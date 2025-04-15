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Українка розповіла про сексуальне насилля з боку військових РФ під час окупації. ВIДЕО

Українка Дар'я Зименко розповіла про воєнні злочини російських військових під час окупації у 2022 році.

Про це йдеться в сюжеті DW, передає Цензор.НЕТ.

Вона зазнала сексуального насилля з боку рашистів. Після цього вона проходить психотерапію та допомагає іншим людям, які пережили таку травму. 

"Вони прийшли до нас в будинок та сказали, що вони знають, нібито хтось дзвонив. Після цього дзвінка їхні позиції дуже накрили. Вони влаштували допит години десь на чотири. В один із наступних днів вони прийшли до нас знову, зібрали нас всіх у дворі. Цей головний серед них дістає з кишені телефон та запитує: "Чий це?". Я сказала, що цей мій. Він каже: збирайся, ти маєш їхати на допит", - розповіла постраждала.

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За словами Дар'ї, головним серед них був бурят.

"Він везе мене в будинок сусідів. Сусідів на той момент не було і він мене виводить з машини в цей будинок. Я розуміла, до чого це йде. Я запитала, чи він мене питатиме за телефон якусь інформацію чи якісь інші питання. Він сказав, що його не цікавить мій телефон, його цікавлю я", - зазначила вона.

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Дівчина сказала, що це тривало близько двох годин.

"Після чого він запитав, чи я розповідатиму батькам, чи є у батьків зброя. Я сказала, що немає і батькам не розповідатиму. Після цього він привіз мене додому. ... Наступного дня те ж саме відбулося", - додала вона.

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Автор: 

армія рф (17346) зґвалтування (385) насилля (295) воєнні злочини (1859)


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Топ коментарі
+13
русня кончене біосміття, буряти взагалі попали, думаю в кінці винищять їх під нуль
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15.04.2025 15:25
+8
Бурятів взагалі треба винищити як етнос. Та єдина тілка, що "бореться за незалежність бурятії від кацапів" і тусить на конференціях у Берлині і Вільнюсі, вже пох...
Дуже багато крові Українців на бурятах.
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15.04.2025 15:46
+6
Наші ждуни чекають бурятів щоб вони робили те саме з їхніми матерями, дружинами, сестрами, доньками?
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15.04.2025 15:39
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15.04.2025 15:27 Відповісти
ні, але поки він писався, самий перший коментар якогось нелюда вже видалили... а мій опинився не в тій "гілці", тому суть моєї відповіді втратила сенс, тим паче хто не читав видаленого першого коментаря той не зрозумів би й мій... так що я не проти.. нехай буде видалений ))
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15.04.2025 15:36 Відповісти
це ви ненормальний. модератори, зверніть увагу
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15.04.2025 15:24 Відповісти
русня кончене біосміття, буряти взагалі попали, думаю в кінці винищять їх під нуль
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15.04.2025 15:25 Відповісти
От би цю мразь бурятську взяти в полон,віддати їй,і нехай би вона влаштувала йому я плюю на ваші могили.Бажано на камеру.Їй би стало легше,виродкам була б наука.
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15.04.2025 16:28 Відповісти
Наші ждуни чекають бурятів щоб вони робили те саме з їхніми матерями, дружинами, сестрами, доньками?
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15.04.2025 15:39 Відповісти
Бурятів взагалі треба винищити як етнос. Та єдина тілка, що "бореться за незалежність бурятії від кацапів" і тусить на конференціях у Берлині і Вільнюсі, вже пох...
Дуже багато крові Українців на бурятах.
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15.04.2025 15:46 Відповісти
Як винищити ,наш агітпроп кожного дня розповідає про " пригноблені рашкою народи росії ,яких треба визволити ( тільки питання до наших пропагандонів - а хто їх визволяти буде ? )" а ви кажете винищити.
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15.04.2025 16:18 Відповісти
ніхто цього не розповідав тим паче кожного дня
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15.04.2025 16:36 Відповісти
Так Огризко і ще багато хто доволі часто розповідають про і про "розпад росії " і про " пригноблені народи росії " і т.д і т.п.
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15.04.2025 17:03 Відповісти
Так і є. Схоже, це якась нав'язлива ідея наших лібералів загалом та Огризки зокрема.
Зрештою, це й не дивно: весна, сезонні загострення хронічних болячок...
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15.04.2025 23:00 Відповісти
 
 