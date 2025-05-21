Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни РФ проти України необхідно говорити із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це глава американської дипломатії сказав під час слухань комітету закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час слухань сенатор Білл Кітінг запитав у Рубіо, чи є Росія агресором.

"Так, Росія вторглася в Україну",- відповів очільник Держдепу.

Водночас він відмовився давати пряму відповідь на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем. Рубіо заявив, що для завершення війни необхідно підтримувати контакт з керманичем РФ.

"У війні проти України було скоєно воєнні злочини, і хто за них відповідальний – для цього ще буде час і місце, але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну... Наша мета зараз припинити цю війну, бо кожного дня, поки триває війна, гине більше людей, покалічені більше людей, і, відверто кажучи, щодня, поки триває війна, скоюється більше злочинів. Наша мета – припинити цю війну. Ми повинні мати можливість говорити (з Путіним, - ред.), щоб зробити це", - сказав Рубіо.

