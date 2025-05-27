Военный РФ приговорен к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими в Черниговской области

К пожизненному заключению приговорен военный армии РФ, который в марте 2022 года расстрелял авто с гражданскими, которые эвакуировались с Черниговщины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По публичному обвинению прокуроров Прилуцкой окружной прокуратуры Черниговской области в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК Украины).

Приговором суда он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года, пытаясь выехать в безопасное место, восемь гражданских жителей Прилуцкого района, среди которых трое детей, на автомобилях "Skoda Superb" и "Renault Меgаnе" направлялись из Нежинского района в сторону г. Ичня Прилуцкого района.

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На автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям двигались военнослужащие РФ, в том числе осужденный, на двух бронированных машинах типа "Тигр". Гражданские транспортные средства не представляли для оккупантов какой-либо угрозы. Однако военные государства-агрессора беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета.

В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Другие гражданские лица не пострадали.

Кроме того, осужденный вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb", осуществив в дальнейшем выстрелы в его газовый баллон.

Находясь на месте, военный РФ средствами телефонной связи доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только одну машину и водителя.

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Специальное досудебное расследование - Прилуцкое РВП ГУНП в Черниговской области, оперативное сопровождение - ВПК в Черниговской области ДК НП Украины.