УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10298 відвідувачів онлайн
Новини Воєнні злочини російських окупантів Розслідування воєнних злочинів РФ
1 993 12

Військового РФ засуджено до довічного ув’язнення за розстріл автомобіля з цивільними на Чернігівщині

огпу

До довічного ув’язнення засуджено військового армії РФ, який у березні 2022 року розстріляв авто із цивільними, які евакуйовувалися з Чернігівщини.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення прокурорів Прилуцької окружної прокуратури Чернігівської області у порядку спеціального судового розгляду військовослужбовця РФ визнано винним  у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненого групою осіб (ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України).

Вироком суду його засуджено до довічного позбавлення волі.

Прокурор у суді довів, що у березні 2022 року, намагаючись виїхати в безпечне місце, вісім цивільних мешканців Прилуцького району, серед яких троє дітей, на автомобілях "Skoda Superb" та "Renault Mеgane" прямували з Ніжинського району в сторону м. Ічня Прилуцького району.

Також читайте: В Україні зафіксовано понад 167 тисяч воєнних злочинів РФ, - Лубінець

На автодорозі між селами Івангород та Крупичполе назустріч цивільним автомобілям рухались військовослужбовці РФ, у тому числі засуджений, на двох броньованих машинах типу "Тигр". Цивільні транспортні засоби не становили для окупантів будь-якої загрози. Проте військові держави-агресора безпричинно обстріляли їх з автоматів та кулемету.

Внаслідок обстрілу водій автомобіля "Skoda Superb" загинув, його пасажир дістав поранення. Інші цивільні особи не постраждали.

Крім того, засуджений разом зі спільником знищили автомобіль "Skoda Superb", здійснивши у подальшому постріли в його газовий балон.

Перебуваючи на місці, військовий РФ засобами телефонного зв’язку доповів командиру про те, що їм вдалось розстріляти лише одну автівку та водія.

Також дивіться: Зґвалтування вагітної, викрадення людини та катування: двох військових РФ засудили до 12 років, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Спеціальне досудове розслідування – Прилуцьке РВП ГУНП в Чернігівській області, оперативний супровід – ВПК в Чернігівській області ДК НП України.

Автор: 

армія рф (17713) вирок (1089) воєнні злочини (1870) Офіс Генпрокурора (3268)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
А чому харю чорта замалювали. Може б чорта більше людей індифікувало. Що за гуманість???
показати весь коментар
27.05.2025 14:42
+4
Патужна, мусора делают вид что заняты чем-то важным вместо того чтобы на фронт идти?
показати весь коментар
27.05.2025 14:51
+3
Якщо його треба витягнути з Мордору для виконання вироку, то чи не варто знищити на місці, наскільки ж менше геморою.
показати весь коментар
27.05.2025 14:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо його треба витягнути з Мордору для виконання вироку, то чи не варто знищити на місці, наскільки ж менше геморою.
показати весь коментар
27.05.2025 14:42 Відповісти
Можливо, і цього робить не треба буде... Три роки йде війна... Чи він, взагалі, ще живий?
показати весь коментар
27.05.2025 14:54 Відповісти
А чому харю чорта замалювали. Може б чорта більше людей індифікувало. Що за гуманість???
показати весь коментар
27.05.2025 14:42 Відповісти
Бо чорт подасть скаргу на Ккраїну до ґейропейського суду "паправамчєлавєков" за "нарушеніє прав чєлавєка", виграє справу і отримає тисяч з 20 євреїв.
показати весь коментар
27.05.2025 14:51 Відповісти
Феєрично це працює - кацапи можуть подавати в ЄСПЧ на Україну , а українці не можуть подавати на рашку бо та офіційно послала те ЄСПЧ ...
показати весь коментар
27.05.2025 15:53 Відповісти
є певна інформація, що ЄСПЧ продовжує приймати до розгляду позови пацаків, а чому не від замбійців, в чому різниця?
показати весь коментар
27.05.2025 16:06 Відповісти
Ба більше. На відміну від парашії, Україна зобов'язана виконувати рішення ЄСПЛ... І виконує...
показати весь коментар
27.05.2025 20:13 Відповісти
він 100% на "Миротворці" є.
показати весь коментар
27.05.2025 15:53 Відповісти
Оперативно ! Залишилось тільки знайти, арештувати і привезти його з ****** !
показати весь коментар
27.05.2025 14:43 Відповісти
Патужна, мусора делают вид что заняты чем-то важным вместо того чтобы на фронт идти?
показати весь коментар
27.05.2025 14:51 Відповісти
літер багато-сенсу нуль...
показати весь коментар
27.05.2025 14:54 Відповісти
А чому ніде не вказано що вирок заочний, і кідара цього ми ніколи вже не побачимо?
показати весь коментар
27.05.2025 14:58 Відповісти
 
 