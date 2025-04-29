Зґвалтування вагітної, викрадення людини та катування: двох військових РФ засудили до 12 років, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора домоглися засудження двох військовослужбовців армії РФ за скоєння воєнних злочинів на Київщині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засуджені є бійцями 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу Збройних сил РФ. У березні 2022 року, під час тимчасової окупації одного з селищ у Київській області, вони разом з іншими військовими викрали місцевого мешканця, катували його, зв’язували та утримували у погребі, змушуючи до примусової праці. Потерпілому вдалося втекти через чотири дні.

Крім того, російські військові вчинили зґвалтування вагітної жінки, що призвело до втрати дитини. Також вони застосовували насильство, пограбували та залякували ще трьох цивільних осіб, погрожуючи їм зброєю.

Суд визнав їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених. Досудове розслідування проводило Головне слідче управління Нацполіції.

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