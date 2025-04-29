Изнасилование беременной, похищение человека и пытки: двух военных РФ приговорили к 12 годам, - Офис генпрокурора. ФОТО
Прокуроры Офиса Генерального прокурора добились осуждения двух военнослужащих армии РФ за совершение военных преступлений на Киевщине.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, осужденные являются бойцами 6-го танкового полка 90-й танковой дивизии центрального военного округа Вооруженных сил РФ. В марте 2022 года, во время временной оккупации одного из поселков в Киевской области, они вместе с другими военными похитили местного жителя, пытали его, связывали и удерживали в погребе, принуждая к принудительному труду. Потерпевшему удалось сбежать через четыре дня.
Кроме того, российские военные совершили изнасилование беременной женщины, что привело к потере ребенка. Также они применяли насилие, ограбили и запугивали еще трех гражданских лиц, угрожая им оружием.
Суд признал их виновными в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины) и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Дело рассмотрено заочно. Срок наказания начнется с момента задержания осужденных. Досудебное расследование проводило Главное следственное управление Нацполиции.
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Це треба писати завжди на початку таких переможних Потужних статей!! Бо фейспалм якийсь, панове редактори 🌚🌝🙈
Краще, щоб здохли до затримання (яке ще невідомо буде, чи не буде).
Може хоч на добрива підуть. Хоча... на таких добривах й курурудза не буде рости.
Я не садист, але краще, щоб здохли тут. Й краще - шрапнель, чи уламки БК, бо смерть від кулі... Це для таких [...] - амністія.