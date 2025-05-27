Військового РФ засуджено до довічного ув’язнення за розстріл автомобіля з цивільними на Чернігівщині

До довічного ув’язнення засуджено військового армії РФ, який у березні 2022 року розстріляв авто із цивільними, які евакуйовувалися з Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області у порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року, намагаючись виїхати в безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях "Skoda Superb" та "Renault Mеgane" прямували з Ніжинського району в сторону м. Ічня Прилуцького району.

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На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці РФ, у тому числі засуджений, на двох броньованих машинах типу "Тигр". Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.

Внаслідок обстрілу водій автомобіля "Skoda Superb" загинув, його пасажир дістав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Крім того, засуджений разом зі спільником знищили автомобіль "Skoda Superb", здійснивши у подальшому постріли в його газовий балон.

Перебуваючи на місці, військовий РФ засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.

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Спеціальне досудове розслідування – Прилуцьке РВП ГУНП в Чернігівській області, оперативний супровід – ВПК в Чернігівській області ДК НП України.