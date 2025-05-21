УКР
4 119 67

Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше, - Рубіо

Рубо про діалог з путіним

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни РФ проти України необхідно говорити із російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це глава американської дипломатії сказав під час слухань комітету закордонних справ Палати представників, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час слухань сенатор Білл Кітінг запитав у Рубіо, чи є Росія агресором.

"Так, Росія вторглася в Україну",- відповів очільник Держдепу.

Водночас він відмовився давати пряму відповідь на запитання, чи є Путін воєнним злочинцем. Рубіо заявив, що для завершення війни необхідно підтримувати контакт з керманичем РФ.

"У війні проти України було скоєно воєнні злочини, і хто за них відповідальний – для цього ще буде час і місце, але зараз завдання полягає в тому, щоб припинити війну... Наша мета зараз припинити цю війну, бо кожного дня, поки триває війна, гине більше людей, покалічені більше людей, і, відверто кажучи, щодня, поки триває війна, скоюється більше злочинів. Наша мета – припинити цю війну. Ми повинні мати можливість говорити (з Путіним, - ред.), щоб зробити це", - сказав Рубіо.

+25
показати весь коментар
21.05.2025 19:17 Відповісти
+16
Неначасі. Десь це вже було.
показати весь коментар
21.05.2025 19:17 Відповісти
+9
🤡🤡🤡
показати весь коментар
21.05.2025 19:16 Відповісти
🤡🤡🤡
показати весь коментар
21.05.2025 19:16 Відповісти
Ще один Буратіно.
показати весь коментар
21.05.2025 19:26 Відповісти
Неначасі. Десь це вже було.
показати весь коментар
21.05.2025 19:17 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 19:17 Відповісти
"Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше"- Рубіо.
Це для зеленої публіки пояснення.
показати весь коментар
21.05.2025 19:18 Відповісти
Статтею *******,Сергей. Думаю,тебе видалять...
показати весь коментар
21.05.2025 19:51 Відповісти
Це ви зробили разом,73-ті. Дотепер не усвідомили ще...
показати весь коментар
21.05.2025 19:45 Відповісти
А хто доскакался,Алєксандр? За кого голосували востаннє?
показати весь коментар
21.05.2025 19:55 Відповісти
Тільки путіноїди або трампануті звинувачують у війні Україну або її владу (неважливо яку), адже саме росія цинічно і варварськи розпочала цю війну, порушивши всі можливі міжнародні угоди.
показати весь коментар
21.05.2025 20:01 Відповісти
Хто розмінував Південь,сприявши вторгненню?
Як це сказала Забужко: відкрили ворота ворогу?
А Трамп вам,зеленим,щось в чомусь винен?
І зелені-далеко не вся країна,а продукт проекту сн,засноваий поза межами.
Вам 73-ім,держсекретар чітко пояснив,а свого поводиря запитайте,як з тим у нього "як не зможу,то піду".
показати весь коментар
21.05.2025 20:20 Відповісти
73-це цифра,якою хваляться еснисти.
Берем Вікі:
-"Чисельність виборців, внесених до списків виборців на виборчих дільницях, на яких голосування було організовано та проведено - 30 105 004 особи".
-"В.Зеленський: Голосів виборців-13 541 5284 522 450".
Який відсоток вас було по приколу-44.8
"А кто це 73, по прозвищу назови відомих"
З відомих-ті,яких слуга вже вспів "зробити" і тепер є його більшими критиками,аніж ненависний йому Порох,якось так.
показати весь коментар
21.05.2025 21:06 Відповісти
Поправка: 13541528-Зеленський, 4522450-Порошенко
показати весь коментар
21.05.2025 21:52 Відповісти
Поки ви і далі ведете безрезультатні перемовини гинуть люди...
І далі будуть гинути, поки ви не зрозумієте що все що робите марна трата часу
показати весь коментар
21.05.2025 19:18 Відповісти
Що,, на цей час винні американці -трампівці, а до цього були винні байденці? А якже Володя Боневтік, який пообіцяв у 2019 році закінчити війну, бо її спеціально не закінчував Порошенко, бо на ній наживався? Я ні яким образом не підтримую дії адміністрації Трампа, але в них війни немає, вони будуть створювати "золотий купол" над США до тієї зброї, що в них є. А Боневтік Потужний створював асфальт для проїзду кацапських військ і розміновував для цього Чонгар, а винні знову США?
показати весь коментар
21.05.2025 19:54 Відповісти
Шобла і на Байдена клепала,тепер на Трампа.Аякже,в них на руках свій "план А-В-С",завезений патрушівським літаком з однієї з арабських країн.
Притихла на Порошенка...
показати весь коментар
21.05.2025 20:07 Відповісти
а де він тут писав про винні американці? ти постійно тут треба і не треба пишеш свої стандартні і однотипні пасквілі. не набридло ще? В даному випадку він написав про те, що те, що зараз робить трампівська адміністрація (переговори про переговори) - це даремна трата часу, бо там нема з ким і нема про що говорити. Байден це прекрасно розумів і тому взагалі не вів ніяких перемовин з кацапами.
показати весь коментар
21.05.2025 20:14 Відповісти
І що далі,що не вів переговори? А хто має вести?
Ще є Сі -один,хто може,крім Трампа.Чи може,найвеличнішому ніхто не потрібен?
Розумію аргументи проти Трампа,якщо є,а та істерія проти нього ще не обридла?
показати весь коментар
21.05.2025 20:36 Відповісти
ніхто не має вести переговори із воєнним злочинцем. це та ж сама ситуація, що якби у 42-му стали би вести переговори із Гітлером. з ху йлом можна вести розмову тільки тоді, коли він буде сидіти у трибуналі на лаві підсудних. це аксіома. і Байден це розумів, тому і не грався у ту "дипломатію" із ху йлом. а Трамп грається, постійно отримуючи від ху йла приниження. на сьогоднішній день єдина розмова з ху йлом - це потік зброї в Україну і тотальне посилення санкцій проти того лепрозорію. і все. якщо це все зробити, то за рік і не потрібно буде взагалі вести ніяких переговорів з ху йлом. бо до цього часу те ху йло можуть самі чекісти добити табакеркою за те, що кинув федерацію у прірву.
показати весь коментар
21.05.2025 21:01 Відповісти
Має працювати професійна дипломатія,а не 5-6 потужних на чолі з козирем.
Задля лайків,це ви можете писати програму-максимум,але вона буде той же ефект,що і "план перемоги",так передчасно всіма вже забутий.
показати весь коментар
21.05.2025 21:59 Відповісти
коли йдуть бойові дії ніяка дипломатія не вирішить це питання. це не війна в Афганістані, коли афганський уряд офіційно запросив совєтів, щоб вони допомогли навести порядок в країні своїми збройними силами. ось там дипломатія повинна була працювати. і вона працювала в Женеві, якщо не помиляюсь. сьогодні в Україні війна екзистенційна за виживання і право на існування української нації. тут уже не тільки 5-6 менеджерів, тут уже навіть американські професійні дипломати не допоможуть, бо ху йло прийме тільки капітуляцію України. на менше воно не згодне. Трамп із своїми дипломатами не може домогтися у ху йла простого припинення вогню. сотні днів виявилось Чубу мало для цього. тепер ще 100 днів, хоча Чуб вже дав задню і нк наполягає уже на припиненні вогню. тому на сьогоднішній день з кацапами потрібно вести мову виключно посиленням санкцій і наданням Україні військової допомоги. це як мінімум. як максимум, то потрібно було вже давно створити коаліцію військ на зразок колись антигітлерівської коаліції і відправити їх в Україну на допомогу ЗСУ, тим більше, що усі юридичні і законні передумови для її створення є - це стаття 51 Статуту ООН про колективну оборону, яка має бути підкріплена Будапешстським меморандумом, тобто першими, хто мав би почати формувати цю військову коаліцію мають бути підписанти Будапешта і ті країни, які потім долучилися до цього меморандуму. ось у цьому питанні і є величезні претензії до наших 5-6 менеджерів і в першу чергу до самого того найголовнішого менеджера, бо це його обов'язок конституційний - забезпечити обороноздатність України.
показати весь коментар
21.05.2025 22:21 Відповісти
Все в комплексі і професійно. 5-6 потужних,які керують країною,не виведуть країну з війни.
Як писав один дописувач,або уряд нац.порятунку,або вибори,якщо брати реально.
показати весь коментар
21.05.2025 22:28 Відповісти
ніяка влада в Україні не зможе вже вивести Україну з війни. ніякі вибори чи уряд порятунку не зможуть кардинально нічого зробити. еіективності додати можуть. це так. бо не потрібно будувати житло, багатоповерхівки типу для інвестицій, щоб на нерухомості заробити чи на ремонтах доріг, стадіонів і прочої муйні. усі ці виробничі потужності повинні переведені бути на військові рейки і виробляти потрібні для фронту речі, а не будувати готелі в Буковелі чи ремонтувати стадіони. це все буде потім. якщо виживемо. а зараз девіз - все для фронту, все для перемоги. інакше ніяк.
показати весь коментар
21.05.2025 22:36 Відповісти
Так,влада має бути на чолі,з ким має вести переговори Захід про постачання,мир?
Інша справа-яка має бути...
показати весь коментар
21.05.2025 22:43 Відповісти
саме так. влада має бути на чолі. ефективному чолі. питанням створення антипутінської коаліції військ Зе і Єрмак мали займатися буквально з 24.02.22. для цього все було. були проголосовані резолюції Генасамблеї ООН, де рашу визнали агресором. і тільки як проголосували ці резолюції, то Україна відразу мала би піднімати питання про колективну оборону згідно статті 51 Статуту ООН. і додатково акцентувати увагу, що тут не тільки стаття 51, а стаття 51 разом із Будпапештським меморандумом. в Кувейта не було ніякого Будапештського меморандуму, проте вони якось скористалися тієї статтею 51 і колективно за допомогою військової коаліції викинули агресора Садама із своєї країни. так само і наші зелені мали працювати над тим питанням, а не бігати із самітами миру, із планами перемоги і прочим брєдом. якби вони підняли це питання, а їх тихо би послали, то тоді до зелені питань було би менше. але ж вони це питання про статтю 51 не піднімали. а повинні були. навіть якщо вони його піднімали кулуарно, бо не знали як світ відреагує, то все одно журналюги, особливо західні, розкопали би ті кулуарні перемовини і точно злили би їх у мережу. проте такого не було. значить, зелена влада наша і кулуарно теж не піднімала це питання.
показати весь коментар
21.05.2025 23:54 Відповісти
Поділля16 дякуючи мудрому наріду, в країни політичні імбіцили та дипломатія яка не взмозі переконати США та в декого у ЕС.
показати весь коментар
21.05.2025 20:42 Відповісти
Для цього в штат Держдепартамента взяли чаклуна Вуду.
показати весь коментар
21.05.2025 19:20 Відповісти
говорити з путіним прийдеться років десять. Але це не точно. Може і більше. А потім він помре, і поговорити з путіним вам вже не вдасться.
показати весь коментар
21.05.2025 19:20 Відповісти
Може вбьють раніше
показати весь коментар
21.05.2025 19:35 Відповісти
Та яка відповідальність , з цими її точно не буде .
показати весь коментар
21.05.2025 19:25 Відповісти
З цими, це з якими? Ви мали на увазу Зе і його 6 ефективних менеджера?
показати весь коментар
21.05.2025 19:55 Відповісти
У нас взагалі є хоч якесь МЗС? Чим ті себіги займаються? Чути кого завгодно. тільки не їх...
показати весь коментар
21.05.2025 19:26 Відповісти
Ублюдок.
показати весь коментар
21.05.2025 19:26 Відповісти
Рубио, дурачок ты пришибленный у меня есть говорящий попугайчик, утверждающий что путин *****, с ним поговори, толку будет больше...
показати весь коментар
21.05.2025 19:27 Відповісти
А яке відношення має Рубіо до обіцянок Зе і Трампа? Як на мене, то вони обидва обіцяли мир, тільки Зеля через рік, а Трамп через 24 години. Але обидва пропонували першою справою подивитися в очі пуйлу і відшукати там та перестати стріляти. Допомогло? Тільки в Трампа війни немає і не буде, бо тільки дурак насмілиться напасти на США, а в Україні одинадцять років війна, але Зеля витрачав бюджетні гроші на асфальт 500 мільярдів замість озброєння, бо звідти можна було вкрасти мільярди на своє не бідне життя.
показати весь коментар
21.05.2025 19:59 Відповісти
Ага, Зеля всё спионерил а Трамп помогал ему мешки с баблом тащить ну а единственным президентом в мире который не то что не воровал, но и свои последние отдавал был Пётр Лексеич
показати весь коментар
21.05.2025 20:05 Відповісти
Та забудьте вже за "Петра Лексевича", у вас 7-й рік президентом і Верховним головнокомандувачем є Бубочка Боневтік. Петра Олексійовича ви облили брудом ще у 2019 році і вибрали собі те, що треба, то чого такі незадоволенні і шукаєте винних, то серед американців, то німці щось не те дали, то поляки когось не пропустили, а Зеля і його корупціонери такі всі пухнасті і білі-білі?
показати весь коментар
21.05.2025 20:14 Відповісти
Та шо о том Зеле говорить, как известно всем на ВатаТВ, он нелегитимный наркоман и неонацист а уж про его коррупционные дела весь Мудазвон Лайф с утра до ночи теревенит.Но вот только не смотрят люди в Украине ВатаТВ и похоже опять тот Зеля станет президентом Украины.
показати весь коментар
21.05.2025 20:39 Відповісти
Слуга хазяїна і похоже обох викинуть на смітник,а не "похоже опять",серий ти волк
показати весь коментар
21.05.2025 22:16 Відповісти
Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше ніколи
показати весь коментар
21.05.2025 19:29 Відповісти
Хто доскакался?
показати весь коментар
21.05.2025 19:47 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 19:30 Відповісти
**** имбицилы трамповские, с вами ***** уже ни кто вести переговоры не хочет, венса новый папа бортанул дипломатически, рубио размазали вчера в сенате и ему *****, вся америка видела как он топил себя сам фактически, китай сейчас не отвечает на просьбы о "заключить сделку", есть 90 дней и *******, им подходит, нахера им с какимто там трампом разговаривать, ес уже без сша ведет политику санкций, рф открыто срала на вас с высокой колокольни, индия и пакистан показали что и без вас неплохо справиться могут, Канада твердо стоит на своем, и только в белом доме старый рыжий идиот и его команда уверена, что они еще великие, и только журналисты сраные им задают неудобные вопросы типа: "а не кажется ли вам что от нас морозится весь мир, и мы скоро станем изолированными?".
показати весь коментар
21.05.2025 19:32 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 19:38 Відповісти
Або ішак здохне, або падишах, обіцянки залишаться, а Пуйло всіх на@бе.
показати весь коментар
21.05.2025 19:33 Відповісти
Ох і гнида...
показати весь коментар
21.05.2025 19:34 Відповісти
"- а деньгі?
- ви, борці за ідєю! какіє деньгі? шеф сказав - деньгі завтра!" ))
показати весь коментар
21.05.2025 19:37 Відповісти
Дебіл.

Як і вся трампівська камарілья.
показати весь коментар
21.05.2025 19:38 Відповісти
Напевно, Рубіо вважає, що відповідальність настане після того, як Америка і лайносрандія відновлять економічні відносини!
показати весь коментар
21.05.2025 19:38 Відповісти
Московитам-окупантам, ОБОВЯЗКОВО треба подивитися цей фільм ФРН!! Покарання, за їх злочини в мирній Україні, невідворотнє!!
У США усі притомні Американці, знають про злочини прутіна і московитів в Україні з 2014 року!! Покарання за них, НЕВІДВОРОТНЄ!
«В лабиринте молчания» (Германия, 2014) // посвящен «Освенцимским процессам».
https://www.youtube.com/watch?v=gaNahvVXkVY
показати весь коментар
21.05.2025 19:45 Відповісти
показати весь коментар
21.05.2025 19:47 Відповісти
"Ответственность за военные преступления будет позже."
Через 24 часа ????
показати весь коментар
21.05.2025 19:48 Відповісти
Шо воно блдь меле? В сша при владі кліка тупоголових виродків і імбецилів
показати весь коментар
21.05.2025 19:59 Відповісти
Вот так бесславно и демонтируется мировой порядок. Придется строить другой. Но это уже будет после очередной большой войны. Заходим на очередной столетний вираж по ходу.
показати весь коментар
21.05.2025 20:09 Відповісти
І знову у всьому винен Трамп, а до цього був Байден. А де відповідальність нашого президента Зе, якого вибрали 73% за обіцянки закінчити війну і не просто закінчити, а з виходом на кордони 1991 року. Я слухав і читав передвиборчу програму Зе, якого ще знають як Боневтік і я там не бачив повідомлення, що війну в Україні має закінчувати американський президент, там чітко Вован обіцяв зробити це сам. Але ж було комфортно зебілам слухати брехню, його обіцянки про мільярдний ліс, про безкоштовні смартфони кожному пенсіонеру, про 4 тисячі баксів кожному вчителю, про роботу в Україні і для громадян Польщі, про легке відкриття і ведення бізнесу, про російську мову і "олиннарот", про какую разницу біля якого пам'ятника будt зустрічатися молодь, аби там був асфальт і тому подібне. Отримали обіцянки???
показати весь коментар
21.05.2025 20:10 Відповісти
Щоб завершити війну потрібно кілька балістичних ракет пустити по логістиці!!!!!!! А НЕ говорити!!!!!!!!
показати весь коментар
21.05.2025 20:10 Відповісти
Щоб закінчити війну потрібно провести вибори, або на крайній випадок створити уряд національного спасіння, бо на мій погляд з Боневтіками нам видніється тільки велика і позорна поразка.
показати весь коментар
21.05.2025 20:17 Відповісти
Абсолютно,як говорить одна ведуча поважного твканалу.
показати весь коментар
21.05.2025 22:19 Відповісти
Пітіцію підпишете з вимогою до. Зє піти у відставку?
показати весь коментар
21.05.2025 22:52 Відповісти
Перед ким буде відповідальність? Ваш недолугий шеф вводить санкції проти слідчих міжнародного кримінального суду в Гаазі.
показати весь коментар
21.05.2025 21:04 Відповісти
США опускається з кожним днем нижче, мабуть все таки лідерство США закінчилося
показати весь коментар
21.05.2025 21:41 Відповісти
П#здить цей Рубіо, - гніди забрали ядерну зброю у українців, і дурочка включають.
Нехай всім цим гарантам повернеться те, що українці отримали від ваших гарантій в деятикратному розмірі
☆★★♣♧◆◇♡♥
показати весь коментар
21.05.2025 21:59 Відповісти
 
 