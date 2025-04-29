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Новости Фото Военные преступления россиян
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Изнасилование беременной, похищение человека и пытки: двух военных РФ приговорили к 12 годам, - Офис генпрокурора. ФОТО

Прокуроры Офиса Генерального прокурора добились осуждения двух военнослужащих армии РФ за совершение военных преступлений на Киевщине.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Двое российских военных получили 12 лет за военные преступления в Киевской области

Как отмечается, осужденные являются бойцами 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии центрального военного округа Вооруженных сил РФ. В марте 2022 года, во время временной оккупации одного из поселков в Киевской области, они вместе с другими военными похитили местного жителя, пытали его, связывали и удерживали в погребе, принуждая к принудительному труду. Потерпевшему удалось сбежать через четыре дня.

Кроме того, российские военные совершили изнасилование беременной женщины, что привело к потере ребенка. Также они применяли насилие, ограбили и запугивали еще трех гражданских лиц, угрожая им оружием.

Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Дело рассмотрено заочно. Срок наказания начнется с момента задержания осужденных. Досудебное расследование проводило Главное следственное управление Нацполиции.

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Автор: 

армия РФ (19307) насилие (394) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
+13
Що це за **** термін 12 років ?! В результаті їх дій загинула дитина , це вже довічне ! Ублюдочних судей на саперні роботи на нуль !
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29.04.2025 17:17
+9
Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених
Це треба писати завжди на початку таких переможних Потужних статей!! Бо фейспалм якийсь, панове редактори 🌚🌝🙈
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29.04.2025 17:18
+4
А мало статтей! Сама по собі агресивна невиправдана війна є злочином проти миру.
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29.04.2025 17:20
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Тих що "воювали" в Київській області на 95% вже нема живих. Крім Царьова...
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29.04.2025 17:17 Ответить
Що це за **** термін 12 років ?! В результаті їх дій загинула дитина , це вже довічне ! Ублюдочних судей на саперні роботи на нуль !
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29.04.2025 17:17 Ответить
А мало статтей! Сама по собі агресивна невиправдана війна є злочином проти миру.
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29.04.2025 17:20 Ответить
Злочин проти миру, це як злочин проти веселки і рожевих поні😵‍💫
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29.04.2025 19:06 Ответить
І прокурори скромно не оприлюднюють дані мерзотників.
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29.04.2025 18:54 Ответить
Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених
Це треба писати завжди на початку таких переможних Потужних статей!! Бо фейспалм якийсь, панове редактори 🌚🌝🙈
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29.04.2025 17:18 Ответить
засуджено заочно означає що зібрані докази. І покарання буде також. На все свій час
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29.04.2025 17:31 Ответить
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29.04.2025 17:54 Ответить
боже мій..., якась інша порода... треба, щоб не розмножувались...
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29.04.2025 17:19 Ответить
Добре що у украївців трохи очі відкрились.
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29.04.2025 19:08 Ответить
"Справу розглянуто заочно. Термін покарання розпочнеться з моменту затримання засуджених"
Краще, щоб здохли до затримання (яке ще невідомо буде, чи не буде).
Може хоч на добрива підуть. Хоча... на таких добривах й курурудза не буде рости.

Я не садист, але краще, щоб здохли тут. Й краще - шрапнель, чи уламки БК, бо смерть від кулі... Це для таких [...] - амністія.
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29.04.2025 17:53 Ответить
Це ж скільки людей доводили свою потрібність в тилу!Дізнання,розшук,слідчі дії,опитування свідків,розгляд суду...Та їдьте всім кагалом на фронт і вбийте хоча б одного москаля!Там всі такі як оті два...
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29.04.2025 17:55 Ответить
Хоча б заочно засудили на довічне...підари..
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29.04.2025 18:37 Ответить
 
 