05.2025 22:20 Відповісти
Читаючи NNN ""чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого..."". Хотя потом""""чомусь згадав"" - каких только московских подстилок тут не встретишь...
21.05.2025 12:04 Відповісти
Де та межа, за котрою Рубіо згадає що робить маганарцист з викорисатними ?
20.05.2025 21:50 Відповісти
Тату, де море(с)...
трампоідіото едішн...
20.05.2025 21:51 Відповісти
Американські ідіоти - найкращі ідіоти в світі🤣
20.05.2025 21:51 Відповісти
Не забирайте первенство у украинских ИДИОТОВ
В этом нам с 2019 года- НЕТ РАВНЫХ
Американцы - на втором месте
Что тоже почетно
20.05.2025 22:38 Відповісти
20.05.2025 23:18 Відповісти
Народи що уураїнці американці росіяни перестализ 0 читати і аналізувати одні сидять біля телевізорів і в інтернеті іншим все пох за нас вже все порішали а що ми можемо третім по приколу хоть паржом і відсоток тих що ДУМАЄ менший бо як співали кіт і лисиця на дурака не нужен нож єму немного подпоеш і делай сним что хош
21.05.2025 08:34 Відповісти
Які такі умови має висувати вбивця ?
Ви, що там всі розум втратили?
Капець яке самоприниження США демонструє нинішня влада в БД(
А мені соромно!
20.05.2025 21:52 Відповісти
Половині цивілізованого світу соромно.

А їм самим -- ні!

От такий коїться звиздець.
20.05.2025 22:05 Відповісти
путлєр вже підзаїбався оголошувати свої хотєлки на Україну а Рубіо ні сном ні духом - ти ж політик - чи куди?
20.05.2025 21:53 Відповісти
20.05.2025 21:54 Відповісти
В мене ця картинка вже на гарячій кнопці...
20.05.2025 21:55 Відповісти
Слухаючи Трампа та Рубіо чомусь згадав-тупий та ще тупіший за тупого...
20.05.2025 21:57 Відповісти
Ви дурні чи наївні?
Мабудь наївні дурні
20.05.2025 21:59 Відповісти
Куба,отдай наш хлеб
Куба,возьми свой сахар
Нам надоел бородатый Фидель
Куба,иди ты на ***.
20.05.2025 22:00 Відповісти
Шо ви, мля, вичікуюти? ***** вже сто разів і сам і через вонючий рот свого туалетного йоршика сказав про свої хатєлки. А ви ніяк не зрозумієте?...
20.05.2025 22:06 Відповісти
Нажаль ЗАдорнов був правий - вони тупі
20.05.2025 22:07 Відповісти
Есть такие люди, к которым хочется подойти и поинтересоваться, сложно ли без мозгов жить (Ф.Раневская)
20.05.2025 22:07 Відповісти
20.05.2025 22:08 Відповісти
Підождіть хєйтить Рубіо. Здається, він грає свою гру, на нашій стороні.
Аби не хрест на лобі , я б сказав що самий притомний політик з всього активного політичного зоопарку америки
20.05.2025 22:09 Відповісти
Рубіо грає свою гру на своїй стороні. Йому проблеми "негрів" до сраки.
20.05.2025 22:13 Відповісти
Все медицинские книги которые описывают болезни связанные с мозгами, преподают в школе трампа как великую дипломатию!
20.05.2025 22:10 Відповісти
А як же БЕЗумовне припинення вогню?
20.05.2025 22:10 Відповісти
Тобто - на думку США , це кацапи мають ставити умови припинення вогню ?!
Фсьо , приїхали ...
20.05.2025 22:12 Відповісти
Граф миру.
20.05.2025 22:13 Відповісти
А шо кажуть мєсниє потужниє мєнєджєра?
20.05.2025 22:14 Відповісти
США чекають від РФ умов припинення вогню з Україною для кращого розуміння Путіна
20.05.2025 22:15 Відповісти
Ну после стольких фейспалмов я так думаю это не глупость и не доверчивость. Судя по всему довольно спланированная и продуманная линия поведения. Для чего? Это уже другой вопрос. Но я сомневаюсь что это модно объяснить как-то иначе. Все они понимают.Думаю от амеров уже не стоит чего-то ожидать.
20.05.2025 22:15 Відповісти
Все зрозуміло - просто СШП дуже хочуть стати союзниками кацапів ... тепер треба прийняти це як факт !
20.05.2025 22:19 Відповісти
Ну хіба ж можна зрозуміти *********!
20.05.2025 22:22 Відповісти
Вони до цієї пори не зрозуміли, чого хоче путлер. Три роки пройшло. Якісь дивні дипломати в США.
Може там їм хтось пояснить, що мета путлера - знищення України, а всі можливі переговори то для відволікання уваги цивілізації і розвід лохів.
20.05.2025 22:26 Відповісти
20.05.2025 22:29 Відповісти
Нууу, пууина зрозуміти не важко, якщо ти рожумієш себе. А Рубіо і особливо Трампа зрозуміти взагалі не можливо. От для початку Рубіо спробував би щрозуміти Трампа. Інакше виправдовувати його надалі буде все важче і важче.
20.05.2025 22:52 Відповісти
Рубіо шукає в рускім гавні чорнослива
20.05.2025 22:59 Відповісти
США треба не чекати чогось від РФ, а нав'язувати свої умови. Наприклад, запровадити повне ембарго на купівлю чи продаж будь чого (без жодних виключень) щодо Росії, а також на певний час заморозити обсяги товарообігу з усіма країнами, які до ембарго не приєднаються (щоб унеможливити російський реекспорт та реімпорт через них). Та потім просто чекати поки путлер не приповзе на брюсі з проханням не добивати. Чи вони вже не світова держава?
20.05.2025 23:07 Відповісти
Так вони ж не хочуть !!!
21.05.2025 12:05 Відповісти
це вже не смішно
20.05.2025 23:25 Відповісти
Дебіли, вам їх 100 разів озвучили
21.05.2025 06:09 Відповісти
...чекає 47й відповіді, щоб зрозуміти, нарешті, що бажає пу
Та пу сам і його глашатаї вже, навіть, не 100, а тисячу раз чітко і відверто сказали, що їхні цілі НЕ змінилися і ніколи не зміняться: це знищення України, як держави, яка "не відбулася" і її не має бути, адже все є адин нарот, все є расєйська імперія.

Сказав пу, що за ціной він не постоїть і пафтарит... тобто: його вологи мрії - це прийняти парад на Хрещатику.

...а зараз пу буде подігрувати 47му... типа...потрібен час для підготовки проекту проекта меморандуму, треба узгодити рамки..

І?!!! Тут же пу каже, что нелегітимний Зе, укр.уряд, Верх.рада... з 2014 р. ...
і він не знає з ким вести перемовини...
Хахаха
Пу лише чекає моменту, щоб викатити свою вимогу про те, що єдиним "легітимним" є янукович - през, і далі по списку - азиров мертвечук, пшонка, табачник, попи ...тобто "укр.уряд" в екзилі...і пу був вимушенний вторгнутися, щоб захистити демократію і свободу, демілітаризувати і денаціфікувати ... нацистів, тобто пу вторгся, щоб встановити мир, тишу і благодать.

Оруел відпочіває і сумно палить в сторонці.

Сумно те, що світовий поліцейський, якій фактично роззброїв Україну, запевнивши, що надійно захистить, перетворився з гаранта міжн.права в торгаша.
На ринкі свої закони: не надуришь - не продашь, за дешево не купишь.
А принципи, цяцянки-обіцянки... чого воні варті?!
Тот прав, в кого більше прав, тобто є ядерка... і держить мене семеро
21.05.2025 08:21 Відповісти
Сколько Путин платит Трампу за принуждение к выполнению росийских условий Украину?
21.05.2025 10:25 Відповісти
Трампло американський янукович розводить лохів.
21.05.2025 10:31 Відповісти
Трамп не выйдет с переговор пока Украина не капитулирует. Это его задача от Путина.

Трамп - вгент Кремля. Его задача уничтожить экономику США, разволить НАТО, и не мешать захватить Путину часть Европы. Трамп немного и сам претендует на Европу

По Трамп - это Орбан в американской обвертке.
Не понимаю почему американцам нравится предатель США
21.05.2025 11:10 Відповісти
Це піндоська дно!!!!
21.05.2025 11:20 Відповісти
Розуміння путіна??? Це повний пистець... Душу каца..а зрозуміти хочуть ці дибіли з-за океану...Покличте його недоістот до себе з війною ...і зрозумієте...
22.05.2025 18:44 Відповісти
 
 