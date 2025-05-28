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Новини Воєнні злочини російських окупантів
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Рашист розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон, - СБУ

Окупанти розстріляв двої воїнів ЗСУ та потрапив у полон

Російського окупанта, який наразі перебуває у полоні Сил оборони, викрито у скоєнні воєнного злочину.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

9 січня 2025 року він разом із іншими рашистами розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку.

За два дні після цього ДРГ рашистів знайшли та атакували воїни ССО ЗСУ. Підрозділ частково було знищено, а фігуранта взято у полон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо говорити з Путіним, щоб завершити війну, відповідальність за воєнні злочини буде пізніше, - Рубіо

"Розслідування встановило, що затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф. Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони.

Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Рашисти розстріляли двох українських військовополонених на Покровському напрямку, - Офіс Генпрокурора

Наразі російському окупанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Читайте: Військового РФ засуджено до довічного ув’язнення за розстріл автомобіля з цивільними на Чернігівщині

Автор: 

армія рф (17729) страта (80) СБУ (12915) воєнні злочини (1871)


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Топ коментарі
+29
Пільці тихенько б відірвали, чи очі 🤟🤘🤟🤘
....... щоб вже не воювало у разі обміну
А потім по замовчанню судити його в Гаагському суді показово, без обміну .
Бо час пробачати давно минув!!! Тонба нейтралізувати!!
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28.05.2025 16:19
+22
обміняють потім на зека чи колаборанта
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28.05.2025 16:19
+19
Його треба допитати і показати це перед камерами світових ЗМІ, бо пройде час і його...просто тихо обміняють на якогось таксиста-сепаратиста. Не можна залишати таких підарів без відповідальності. Ні як не можна.
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28.05.2025 16:22
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Пільці тихенько б відірвали, чи очі 🤟🤘🤟🤘
....... щоб вже не воювало у разі обміну
А потім по замовчанню судити його в Гаагському суді показово, без обміну .
Бо час пробачати давно минув!!! Тонба нейтралізувати!!
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28.05.2025 16:19 Відповісти
Ти молодець. Креативних хлопець.
Хвалю.
Ще можна раховану в сраку вставити конячого прутня. Але то таке, йому може сподобатися.
Бо деякі тут завиввають "Ви хочете бути такими, як рашковани?"
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28.05.2025 16:31 Відповісти
це кажуть ждуни. Особисто я хочу так, як написано в Біблії, а саме - "Око за око, зуб за зуб" - це біблійна цитата та принцип, який вказує на справедливе покарання, що має відповідати заподіяній шкоді.
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28.05.2025 16:40 Відповісти
Так не можна. Треба діяти лише за нормами мвжнародного права в рамкчх ратифікованих мвжнародних угод. Наприклад, застрелити під час спроби втечі, попередньо напустивши на нього вівчарку. Або пропустити струм через ручку дверей, які ведуть на вихід з колонії і змусити потриматись за цю ручку.
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28.05.2025 16:44 Відповісти
Лучше все-таки забыть связанным на муравьиной куче. Китайцы знают толк в эффективных наказаниях.
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28.05.2025 17:10 Відповісти
обміняють потім на зека чи колаборанта
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28.05.2025 16:19 Відповісти
Потім - це коли пожиттєве відсидять.
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28.05.2025 16:28 Відповісти
Надеюсь что сидится ему так как и должно сидеться такой мрази.
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28.05.2025 16:20 Відповісти
По хорошому должен посидеть сутки на бутылке, а потом "упасть с высоты собственного роста".
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28.05.2025 16:22 Відповісти
Очень добрый ты человек, очень .
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28.05.2025 16:24 Відповісти
Накорміть олів'є, чайком з круасаном і віддайте по обміну.
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28.05.2025 16:20 Відповісти
Його треба допитати і показати це перед камерами світових ЗМІ, бо пройде час і його...просто тихо обміняють на якогось таксиста-сепаратиста. Не можна залишати таких підарів без відповідальності. Ні як не можна.
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28.05.2025 16:22 Відповісти
Ще й вічно годувати ...або обміняють на "усі на усіх"...
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28.05.2025 16:24 Відповісти
Ну і як? Вже мобілу надали, щоб мамкє подзвонив?
Піццу вже замовили?
Ліжко тепле приготували? Нові речі видали? Ну як звичайно робите для смердючих рахованів.
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28.05.2025 16:29 Відповісти
First - що ж ти за гівно таке?
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28.05.2025 17:32 Відповісти
що би що б
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28.05.2025 16:58 Відповісти
Щоби ти міг строчити свої коментарі на Цензорі, а не крутитися як гвинтокрил на волохатому чеченцю.
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28.05.2025 17:16 Відповісти
Звідки знаєш?Ти де воював щоб оцінки давать?Бригада,напрямок,вос?Поналізуть діванні пі дари,і варнякають про що не мають уявлення.
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28.05.2025 16:50 Відповісти
Ясно.Ти диванний пес дун і інтернетний задрот.
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28.05.2025 17:23 Відповісти
Эту тварь надо медленно казнить, чтобы хорошенько прочувствовал свои деяния..
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28.05.2025 16:32 Відповісти
Ампутувати руки та ноги, щоб в кравчучку поміщався.
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28.05.2025 16:38 Відповісти
А почему это выродок до сих пор не совершил попытку к бегству?!
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28.05.2025 16:39 Відповісти
І???
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28.05.2025 16:45 Відповісти
О, цей москаль - має бути першим на обмін на якесь наше сонечко, яке здалося
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28.05.2025 16:46 Відповісти
Убивайте рашиських варварів досить вже ,ці чорти убили майже півтисячі полонених.
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28.05.2025 16:49 Відповісти
К сожалению сидеть он не будет. Уйдет на обмен в первой же партии. Правосудие нашей страны работает на кого угодно, только не на наших граждан.
Не берите больше в плен подобных выродков.
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28.05.2025 16:52 Відповісти
Таку мерзоту свинособачу не міняти,влаштувати публічний Український суд,взяти усі покази а потім відправити в Гаагу для свідчень проти россії у Міжнародному кримінальному суді
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28.05.2025 16:58 Відповісти
Єрмак поміняє один до одного
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28.05.2025 17:03 Відповісти
Судити і вліпить по максимуму.
І я так думаю,там злочинці майже всі.Щоб думало,що робить на чужій землі.
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28.05.2025 17:22 Відповісти
не, убивать нельзя, надо сделать так, шоб завидовал мертвым, но смерти так и не дождался.
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28.05.2025 17:30 Відповісти
какое нах пожизненное?в петлю свинособаку.........................................
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28.05.2025 18:06 Відповісти
Тихенько вколоти йому збудник правця - якщо не щеплений, зконає в муках. А судмедексперт скаже - випадкове зараження...
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28.05.2025 18:21 Відповісти
Чудова реклама кацапським вбивцям - ви вбиваєте наших , а ми вас беремо в полон і потім обміняємо - відправим додому !
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28.05.2025 23:09 Відповісти
 
 