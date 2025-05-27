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Новости Военные преступления россиян Расследование военных преступлений РФ
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Военный РФ приговорен к пожизненному заключению за расстрел автомобиля с гражданскими в Черниговской области

огпу

К пожизненному заключению приговорен военный армии РФ, который в марте 2022 года расстрелял авто с гражданскими, которые эвакуировались с Черниговщины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

По публичному обвинению прокуроров Прилуцкой окружной прокуратуры Черниговской области в порядке специального судебного разбирательства военнослужащий РФ признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами, совершенного группой лиц (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК Украины).

Приговором суда он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2022 года, пытаясь выехать в безопасное место, восемь гражданских жителей Прилуцкого района, среди которых трое детей, на автомобилях "Skoda Superb" и "Renault Меgаnе" направлялись из Нежинского района в сторону г. Ичня Прилуцкого района.

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На автодороге между селами Ивангород и Крупичполе навстречу гражданским автомобилям двигались военнослужащие РФ, в том числе осужденный, на двух бронированных машинах типа "Тигр". Гражданские транспортные средства не представляли для оккупантов какой-либо угрозы. Однако военные государства-агрессора беспричинно обстреляли их из автоматов и пулемета.

В результате обстрела водитель автомобиля "Skoda Superb" погиб, его пассажир получил ранения. Другие гражданские лица не пострадали.

Кроме того, осужденный вместе с сообщником уничтожили автомобиль "Skoda Superb", осуществив в дальнейшем выстрелы в его газовый баллон.

Находясь на месте, военный РФ средствами телефонной связи доложил командиру о том, что им удалось расстрелять только одну машину и водителя.

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Специальное досудебное расследование - Прилуцкое РВП ГУНП в Черниговской области, оперативное сопровождение - ВПК в Черниговской области ДК НП Украины.

Автор: 

армия РФ (19562) приговор (1233) военные преступления (1446) Офис Генпрокурора (2489)


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Топ комментарии
+10
А чому харю чорта замалювали. Може б чорта більше людей індифікувало. Що за гуманість???
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27.05.2025 14:42
+4
Патужна, мусора делают вид что заняты чем-то важным вместо того чтобы на фронт идти?
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27.05.2025 14:51
+3
Якщо його треба витягнути з Мордору для виконання вироку, то чи не варто знищити на місці, наскільки ж менше геморою.
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27.05.2025 14:42
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Правила форума Совет форумчан
Якщо його треба витягнути з Мордору для виконання вироку, то чи не варто знищити на місці, наскільки ж менше геморою.
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27.05.2025 14:42 Ответить
Можливо, і цього робить не треба буде... Три роки йде війна... Чи він, взагалі, ще живий?
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27.05.2025 14:54 Ответить
А чому харю чорта замалювали. Може б чорта більше людей індифікувало. Що за гуманість???
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27.05.2025 14:42 Ответить
Бо чорт подасть скаргу на Ккраїну до ґейропейського суду "паправамчєлавєков" за "нарушеніє прав чєлавєка", виграє справу і отримає тисяч з 20 євреїв.
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27.05.2025 14:51 Ответить
Феєрично це працює - кацапи можуть подавати в ЄСПЧ на Україну , а українці не можуть подавати на рашку бо та офіційно послала те ЄСПЧ ...
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27.05.2025 15:53 Ответить
є певна інформація, що ЄСПЧ продовжує приймати до розгляду позови пацаків, а чому не від замбійців, в чому різниця?
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27.05.2025 16:06 Ответить
Ба більше. На відміну від парашії, Україна зобов'язана виконувати рішення ЄСПЛ... І виконує...
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27.05.2025 20:13 Ответить
він 100% на "Миротворці" є.
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27.05.2025 15:53 Ответить
Оперативно ! Залишилось тільки знайти, арештувати і привезти його з ****** !
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27.05.2025 14:43 Ответить
Патужна, мусора делают вид что заняты чем-то важным вместо того чтобы на фронт идти?
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27.05.2025 14:51 Ответить
літер багато-сенсу нуль...
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27.05.2025 14:54 Ответить
А чому ніде не вказано що вирок заочний, і кідара цього ми ніколи вже не побачимо?
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27.05.2025 14:58 Ответить
 
 