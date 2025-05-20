США чекають від РФ умов припинення вогню з Україною для кращого розуміння Путіна, - Рубіо

Сполучені Штати очікують, що Росія представить свої умови припинення вогню з Україною, оскільки Вашингтон сподівається краще зрозуміти наміри російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо під час слухань у Сенаті, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Путін підходить до мирного процесу з холодною оцінкою витрат і вигод для Росії. Але очільник Кремля точно не отримав тієї війни проти України, на яку розраховував.

"Коли він вторгся в Україну, я думаю, він очікував, що уряд впаде і що його зустрічатимуть як визволителя, але це виявилося не так. І насправді Росія сьогодні контролює менше територій, ніж після перших двох місяців війни", - зауважив Рубіо.

Він також нагадав, що на переговорах у Стамбулі Україна і Росія домовилися провести обмін полоненими у форматі "1000 на 1000", що є "хорошим результатом".

"Наскільки ми розуміємо, росіяни збираються підготувати умови, які вони вимагатимуть для досягнення припинення вогню, що дасть змогу провести ширші переговори. Ми чекаємо на ці умови, і тоді я буду набагато краще розуміти розрахунки пана Путіна, коли побачу, який вигляд мають ці умови", - додав американський держсекретар.

Що передувало?

Увечері 19 травня Трамп та Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад 2 години.

Після неї очільник Кремля заявив, що Москва готова запропонувати й працювати з Україною над можливим меморандумом про майбутній мирний договір. Водночас Путін вважає, що потрібно знайти компроміси, які б влаштували обидві країни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія та Україна негайно розпочнуть переговори щодо припинення вогню та завершення війни.