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Новини Фото Воєнні злочини російських окупантів
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Зґвалтування вагітної, викрадення людини та катування: двох військових РФ засудили до 12 років, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Прокурори Офісу Генерального прокурора домоглися засудження двох військовослужбовців армії РФ за скоєння воєнних злочинів на Київщині.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє російських військових отримали 12 років за воєнні злочини на Київщині

Як зазначається, засуджені є бійцями 6-го танкового полку 90-ї танкової дивізії центрального військового округу Збройних сил РФ. У березні 2022 року, під час тимчасової окупації одного з селищ у Київській області, вони разом з іншими військовими викрали місцевого мешканця, катували його, зв’язували та утримували у погребі, змушуючи до примусової праці. Потерпілому вдалося втекти через чотири дні.

Крім того, російські військові вчинили зґвалтування вагітної жінки, що призвело до втрати дитини. Також вони застосовували насильство, пограбували та залякували ще трьох цивільних осіб, погрожуючи їм зброєю.

Суд визнав їх винними у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України) та призначив покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених. Досудове розслідування проводило Головне слідче управління Нацполіції.

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армія рф (17457) насилля (295) війна в Україні (4032)


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Тих що "воювали" в Київській області на 95% вже нема живих. Крім Царьова...
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29.04.2025 17:17 Відповісти
Що це за **** термін 12 років ?! В результаті їх дій загинула дитина , це вже довічне ! Ублюдочних судей на саперні роботи на нуль !
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29.04.2025 17:17 Відповісти
А мало статтей! Сама по собі агресивна невиправдана війна є злочином проти миру.
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29.04.2025 17:20 Відповісти
Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених
Це треба писати завжди на початку таких переможних Потужних статей!! Бо фейспалм якийсь, панове редактори 🌚🌝🙈
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29.04.2025 17:18 Відповісти
засуджено заочно означає що зібрані докази. І покарання буде також. На все свій час
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29.04.2025 17:31 Відповісти
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29.04.2025 17:54 Відповісти
боже мій..., якась інша порода... треба, щоб не розмножувались...
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29.04.2025 17:19 Відповісти
"Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених"
Краще, щоб здохли до затримання (яке ще невідомо буде, чи не буде).
Може хоч на добрива підуть. Хоча... на таких добривах й курурудза не буде рости.

Я не садист, але краще, щоб здохли тут. Й краще - шрапнель, чи уламки БК, бо смерть від кулі... Це для таких [...] - амністія.
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29.04.2025 17:53 Відповісти
Це ж скільки людей доводили свою потрібність в тилу!Дізнання,розшук,слідчі дії,опитування свідків,розгляд суду...Та їдьте всім кагалом на фронт і вбийте хоча б одного москаля!Там всі такі як оті два...
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29.04.2025 17:55 Відповісти
Хоча б заочно засудили на довічне...підари..
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29.04.2025 18:37 Відповісти
 
 