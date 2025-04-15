Українка розповіла про сексуальне насилля з боку військових РФ під час окупації. ВIДЕО
Українка Дар'я Зименко розповіла про воєнні злочини російських військових під час окупації у 2022 році.
Про це йдеться в сюжеті DW, передає Цензор.НЕТ.
Вона зазнала сексуального насилля з боку рашистів. Після цього вона проходить психотерапію та допомагає іншим людям, які пережили таку травму.
"Вони прийшли до нас в будинок та сказали, що вони знають, нібито хтось дзвонив. Після цього дзвінка їхні позиції дуже накрили. Вони влаштували допит години десь на чотири. В один із наступних днів вони прийшли до нас знову, зібрали нас всіх у дворі. Цей головний серед них дістає з кишені телефон та запитує: "Чий це?". Я сказала, що цей мій. Він каже: збирайся, ти маєш їхати на допит", - розповіла постраждала.
За словами Дар'ї, головним серед них був бурят.
"Він везе мене в будинок сусідів. Сусідів на той момент не було і він мене виводить з машини в цей будинок. Я розуміла, до чого це йде. Я запитала, чи він мене питатиме за телефон якусь інформацію чи якісь інші питання. Він сказав, що його не цікавить мій телефон, його цікавлю я", - зазначила вона.
Дівчина сказала, що це тривало близько двох годин.
"Після чого він запитав, чи я розповідатиму батькам, чи є у батьків зброя. Я сказала, що немає і батькам не розповідатиму. Після цього він привіз мене додому. ... Наступного дня те ж саме відбулося", - додала вона.
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