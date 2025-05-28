Рашист розстріляв двох воїнів ЗСУ, після чого потрапив в український полон, - СБУ

Російського окупанта, який наразі перебуває у полоні Сил оборони, викрито у скоєнні воєнного злочину.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

9 січня 2025 року він разом із іншими рашистами розстріляв двох полонених воїнів ЗСУ під час боїв на Курському напрямку.

За два дні після цього ДРГ рашистів знайшли та атакували воїни ССО ЗСУ. Підрозділ частково було знищено, а фігуранта взято у полон.

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"Розслідування встановило, що затриманим є стрілець із 40-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил рф. Під час слідчих дій він намагався приховати факт свого злочину, але співробітники СБУ зібрали обґрунтовані докази його вини.

З’ясовано, що обидва українських військових потрапили у полон до рашистів після вогневого контакту з російською ДРГ, яка приховано наблизилась до передових позицій Сил оборони.

Тимчасово захопивши бліндаж, окупанти вивели полонених на відкриту місцевість та розстріляли їх у спину з автоматів. Унаслідок вогневого ураження обидва українця загинули на місці", - йдеться в повідомленні.

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Наразі російському окупанту повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, передбачені статтями 3 і 130 Конвенції про поводження з військовополоненими, поєднане з умисним вбивством, вчинене групою осіб).

Йому загрожує довічне позбавлення волі.

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