Розстрілювали та знущалися з цивільних під час окупації Бучі: ідентифіковано двох військових РФ

Ідентифіковано двох російських військових, причетних до скоєння воєнних злочинів під час окупації Бучі на Київщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Підозрювані служили у 234-му десантно-штурмовому полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ.

Станом на березень 2022 року один із них воював розвідником-снайпером у розвідувальному взводі, інший – механіком-водієм парашутно-десантної роти.

"Розвідник-снайпер та ще двоє військових держави-агресора зайшли до будинку й влаштували допит мешканцям. Провели в них обшук і перевірили мобільні телефони. Надалі військовослужбовці конвоювали господаря будинку на проїжджу частину дороги. Снайпер із мотивів ненависті до громадян з проукраїнськими поглядами здійснив у чоловіка щонайменше два постріли зі снайперської гвинтівки, від чого він загинув на місці", - йдеться в повідомленні.

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Інший окупант разом із двома військовими РФ приїхав до помешкання місцевого жителя та вимагав показати доньку. Чоловік, побоюючись за життя та здоров’я своєї 12-річної дитини, сказав, що її вдома немає. Механік-водій почав бити потерпілого по голові і в груди, а далі разом з іншими наніс цивільному ще низку ударів. Внаслідок цього йому було спричинено тілесні ушкодження.

Наразі підозрюваним інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднане з умисним вбивством (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

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