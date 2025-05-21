Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше, - Рубіо
Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни РФ проти України необхідно говорити із російським диктатором Володимиром Путіним.
Про це глава американської дипломатії сказав під час слухань комітету закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зокрема, під час слухань сенатор Білл Кітінг запитав у Рубіо, чи є Росія агресором.
"Так, Росія вторглася в Україну",- відповів очільник Держдепу.
Водночас він відмовився давати пряму відповідь на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем. Рубіо заявив, що для завершення війни необхідно підтримувати контакт з керманичем РФ.
"У війні проти України було скоєно воєнні злочини, і хто за них відповідальний – для цього ще буде час і місце, але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну... Наша мета зараз припинити цю війну, бо кожного дня, поки триває війна, гине більше людей, покалічені більше людей, і, відверто кажучи, щодня, поки триває війна, скоюється більше злочинів. Наша мета – припинити цю війну. Ми повинні мати можливість говорити (з Путіним, - ред.), щоб зробити це", - сказав Рубіо.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це для зеленої публіки пояснення.
Як це сказала Забужко: відкрили ворота ворогу?
А Трамп вам,зеленим,щось в чомусь винен?
І зелені-далеко не вся країна,а продукт проекту сн,засноваий поза межами.
Вам 73-ім,держсекретар чітко пояснив,а свого поводиря запитайте,як з тим у нього "як не зможу,то піду".
Берем Вікі:
-"Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи".
-"В.Зеленський: Голосів виборців-13 541 5284 522 450".
Який відсоток вас було по приколу-44.8
"А кто це 73, по прозвищу назови відомих"
З відомих-ті,яких слуга вже вспів "зробити" і тепер є його більшими критиками,аніж ненависний йому Порох,якось так.
І далі будуть гинути, поки ви не зрозумієте що все що робите марна трата часу
Притихла на Порошенка...
Ще є Сі -один,хто може,крім Трампа.Чи може,найвеличнішому ніхто не потрібен?
Розумію аргументи проти Трампа,якщо є,а та істерія проти нього ще не обридла?
Задля лайків,це ви можете писати програму-максимум,але вона буде той же ефект,що і "план перемоги",так передчасно всіма вже забутий.
Як писав один дописувач,або уряд нац.порятунку,або вибори,якщо брати реально.
Інша справа-яка має бути...
пізнішеніколи
- ви, борці за ідєю! какіє деньгі? шеф сказав - деньгі завтра!" ))
Як і вся трампівська камарілья.
У США усі притомні Американці, знають про злочини прутіна і московитів в Україні з 2014 року!! Покарання за них, НЕВІДВОРОТНЄ!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
Через 24 часа ????
Нехай всім цим гарантам повернеться те, що українці отримали від ваших гарантій в деятикратному розмірі
☆★★♣♧◆◇♡♥